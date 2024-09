Pamela López se fue de fiesta tras faltar a audiencia por caso Cueva: ¿se encontró con Luis Fernando Rodríguez?

Pamela López faltó a importante audiencia, pero asistió a fiesta | América Hoy - América TV

Pamela López generó gran revuelo al asistir a una discoteca limeña para celebrar el aniversario de una conocida orquesta. Sin embargo, lo que más sorprendió a la prensa de espectáculos fue la presencia de Luis Fernando Rodríguez en el mismo evento, empresario con quien se le relacionó sentimentalmente en el pasado, a pesar de que él era entonces esposo de su amiga Nardha Velarde.

La aparición de Pamela López generó controversia, ya que se esperaba que la aún esposa de Christian Cueva mantuviera un perfil bajo después de no asistir a una audiencia con el Ministerio Público. Esta citación era crucial, pues debía brindar su testimonio por la denuncia de maltrato físico y psicológico que interpuso contra el futbolista. En su ausencia, su abogada, Rosario Sasieta, justificó la inasistencia alegando que su patrocinada tuvo un error con su boleto aéreo.

No obstante, solo tres días después, Pamela López fue vista ingresando al local limeño, lo que despertó aún más suspicacias. Al ser abordada por la prensa, la mujer evitó dar declaraciones y se mostró incómoda ante las preguntas insistentes de los reporteros. “No vas a una audiencia, ¿pero vienes a una fiesta?”, le increpó un reportero de ‘América Hoy’.

Pamela López fue vista en un evento, generando controversia tras faltar a una audiencia clave. Captura/América Hoy

La situación se tornó tan tensa que la seguridad del lugar intervino y condujo a Pamela López a un segundo piso, alejándola de las cámaras.

¿Buscaba encontrarse con Luis Fernando Rodríguez?

El programa ‘América Hoy’ no dejó pasar desapercibida la presencia de Luis Fernando Rodríguez en el evento de una conocida orquesta de salsa al que también asistió Pamela López. Aunque ambos no fueron vistos juntos en ningún momento, el espacio televisivo señaló un detalle que llamó la atención de todos: el empresario parecía estar esperando a alguien, ya que no dejaba de mirar insistentemente hacia la puerta del local y de comunicarse a través de su celular.

Luis Fernando Rodríguez llamó la atención al mostrarse inquieto, pendiente de la puerta y su celular. Captura/América Hoy

Pamela López huyó de la fiesta

La presencia de Pamela López en la celebración del aniversario de una conocida orquesta de salsa generó un gran revuelo, al punto que la esposa de Christian Cueva decidió abandonar el evento de manera apresurada. Las cámaras de ‘América Hoy’ captaron el preciso momento en que la mujer salió corriendo de la discoteca acompañada de sus amigas, quienes intentaron protegerla del acoso de la prensa.

Durante su salida, una de sus amigas confrontó a los reporteros que intentaban captar el momento. “¿Qué grabas, qué grabas?”, expresó molesta al camarógrafo del programa, mientras intentaba cubrir a Pamela López de las cámaras.

Pamela López abandonó el evento apresuradamente mientras sus amigas intentaban protegerla del acoso mediático. Captura/América Hoy

¿Quién es Luis Fernando Rodríguez?

Luis Fernando Rodríguez, ahora en el centro de la atención mediática, es un empresario peruano con una sólida trayectoria en el ámbito de los negocios. Hasta hace poco, su nombre era prácticamente desconocido para el público en general, pero su reciente vínculo con Pamela López ha cambiado drásticamente su perfil mediático.

Rodríguez se especializa en el sector de la construcción, donde ha acumulado una considerable experiencia y ha alcanzado diversos logros. Sin embargo, su ascenso a la fama no ha estado exento de controversias. En un reciente episodio del programa ‘Amor y Fuego’, se reveló que enfrenta múltiples denuncias por estafa, lo que ha generado una ola de críticas en su contra. Un comerciante que habló con el programa lo describió de manera contundente: “A él le decían ‘El diablo’. Yo pensaba que era un hombre que se dedicaba a sanear terreros, pero en realidad era un traficante, un delincuente”.

Empresario besa a Pamela López. | Captura/Instagram

A pesar de que hay imágenes comprometedoras de Pamela López y Luis Fernando Rodríguez juntos, la esposa de Christian Cueva aseguró que únicamente son amigos. “No es un beso en el cuello, el beso fue en la mejilla. Tengo el vídeo completo y ese vídeo que te llegó fue manipulado, fue bastante manipulado, yo tengo el vídeo completo... El contexto es distinto, ustedes no saben a qué estábamos jugando, que estábamos conversando. Y no me gustaría tampoco entrar en detalles”, señaló en su defensa.