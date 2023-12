Zoraida Ávalos: PJ admite apelación de Procuraduría para que se declare nulo archivo de investigación

Zoraida Ávalos espera regresar al Ministerio Público una vez que se confirme el archivo del proceso penal en su contra. Foto: Andina

El juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, admitió el recurso de apelación formulado por la Procuraduría General del Estado contra la resolución que archiva la investigación contra la inhabilitada fiscal suprema Zoraida Ávalos por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Te puede interesar: Kenji Fujimori: PJ decidirá el 9 de enero si excongresista va a prisión por el caso ‘Mamanivideos’

Como se recuerda, el Congreso acusó constitucionalmente por dicho delito a Ávalos por haber dispuesto la suspensión de las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo, en base a la interpretación jurídica adoptada por la Fiscalía de la Nación respecto a la inmunidad presidencial.

Para el juez supremo Juan Carlos Checkley, el hecho que le atribuyó el Parlamento “no constituye delito de omisión de acto funcional para ser perseguida penalmente” ya que “siguió una línea de interpretación” que exfiscales de la Nación “definieron en anteriores circunstancias”: “Siguió lo que la doctrina constitucional mayoritaria, sobre la aplicación del artículo 117° de la Constitución Política”.

Te puede interesar: Kenji Fujimori es autorizado a dejar Lima a puertas de su sentencia: PJ dispone viaje a Iquitos

La apelación fue presentada por la Unidad Funcional para la Defensa Jurídica del Estado en casos seguidos contra altos funcionarios, unidad desactivada por el cuestionado procurador general interino Javier Pacheco.

La Procuraduría pide que, específicamente, se revoque la resolución de primera instancia que archiva la investigación, que se declare nula y que se ordene al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria emitir un nuevo pronunciamiento.

Te puede interesar: Vladimir Cerrón: PJ anula multa que se le impuso a su abogado por presentar múltiples hábeas corpus

Tras conceder el recurso de apelación, el juez supremo provisional Checkley dispuso elevar el expediente a la Sala Suprema Penal Permanente que preside el juez supremo César San Martín. En dicha instancia, primero se calificará el recurso y, de ser declarado bien concedido, se convocará a audiencia.

PJ admite apelación de Procuraduría en caso de Zoraida Ávalos

Zoraida Ávalos espera archivo definitivo

A inicios de este mes, Zoraida Ávalos aseguró que “no tendría ningún problema” en que la Fiscalía o Procuraduría apele la decisión de primera instancia que archiva su proceso penal.

“(¿Usted podría regresar al Ministerio Público como fiscal suprema?) Yo creo que sí, pero estoy esperando. Yo no sé si el doctor Uriel Terán, que es el que lleva el caso, o el procurador interpongan apelación. Si lo hacen yo no tendré ningún problema porque yo estoy segura de que no hubo delito. Según el artículo 100 de la Constitución, yo recuperaría todos mis derechos políticos. Voy a esperar”, declaró Ávalos a RPP.

Exfiscal de la Nación espera que archivo de investigación sea ratificado en segunda instancia | RPP

Según el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, a través de su entonces asesor Jaime Villanueva, habría ofrecido archivar investigaciones a congresistas a cambio de que voten a favor de la inhabilitación de Zoraida Ávalos.

“Han hecho un canje: ‘tú me das la cabeza de Zoraida Ávalos, y yo te archivo los casos’. Es un canje, un trueque. Yo ya presenté hace buen tiempo un amparo y espero que ahora, frente a las evidencias, pues se me haga justicia. También tengo en la vía penal, he presentado una excepción [de improcedencia de acción penal], porque yo siempre he dicho que no ha habido delito de demora ni de retardo. Yo tengo paz y tengo confianza de que algún día encontraré justicia, pero no imaginé que fuera a ser tan pronto, de verdad. Pero sabía que iba a llegar, iba a llegar el día, porque la verdad siempre se expone como la luz del mediodía”, indicó la fiscal suprema en entrevista a Infobae Perú.