Jefferson Farfán lanza indirecta y se luce con su hijo tras ganar juicio a Melissa Klug: “Conexión”

Jefferson Farfán lanza indirecta a Melissa Klug.

Jefferson Farfán y Melissa Klug están envueltos en más de un lío legal a raíz de su separación. Aunque tienen dos hijos en común, los lazos de padres nunca se afianzaron y es más que claro que no han logrado siquiera una relación cordial. Es por ello que, este 2024, la empresaria denunció a su expareja por supuesto maltrato psicológico contra el hijo mayor que tienen en común.

De acuerdo a la acusación de la popular ‘Blanca de Chucuito’ que fue expuesto en el programa de Magaly Medina, el exfutbolista habría dejado a su hijo solo en su casa y hasta no habría querido recibirlo. Aseguraba que el menor volvió al hogar que comparte con su madre al día siguiente en horas de la mañana, sin haber desayunado, e incluso mencionó que Jefferson no había regresado a su casa.

“Ella refiere que su menor hijo fue a la casa de su progenitor a visitarlo con la finalidad de darle una sorpresa. Al llegar el menor fue recibido por su padre, el mismo que le dijo: «¿Qué haces acá? Yo voy a salir, yo no te he dicho que vengas». Y se retiró del hogar, quedándose su menor hijo en compañía de su primo menor de 12 años sin la supervisión de ningún adulto (...) Su menor hijo retornó a su domicilio al día siguiente, 7 de abril a las 10 horas, refiriéndolo a lo sucedido y que no había desayunado, ya que su progenitor no había retornado a su casa”, leyó la popular ‘Urraca’.

Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: denuncia en su contra fue archivada definitivamente

Ante esta acusación, que se dio lugar en abril del 2024, recientemente, el 7 de agosto, la Corte Superior de Justicia dio a conocer su decisión. En un inicio, rechazaron la medida de protección contra Jeffeson Farfán sobre su hijo.

“Revoca la resolución número 3 de fecha 12 de abril del 2024, emitida por este órgano Jurisdiccional y reformándola, se declara, no ha lugar al dictado de medida de protección en contra de Jefferson Agustín Farfán Guadalupe, a favor del menor”, expresa el documento en un inicio.

Tras ello, expresa claramente que este proceso legal quedará archivado definitivamente, dejando sin efecto la acusación de Klug contra su exconviviente. “A lo remitido, téngase presente, en consecuencia, archívese definitivamente el presente proceso y remitir al archivo central de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Notifíquese a las partes procesales”, sentencia el escrito.

Jefferson Farfán se pronunció al respecto

En más de una ocasión, Jefferson Farfán ha mantenido al margen sus problemas personales de la televisión peruana. Aunque tiene claro que es un personaje público que está expuesto a todo tipo de críticas, cuando se tratan de procesos legales mantiene el silencio.

Por eso, esta vez, muy a su estilo, el popular ‘10 de la calle’ usó sus redes sociales para dejar en claro que no tiene ningún problema con su hijo y que su relación familiar está mejor que nunca. Es así que publicó una instantánea en su cuenta de Instagram en la que se le ve muy feliz al lado de su hijo mayor.

Sobre la fotografía escribió algunas palabras que parecen un mensaje directo a la madre del menor. “Conexión. Padre e hijo, Respeto, felicidad, lealtad”, menciona.

Muchos de los usuarios criticaron el actuar de Melissa Klug y salieron en defensa de Jefferson Farfán quien, en más de una ocasión, ha evidenciado que pese a que antes no estuvo muy cerca a sus hijos, ahora que está retirado del fútbol ha decidido compartir más tiempo con ellos.