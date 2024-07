Christian Domínguez cuestionó a Melissa Paredes por no reconocer que fue infiel en TV: “Ella se justificó”

Christian Domínguez critica a Melissa Paredes por haber negado infidelidad. | Tiempo Muerto.

Christian Domínguez, aunque ya no forma parte del programa ‘América Hoy’, sigue siendo una figura destacada en la farándula nacional. Recientemente, el popular cumbiambero fue invitado a varios podcasts, incluyendo ‘Tiempo Muerto’, donde compartió algunas de sus experiencias trabajando junto a Ethel Pozo, Janet Barboza y Melissa Paredes.

Recordemos que Domínguez fue uno de los conductores de ‘América Hoy’ hasta que se vio envuelto en un escándalo mediático tras ser captado en un ‘ampay’ con una empresaria. A pesar de haber sido separado del programa, Christian asegura que mantiene una amistad con sus excolegas. Además, revivió la polémica discusión que tuvieron con Melissa Paredes cuando le preguntaron sobre su relación con Anthony Aranda.

Durante el podcast, el cantante de cumbia recordó el escándalo de Melissa Paredes y Anthony Aranda, que ocurrió mientras Paredes aún estaba casada con Rodrigo Cuba. Este incidente llevó a que Janet Barboza, Ethel Pozo y Domínguez entrevistaran a Paredes, cuestionando sus decisiones. Según Domínguez, la actitud de negación de Melissa durante la entrevista generó molestia e indignación en sus compañeras.

La modelo rompió su silencio en América Hoy. (Foto: Captura América TV)

Christian Domínguez señaló que, aunque los tres conductores cuestionaron la postura de la exmodelo, ella no mostró disposición para aceptar lo sucedido. “Si no voy a pararme en televisión para pedir disculpas completamente, no me paro”, comentó, enfatizando que Paredes intentó justificar sus acciones en un momento de alta tensión, lo cual resultó en un fuerte choque con Janet y Ethel.

El cantante lamentó que la actitud de Melissa Paredes provocara un deterioro en la relación laboral entre las conductoras. “Fue como un choque fuerte y se fue con una enemistad”, reveló Domínguez, refiriéndose a la confrontación entre Paredes y sus excompañeras de trabajo. Además, mencionó que este episodio afectó la dinámica del equipo fuera de cámaras, donde ya no se saludan.

Asimismo, el cumbiambero también aclaró que, en el momento del escándalo, él aún no era un conductor oficial del programa. Sin embargo, con el tiempo, se ganó un lugar en ‘América Hoy’ y forjó una amistad con Ethel Pozo y Janet Barboza. A pesar de los momentos tensos, Christian mantiene un buen recuerdo de su tiempo en el programa y de las relaciones que construyó allí.

Christian Domínguez y la razón por la que no va al programa de Magaly Medina.

Christian Domínguez se arrepiente de sus infidelidades

Christian Domínguez, cantante y figura reconocida en el ámbito musical y televisivo, relató un episodio crucial en su vida personal durante una entrevista en el programa de YouTube del ‘Flaco’ Granda. En esta conversación, reveló el impacto emocional que tuvo en su familia el escándalo de infidelidad hacia Pamela Franco, expuesto a nivel nacional por Magaly Medina.

El cumbiambero confesó que cayó en una profunda depresión tras la difusión a nivel nacional del escándalo, pero encontró en sus hijos la fuerza para seguir adelante. “Dos semanas me encargué de destruirme solo y mis hijos me destruían más, no porque me dijeran algo sino porque estaban conmigo”, compartió con mucha franqueza.

El momento más doloroso, según el cantante, fue una conversación con su hija mayor, quien resultó ser la más afectada por el escándalo. Él describió cómo este diálogo le hizo sentir una gran culpa y tristeza al ver el dolor que había causado.

Christian Domínguez recuerda el dolor de su hija tras escándalo con Pamela Franco. | Composición/Infobae/captura YouTube