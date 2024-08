Julián Zucchi acusa a Janet Barboza de violencia psicológica: “Se está aprovechando de su rol, es injusto”

Julián Zucchi y Janet Barboza fuerte discusión en vivo. | América Hoy.

El actor argentino y exchico reality Julián Zucchi ha decidido no volver al programa ‘América Hoy’ tras sentirse incómodo en sus últimas apariciones. En entrevista con Infobae Perú, el también productor de cine explicó las razones detrás de su decisión, apuntando directamente a los comentarios de Janet Barboza, una de las conductoras del espacio, que consideró irrespetuosos e innecesarios.

Julián Zucchi reveló que tras su mediática separación de Yiddá Eslava, quien lo acusó de haberle sido infiel en uno de sus viajes a Argentina, él cumplió con su promesa de darle una entrevista exclusiva al programa matutino. Sin embargo, en dicha ocasión se sintió incómodo por las frases que soltó Janet Barboza, entre ellas “acá hacemos leña a los infieles” y “no te veo tan enamorado”.

”Yo tengo amigos en ‘América Hoy’, les prometí en su momento que sería el primer programa al que yo iba a ir y lo cumplí hace un mes. Esa vez Janet me hizo sentir incómodo. [...] Estoy cansado de que la gente se llene la boca diciendo mentiras o asegurando cosas que no son, el único que sabe la verdad soy yo. Me pareció irrespetuoso que Janet dijera que ahí hacían leña a los infieles, entonces mejor no me inviten”, señaló.

Janet Barboza fue señalada por Julián Zucchi como la responsable de comentarios irrespetuosos en ‘América Hoy’, lo que generó incomodidad y su decisión de no regresar al programa.

El excompetidor de ‘Combate’ indicó que esperó unas disculpas de las presentadoras de ‘América Hoy’ por haber asegurado en televisión nacional que engañó a la madre de sus hijos, pero estas no llegaron. “Nunca recibí una disculpa de nadie porque ellas lo aseguraron y no hablaron en supuesto”, dijo Julián Zucchi, recordándole a las conductoras que nadie tiene pruebas de su presunta infidelidad.

No regresará a ‘América Hoy’

A pesar de este tenso episodio, Julián Zucchi volvió a asistir al programa ‘América Hoy’ el pasado miércoles 28 de agosto. Sin embargo, según relató, durante esta nueva aparición, Janet Barboza lo acusó nuevamente de infidelidad y cuestionó la intensidad de su amor por su actual pareja, Priscila Mateo.

”Fui con la mejor onda, entré, bailé y saludé a todos, estaban hablando sobre el tema de amigos y rivales, y de la nada me mete a mí, me preguntó si estaba enamorado, me pareció jalado de los pelos. Sentí que tenía la necesidad de hacerme respetar porque mi novia es una tercera persona que no merece que sigan hablando de ella”, mencionó.

Julián Zucchi expresó sentirse incómodo y desrespetado en sus apariciones en ‘América Hoy’, debido a los comentarios fuera de lugar realizados por Janet Barboza durante las entrevistas.

Este incidente fue la gota que colmó el vaso, llevándolo a tomar la decisión definitiva de no presentarse más en el programa. “Yo quiero a mis amigos del programa, les dije todo bien, pero ya será decisión mía no volver. Y yo no volveré. Si no me haces sentir incómodo dos veces, no voy a volver a tu casa”, sostuvo.

Acusó a Janet Barboza de violencia psicológica

Julián Zucchi también expresó que se sintió agredido psicológicamente por Janet Barboza, al considerar que la conductora aprovechó su posición en el programa para exponerlo ante el público y hacer comentarios que, en última instancia, solo hieren a su actual pareja, Priscila Mateo.

“Yo creo que la violencia está mal en cualquier sentido. Cuando alguien se ensaña con alguien, eso es violencia psicológica y hay que alzar la voz. [Lo que hizo Janet Barboza] me pareció violencia, no es justo. Janet se está aprovechando de su rol, me está haciendo sentir mal y eso no está bien. El ensañamiento contra Priscila también me parece una violencia reprochable. Estamos hablando de salud mental. inj, seamos conscientes de eso”, expresó a Infobae Perú.

Julián Zucchi acusó a Janet Barboza de ejercer violencia psicológica en su contra al exponerlo públicamente y realizar comentarios que, según él, afectaron también a su pareja.

Pese a su molestia, la expareja de Yiddá Eslava aclaró que no guarda rencor contra el programa ni contra nadie de la producción, pero ha decidido no volver a asistir. “Me da pena porque no me gusta tener problemas con nadie”, manifestó el argentino, quien además aclaró que le pedirá disculpas a Janet Barboza en caso le haya faltado el respeto cuando se defendió de sus comentarios.

Tampoco irá al programa de Magaly Medina

Julián Zucchi ha dejado claro que no solo ha decidido no regresar a ‘América Hoy’, sino que también ha rechazado invitaciones para asistir al programa de Magaly Medina. El actor argentino explicó que no se trata de un conflicto personal con la periodista, sino de una cuestión de comodidad y respeto hacia su espacio personal.

”Me han invitado a ir al programa de Magaly. No tengo ningún problema con ella, pero no me sentiría cómodo en ese espacio y espero que se respete”, manifestó Zucchi, enfatizando que su decisión no implica hablar mal de Medina ni cuestionar su profesionalismo.

El exchico reality añadió que su postura responde a la necesidad de preservar su bienestar y el de su pareja, Priscila Mateo, quien también ha sido blanco de comentarios en los medios. “Si tú me invitas a tu casa, yo puedo aceptar o no porque no somos amigos”, argumentó Zucchi. Además, señaló que su enfoque está en evitar situaciones que puedan generarle incomodidad. “Yo no acepto invitaciones de programas donde no me hagan sentir bien”, concluyó.

A pesar de haber recibido invitaciones, Julián Zucchi decidió no asistir al programa de Magaly Medina, indicando que no se sentiría cómodo en ese espacio.