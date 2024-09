Rebeca Escribens sobre la participación de Milett Figueroa en el ‘Cantando 2024’: “No está para juzgar a alguien”. | América TV.

Milett Figueroa viajó a Argentina el año pasado para formar parte del programa ‘Bailando 2023′, pero su estadía en el país ha tomado un giro inesperado. Tras iniciar una relación con Marcelo Tinelli, la modelo peruana ha sido presentada como jurado del reality ‘Cantando 2024′, una decisión que ha generado una gran cantidad de críticas y controversias entre el público argentino.

El canal América TV, encargado de transmitir el reality, anunció oficialmente a los cuatro miembros del jurado, donde destacaron figuras como Nacha Guevara, Marcelo Polino, Flavio Mendoza y la sorprendente inclusión de Milett Figueroa, siendo esta última la única extranjera en el panel. “Falta menos para el Cantando 2024 y te presentamos a nuestro jurado de lujo”, mencionaron en su comunicado, lo cual encendió rápidamente las redes sociales.

La participación de Milett Figueroa no fue bien recibida por muchos internautas, quienes señalaron que la peruana no cuenta con la experiencia necesaria para ser jurado en un concurso de canto, y algunos sugirieron que su rol en el programa se debe a su relación sentimental con Tinelli. Las críticas no se hicieron esperar, con comentarios que iban desde “Que raro una novia de Tinelli de jurado” hasta “La televisión está en decadencia”.

Rebeca Escribens opinó de la participación de Milett Figueroa como jurado

Rebeca Escribens, la conductora de ‘América Espectáculos’ se refirió a la inclusión de Milett Figueroa como parte del ‘Cantando 2024’. Para la actriz, la modelo peruana no debería formar parte del jurado, sino una participante, ya que ella tiene potencial para el canto.

“Yo creo que debería de participar, no para estar de jurado, no está para juzgar a nadie o mejor dicho, emitir algún tipo de opinión. Como jurado no me puede sorprender, si canta sí, porque lo hace bien”, empezó diciendo.

Asimismo, indicó que en diferentes oportunidades ha escuchado cantar a Milett Figueroa, por lo que si participara podría dar de qué hablar, pues tiene un bonito color de voz y es afinada, solo le faltaría tener un mejor entrenamiento vocal.

“Tiene talento, lo he dicho y lo mantengo, con un buen coach vocal, entrenamiento y conocimiento de técnica. Yo la he escuchado, tiene bonito color de voz, es afinadita. Creo que participando la hace, pero de jurado, creo que no”, concluyó.

Marcelo Tinelli salió en defensa de Milett Figueroa

Marcelo Tinelli está ultimando los detalles para el esperado estreno de su reality ‘Cantando 2024′, donde los participantes competirán mostrando su talento vocal para consagrarse como el mejor. Uno de los aspectos que más sorprendió fue la inclusión de Milett Figueroa en la lista de jurados, lo que desató una ola de críticas en los medios y redes sociales. Muchos señalaron que su presencia en el programa se debe únicamente a su relación con Tinelli, recordando además algunas de sus intervenciones como cantante en la televisión peruana, donde no destacó.

Frente a las crecientes críticas, Marcelo Tinelli decidió aclarar la situación y explicó en un programa argentino las razones por las que Milett fue seleccionada como jurado en su show. Según el conductor, Milett está más que preparada para el rol, ya que ha estudiado en el Conservatorio de Música de Lima, siguiendo los pasos de su madre, lo que demuestra que su inclusión no tiene que ver únicamente con su relación personal.

En su defensa, Tinelli comentó: “Canta muy bien, sí, totalmente, canta muy bien, pero es más fácil criticar y decir ‘está ahí porque sale con Marcelo’, sin investigar. Lo que yo digo es que Milett canta y lo hace muy bien. Ha estudiado en el conservatorio de Lima, igual que su mamá”. A pesar de esto, Tinelli no confirmó si ella se animaría a cantar en el programa en vivo, pero reafirmó su confianza en las capacidades de Figueroa.

