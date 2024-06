Karla Tarazona entrevista a exsuegros y Peluchín arremete: “Christian saca provecho y ella cree que son pareja”. (Captura: Amor y Fuego)

En una emisión reciente de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González, conocido como Peluchín, lanzó duras críticas hacia la conductora Karla Tarazona después de que participara en la promoción de un reportaje junto a su exesposo Christian Domínguez y los padres de este último, quienes aparentemente fueron operados de la vista en un acuerdo publicitario. La interacción no pasó desapercibida y generó una enérgica reacción por parte del conocido presentador de televisión.

Ante ello, el popular ‘Peluchín’ sugirió en conversación con su compañera Gigi Mitre que la conductora de ‘Préndete’ podría estar confundiendo la supuesta amistad que mantiene con el cumbiambero y señaló que Domínguez podría estar aprovechando la situación para obtener algún beneficio.

“Yo creo que Christian está sacando provecho y Karla cree que son pareja. Christian es ‘pendejeretazo’, astuto, sabe perfectamente qué fichas mover cuando ve a alguien del que puede sacar beneficio”, comentó González.

Rodrigo González señala que Christian Domínguez podría volver a 'América Hoy'.

“Bueno, o sea que con tal de que le hagan buena cirugía, que lo ayuden a Cristian Domínguez, ella se presta para todo. Es que al final lo digo, es todo ‘money’. Porque hoy por ti, mañana por mí, hoy me necesitas a mí para que te haga el canje y ya tú me sigues dando lo que siempre me has dado, me mantienes contento, es un intercambio, un trueque”, mencionó Gigi.

El conductor de ‘Amor y Fuego’ no se detuvo ahí y continuó su crítica hacia Christian Domínguez, afirmando: “Es el máximo ‘pendejerete’ que ha hecho las peores porquerías de toda la farándula y siempre cae bien parado y nunca le ha faltado trabajo, despide de un lado, lo contrata a otro, aunque sea en cualquier show pedorro. No necesita astucia, necesita encontrar incautas, necesita encontrar víctimas. Eso es lo que le encuentra en las mujeres”. Esta declaración subraya la reputación que, según Peluchín, Domínguez ha mantenido en el mundo del espectáculo tras sus continuas infidelidades.

Además, González no tuvo reparos en calificar a Karla Tarazona como “incondicional”, sugiriendo que siempre está disponible para Domínguez cuando él lo requiere. “Karla está tan ofrecida que no se necesita ser astuto, simplemente la tienes ahí, a tu disposición, la siempre lista”, finalizó.

Christian Domínguez hace emotiva promesa a Karla Tarazona en su cumpleaños

Hace poco, en un acto lleno de emotividad y cariño, Christian Domínguez sorprendió a Karla Tarazona al llevar a sus hijos al programa para celebrar en vivo el cumpleaños número 41 de la conductora de televisión. La presencia de los tres pequeños, a quienes el cumbiambero presentó como “sus cachorros”, generó una atmósfera de alegría y complicidad en el set.

Durante el programa, los hijos de Tarazona expresaron su amor por su madre, y luego Christian tomó la palabra para dedicar unas palabras a su expareja. “Te lo he dicho ya, estoy muy orgulloso de la mujer en la que te has convertido, de las cosas buenas que has logrado porque las has logrado tú con tu esfuerzo y dedicación. Los niños están cada vez más grandes, más responsables y eso es netamente gracias a ti, yo siempre te lo voy a agradecer. Que los quieras tanto a los tres, que de verdad ellos sean hombres de bien y buenos”, afirmó Domínguez.

“Siempre estamos a tu lado, la gente que te quiere, que te queremos un montón. Ya sabes, estoy para lo que sea y lo más importante es que siempre vamos a estar unidos de cierta forma y así va a ser para siempre. Te lo prometo”, concluyó el cantante, sellando así una promesa de apoyo y unidad que conmovió a todos los presentes en el programa.

