Magaly Medina indignada con Marisol por aconsejar a Pamela López retomar su matrimonio con Christian Cueva

Pamela López y Cristian Cueva siguen en el ojo de la tormenta debido a su polémica separación y a una supuesta relación amorosa entre el futbolista y Pamela Franco. Recientemente, la todavía esposa del futbolista llamó la atención al aparecer en la fiesta de cumpleaños de la cantante Marisol.

A través de una publicación de Instagram, la popular ‘Faraona de la cumbia’ tuvo palabras halagadoras hacia ella. “Gracias por la sorpresa, me encantó conocerte. Una señora de los pies a la cabeza, bendiciones”, escribió.

Luego de ello, dio unas polémicas declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’, en el cual recomendó a la empresaria, piense mejor la cosas, voltee la página y perdone al futbolista por el bienestar de sus hijos.

“Lo único que puedo decir es que la esposa es la esposa siempre y donde vaya va a caer bien parada. No sé que es lo que está pasando en su cabeza, pero lo que más quisiera es que retome su hogar con su familia, por sus hijos, porque ellos son los que sufren al final de todo esto. Que voltee la página, Dios quiere sé dé y si no es así bueno para adelante”, expresó.

Al respecto, Magaly Medina comentó en su programa de la noche del 1 de agosto, que no está de acuerdo con lo dicho por Marisol porque considera que una persona infiel y traicionera no cambia y la esposa debería permanecer separada de alguien que no le hace bien y buscar en su lugar a quien realmente la respeta.

“No, pues Marisol, esa no es la manera de aconsejar a la gente... tú sabes, tú tienes canciones de empoderamiento y deberías ser más consecuentes con las letras de tus canciones”, dijo en un inicio.

Magaly Medina cuestionó el deseo de Marisol. “Hay que dar la vuelta a la página y cerrar e iniciar nuevo capítulo, pero solos o con otra persona... Al traidor hay que dejarlo fuera, a los mentirosos no merecen una nueva oportunidad”, dijo.

La conductora de espectáculos señaló que espera que Marisol no le haya aconsejado a Pamela López durante su reunión de cumpleaños. “Ojalá no haya escuchado”, recalcó.

Magaly Medina critica a Marisol por aconsejar a Pamela López retomar su matrimonio con Christian Cueva. ATV.

Marisol y su mensaje para Christian Cueva

Christian Cueva en más de una oportunidad ha demostrado ser muy fanático de la cumbia peruana y en varias fiestas públicas se ha subido al escenario a cantar con los intérpretes. Una de sus cantantes favoritas es Marisol.

El pasado 14 de julio, se vio al mediocampista en uno de sus conciertos en Trujillo. El deportista subió al escenario para cantar sus clásicas canciones, donde interpretó con mucho entusiasmo los temas; “Si me ibas a dejar” y “Dime gitana” .

Durante una entrevista para Willax TV, la ‘Faraona de la Cumbia’ compartió que, aunque no tuvieron tiempo de hablar en detalle durante su encuentro en Trujillo, siempre ha tratado de aconsejar a Cueva sobre la importancia de la familia y su carrera.

“He tratado de aconsejarlo, siempre de conversar mucho acerca de la familia, del valor a la familia, de su carrera. Porque él es, sinceramente, para mí es una buena persona, pero lamentablemente a veces un poco inmaduro. Le deseo con todo mi corazón que vuelva a su hogar. Tener su familia hermosa junto con su esposa y sus hijos. No, mira, te juro que, escucha, yo no hablo de otra persona para evitar problemas. Lo único que puedo decir es que la esposa es la esposa. Siempre, y donde vaya va a caer parada”, añadió Marisol.

Marisol espera que Christian Cueva retome su matrimonio, y arremete contra Pamela Franco. (Captura: Amor y Fuego)