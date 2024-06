Separado de Samahara, Bryan Torres sorprende con baile junto a Abel Lobatón en TikTok

TikTok Reúne a Bryan Torres y Abel Lobatón en un Divertido Baile. | TikTok

Bryan Torres, la expareja de Samahara Lobatón, continúa captando la atención del público, y no es por su música. El cantante sorprendió a sus seguidores al mostrarse en un video de Tiktok junto a su exsuegro, Abel Lobatón, en un momento inesperado.

Esto ha generado miles de reacciones y preguntas sobre la actual relación de ambas figuras. El material audiovisual presenta a ambos disfrutando y bailando con un entusiasmo que parece dejar atrás la reciente polémica separación del salsero y la creadora de contenido, quien está esperando un bebé de él.

Bryan Torres se luce con su exsuegro, Abel Lobatón

En medio del torbellino mediático, el intérprete parece haber encontrado su refugio en las redes sociales difundiendo su música, pero no lo hace solo.

Bryan Torres y Abel Lobatón Sorprenden Bailando Juntos en TikTok. | Captura/TikTok/América TV

Acompañado de Abel Lobatón, el padre de su expareja, ambos se lucen en un trend viral de TikTok al ritmo de ‘Cómo te va mi amor’, el último éxito de su orquesta musical ‘Barrio Fino’. Es notoria la buena vibra y complicidad entre ambos, la cual desató una ola de comentarios y reacciones.

El ídolo del Sporting Cristal, quien estuvo en el ojo del huracán por los recientes desencuentros entre su hija Samahara y Bryan, parece dejar atrás las tensiones para disfrutar de un buen momento con el cantante.

El verdadero toque que alimentó aún más la chispa de la controversia fue el comentario de Bryan Torres en respuesta al video: “Buen baile, tío”, escribió, refiriéndose cariñosamente a su exsuegro.

Este gesto no pasó desapercibido entre los seguidores, quienes no tardaron en preguntarse: “¿Qué pensará Samahara de todo esto?”, y “Samahara no está soportando”.

Las redes sociales estallaron en comentarios y teorías. Mientras algunos halaban su capacidad para mantener una buena relación a pesar de las circunstancias, otros se lanzaron a criticar la supuesta falta de sensibilidad hacia la joven.

El sexo del bebé de Samahara y Bryan Torres revelado

Samahara Lobatón, conocida influencer e hija de Melissa Klug, está atravesando una etapa significativa en su vida mientras espera a su segundo bebé. Este nuevo miembro de la familia es el primero que tiene junto a su expareja, el salsero Bryan Torres.

La joven recurrió a su cuenta de Instagram para revelar el sexo y nombre de su futuro hijo. “El segundo amor de mi vida. Bienvenida AINARA. Te estamos esperando reina”, puso.

Mientras tanto, el intérprete celebró el Día del Padre acompañado de su primogénita y compartió una fotografía en redes sociales que incluía una ecografía de su próximo bebé. “Feliz con mi bebé y con bebé. Siempre con ustedes hasta la muerte”, comentó.

Samahara Lobatón revela el sexo y nombre de su segundo bebé que tiene con Bryan Torres. Instagram.

¿Qué pasa entre Bryan Torres y Samahara Lobatón?

A pesar de haber tenido una relación difícil y marcada por altercados físicos, ambos han mantenido la paz para garantizar el bienestar de Samahara Lobatón durante su embarazo. Según declaraciones de Bryan en una entrevista a un canal en YouTube, ella tendría más de cinco meses.

No obstante, también ha presentado complicaciones para Samahara. En comparación con su primer proceso de gestación, que también fue difícil, esta vez ha sufrido de hiperémesis gravídica, una condición que causa vómitos severos y que incluso la llevó a ser hospitalizada.

“Con el de Xianna tuve vómitos hasta los siete meses y náuseas, nada más”, explicó la influencer en charla con sus seguidores. “Con este si me morí. Tuve hiperémesis gravídica y estuve hospitalizada. Ya he vuelto a la vida hace unas semanas, pero igual tengo náuseas”, agregó la creadora de contenido.

Bryan Torres desmiente a Samahara Lobatón por escribir que está en bancarrota. | Composición/Infobae

Además de los vómitos, Samahara ha enfrentado cambios físicos notorios debido a los niveles hormonales elevados, incluyendo acné y la hinchazón de pies y piernas. “Después de este bebé me ligaré la trompa que me queda. Cierro mi fábrica”, expresó.