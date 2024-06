Andrés Hurtado y la razón para no invitar a Yahaira Plasencia a su programa: “No hago polladas ni chanfainita”

Andrés Hurtado y la razón por la que no invitó a Yahaira Plasencia a su programa: "No hago polladas ni preparo chanfainita". (Captura: TikTok)

Fuertes declaraciones. El presentador de televisión, Andrés Hurtado, cuestionó la conducción de Yahaira Plasencia en ‘Al Sexto Día’ y no dudó en elogiar a Laura Spoya, la nueva conductora del programa sabatino de Panamericana TV. Plasencia se despidió del programa explicando que solo fue invitada por la temporada de verano.

“Hay diálogo contigo, eres una conductora, anteriormente la chica que trajeron a conducir. ¿Cómo se llama?”, dijo en un inicio Hurtado. Además, el exartista cómico reveló que la exMiss Perú pasó por el casting para ser la conductora, no obstante, considera que ‘solo que fue un error gigantesco que habría tenido al escoger a la salsera.

A pesar de sus críticas hacia la elección de Plasencia como conductora, Hurtado reconoce su talento en el baile y el canto, aunque sugiere que ese talento no es suficiente para desempeñar el papel de conductora del programa. “Yahaira Plasencia tiene talento para el baile, a mí me encanta, canta bonito; pero ahí no más”, añadió Hurtado. Sin embargo, lo lamentable vino más adelante, cuando el conductor hizo el siguiente comentario.

Yahaira Plasencia es la nueva conductora de Al Sexto Día y reemplaza a Mónica Cabrejos.

Su comentario continúa expresando su sorpresa y descontento por la elección de Yahaira como conductora, indicando que no está dispuesto a “preparar chanfainita” (un plato típico peruano) para ella en el set, lo que propone que no está dispuesto a adaptarse a sus necesidades o a trabajar con ella de manera efectiva.

“La Spoya, es como decir J.B. Y la otra es como decir Cachay y Kike Suero. ¿Cómo se llama la chica esta? Me dijeron que le invita a Yahaira, pero yo no hago pollada acá en el set. Cuando me dijeron Yahaira yo no voy a estar preparando chanfainita a esta obra”, agrega el comentario que generó diferentes tipos de reacciones en redes sociales.

“Hasta ahora nunca vi que Yahaira hable mal de los demás artistas; sin embargo, tiene muchos enemigos. Pobre Yaha tiene que soportar todo el complot que le hacen”, “Se pasó de despectivo”, “Quién es este para hablar así”, fueron algunos de los comentarios que estaban indignados.

Andrés Hurtado cuestiona duración de Yahaira Plasencia en 'Al Sexto Día'. | Captura/Panamericana TV

Cuto Guadalupe y Yahaira Plasencia solucionan diferencias tras años de conflicto público

Hsce poco, Luis ‘Cuto’ Guadalupe y Yahaira Plasencia se encontraron cara a cara en el podcast ‘Hablando con la Yaha’, marcando un reencuentro inesperado para muchos. A pesar de haber estado enfrentados durante un largo periodo, el exfutbolista y la cantante mostraron una actitud conciliadora en este episodio que salió al aire el 10 de junio de 2024.

Ante ello, el tío de Jefferson Farfán, explicó en una entrevista con ‘América Hoy’ cómo se concretó esta reunión. Según relató, después de aparecer en el programa, recibió una llamada directa de su expareja, sorprendiendo al exdeportista con su pronta respuesta. Durante su conversación, Plasencia aseguró haber visto personalmente la entrevista, lo que la motivó a ponerse en contacto con Guadalupe.

En el podcast, Guadalupe recordó el origen de su conflicto, explicando que la molestia surgió cuando Plasencia declaró no conocerlo, a pesar de haber asistido ambos a una fiesta en casa de la madre de Jefferson Farfán. Esta negativa fue percibida como una declaración de guerra por parte del exfutbolista. Por su parte, Plasencia justificó sus palabras afirmando que podría haberse malinterpretado su gesto, y que no tuvo ningún tipo de mala intención.

“Si ella me llama, ella misma, sí, ¿por qué no? Yo no arrugo, pero no creo que ella me llame...no sé. Si tiene ella humildad de llamarme y quiere que vaya a su programa, yo voy, voy porque voy”, expresó el pasado mes de mayo al espacio de América Televisión.

‘Cuto’ Guadalupe fue el último entrevistado de Yahaira Plasencia en su podcast 'Hablando con la Yaha'.