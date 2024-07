Denuncian maltrato animal en el circo de la ‘Chola Chabuca’ por uso de perros para acrobacias

Denuncian maltrato animal en el circo de la ‘Chola’ Chabuca | TikTok/@yoy041

La temporada de circos inició y muchos de los personajes de la farándula levantaron sus carpas para estar más cerca de sus seguidores. Sin embargo, la magia del circo se ha visto manchada por el uso de perritos en algunos actos en vivo. Esta vez, el circo de Ernesto Pimentel se ha convertido en el centro de atención por realizar actos con animales que causaron indignación entre sus asistentes.

En el clip que se ha viralizado en redes sociales, compartido por la usuaria @yoy041, se ve cómo en el circo de la ‘Chola Chabuca’ uno de los payasos usa tres perritos para hacer un acto de destreza. Los pequeños, de cuatro patas, saltan desde alturas grandes desafiando sus miedos y además están sobre algunas estructuras de cilindros en las que giran más de una vez.

Aunque todo parece inofensivo, se evidencia que los animalitos están temblando de miedo y parecen aturdidos por todo el sonido y la cantidad de gente que está en el lugar. Sin embargo, el momento que más indignación generó fue cuando el payaso decide tapar los ojos de la mascota para que continúe con su actuación. En ese instante, la voz de una mujer se oye al fondo, quien grita que es maltrato animal.

Circo de Ernesto Pimentel usa perritos en sus actos y causan indignación.

Rápidamente, los usuarios en redes sociales rechazaron esta actitud y no hicieron más que reclamar que estas situaciones sigan pasando. Ya durante varios años hubo quejas de que se obligue a las mascotas a ser parte de shows, pese a que no consideraban necesario exponerlas de esa manera.

“Cuántas veces se habrán golpeado”, “Por eso no me gustan los circos”, “Se nota el temor del bebé, su carita lo dice todo”, “La culpa la tiene el público que aplaude estos actos”, “Si fui y lamentablemente los perritos están sedientos con la lengua afuera”, “No pueden hacer eso con animales, hay que compartir”, “Justicia para dejar de utilizar animales”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

Ante esta situación, Infobae Perú intentó comunicarse con Ernesto Pimentel para conocer su versión de los hechos. Lamentablemente, el conductor de televisión no respondió.

Influencers contra el circo de Ernesto Pimentel

Este tema, rápidamente, ha generado reacciones en redes sociales. La influencer Tana Rendón usó sus historias de Instagram para compartir un mensaje contra esta situación. La creadora de contenido rechazó notablemente el uso de mascotas y lamentó que sean expuestas a tanta presión diaria por dos meses seguidos.

“Ernesto Pimentel, por favor, esto está mal. Me da mucha pena por el señor que trabaja con sus perritos, pero claramente exponerlos a shows todos los días y algunos días hacen 3 funciones por dos meses es un abuso. Ya no deberíamos usar animales para entretenimiento. Plaza Norte, no permitan eso. Ayúdenme a difundir”, escribió en su post donde compartió el video.

Por otro lado, Natalia Merino, más conocida como Cinnamon Style, también hizo lo propio. Ella también mostró su molestia y señaló de indignante estos actos, pidió que paren de inmediato. “Qué indignante ver eso, por facor tienen que parar”. El Chico de las Noticias y Ric La Torre también mostraron su rechazo. Todo están a la espera del pronunciamiento por parte del circo.