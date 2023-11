Andrés Andrade no renovó con Alianza Lima y publicó emotivo mensaje: “No fue el año deseado”

Andrés Andrade se perderá el resto de la temporada con Alianza Lima. (La República)

Las salidas continúan en Alianza Lima, primero se despidió Cristian Benavente de Matute a través de sus redes sociales, y luego lo hizo Andrés Andrade. El ‘Rifle’ publicó un emotivo mensaje diciéndole adiós a los ‘blanquiazules’. Su contrato estaba a punto de terminar y la directiva decidió no renovarle ya que no está en los planes del equipo para el 2024.

“Con esta foto me quedo porque a esto vine, poner en alto el escudo a nivel internacional, pero lastimosamente por mi lesión, no se pudo conseguir los objetivos y no fue el año deseado...pero siempre Dios tiene un gran propósito con sus guerreros. Muchas Gracias Alianza Lima”, publicó el jugador colombiano en su Instagram.

Noticia en desarrollo...