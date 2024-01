Kenji Fujimori EN VIVO: Poder Judicial decide hoy si va a prisión o queda en libertad por caso ‘Mamani videos’

Alberto Fujimori y TC

“Esto significa que las autoridades correspondientes emitan el pronunciamiento que puedan recaer. El hecho de que se haya emitido esta resolución en el TC no significa que no haya existido cohecho ni tráfico de influencias en el indulto del 24 de diciembre del año 2017 firmado por Pedro Pablo Kuczynski. No solo porque no lo dice el Tribunal Constitucional en estas resoluciones, sino porque ello ha sido acreditado con los audios y videos que hemos mencionado anteriormente, y con la propia versión del señor Mamani”, indicó el representante del Ministerio Público.