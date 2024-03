Examen de admisión San Marcos 2024 EN VIVO: Horarios y puntajes para la prueba de hoy al área de Ciencias de la Salud

¿Cuál es el horario de ingreso del examen de admisión 2024-II?

El horario para que los postulantes ingresen a Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es de 6:00 am a 8:30 am. Luego de esa hora, no se permitirá el acceder al campus a nadie más, bajo ningún motivo, según señala el Reglamento del Examen de Admisión 2024-II.