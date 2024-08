Magaly arremete contra Julián Zucchi por negar relación con Priscila Mateo: “La multiplicaste por cero”

Magaly Medina arremete contra Julián Zucchi por desvalorizar a Priscila Mateo. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la emisión del 28 de agosto de Magaly TV La Firme, la conductora Magaly Medina no dudó en expresar su desaprobación ante las recientes declaraciones de Julián Zucchi, quien fue entrevistado en el programa magazine ‘América Hoy’.

Durante la entrevista, la expareja de Yiddá Eslava, hizo unas polémicas afirmaciones sobre su vida amorosa que no pasaron desapercibidas para la conductora de ATV. El argentino mencionó que aún no ha encontrado a “la persona correcta” y que está preparado para entregarse en una relación cuando esa persona llegue a su vida.

Estas palabras generaron un intenso debate, especialmente porque Zucchi mantiene actualmente una relación con Priscila Mateo, reportera del programa de Magaly Medina. Las declaraciones del exchico reality fueron vistas por la periodista como un desaire hacia Mateo, lo que provocó una enérgica respuesta de la conductora.

Magaly comenzó su comentario señalando la aparente contradicción en las palabras de la expareja de Yiddá: “Él dice que está listo para entregarse cuando llegue la persona correcta. ¿Eso quiere decir que la pareja actual que tiene, la reportera, no es la persona correcta?”.

Según la figura de ATV, parece minimizar la importancia de su relación actual con la reportera, insinuando que ella no es la persona con quien realmente se quiere comprometer. Magaly fue enfática en criticar esta actitud: “A ninguna mujer le gusta que la oculten. Y eso es cierto. Solo una mujer que no sabe de su valía, que no se quiere mucho, tal vez acepta que la oculten. Pero después no. Las mujeres que sabemos lo que valemos nos gusta que nos luzcan. Porque un hombre tiene que sentirse orgulloso de la mujer que tiene al lado. Si no, ¿para qué le eliges?”.

Magaly también abordó la idea del argentino de mantener su vida privada “en un closet”, lo que según ella es una manera de menospreciar a su pareja actual: “A quien has encerrado en un closet es a la pareja que tienes ahora, y eso sí me parece mal”. La presentadora cuestionó por qué, si Zucchi tiene una nueva relación que es pública, opta por negarla o minimizarla con sus declaraciones. “Esto ya no lo entendí, porque creo que si tú tienes una nueva relación, que además todo el mundo sabe con la reportera, ¿por qué lo niegas?”.

No supera patrones

Asimismo, la presentadora hizo hincapié en que su crítica no estaba influenciada por el hecho de que Priscila Mateo sea parte de su equipo periodístico, sino porque considera que ninguna mujer debería ser tratada de esa manera: “Lo diría si fuera una desconocida para mí. A mí no me parece. Cuando tú desconoces, o sea, ya está bien, todos tenemos derecho a nuestra privacidad y todos podemos decidir que si la relación no la ventilamos, no hablamos de eso, pero mínimo no faltarle el respeto en público”.

Por último, Magaly Medina concluyó con una fuerte reflexión sobre el comportamiento del exintegrante de ‘Combate’, sugiriendo que aún no ha superado ciertos patrones de conducta que, según ella, ya mostró en su relación anterior con Yiddá Eslava, la madre de sus hijos: “Yo pienso que él es un hombre que no está enamorado, él es un hombre que si una vez no valoró y no respetó a la madre de sus hijos, bien difícil que pueda hacerlo con otra mujer”, finalizó.

