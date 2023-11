Entradas para premiación de Universitario campeón de Liga 1 2023: precios, dónde y cómo comprar

Entradas para asistir a la premiación de campeón de Universitario en el estadio Monumental - Créditos: Universitario

Universitario venció 2-0 a Alianza Lima en la final vuelta y se coronó campeón nacional después de casi 10 años. Los dirigidos por Jorge Fossati no pudieron celebrar de la mejor manera y mucho menos recibir las medallas y trofeo de la Liga 1 2023, producto del apagón provocado por su rival en el estadio Alejandro Villanueva.

El árbitro Edwin Ordoñez culminó el compromiso y, de inmediato, el club ‘blanquiazul’ cortó la iluminación en Matute, forzando a los ‘cremas’ a festejar y dar la vuelta a oscuras y desatando el caos en la cancha y en las tribunas. La organización del campeonato se pronunció a través de sus redes sociales acerca de la premiación pendiente.

“La LFP informa que por motivos de seguridad para los deportistas, para el equipo de organización de la LFP y del público en general dentro del estadio de Matute, al producirse el corte de energía eléctrica, en coordinación con el Ministerio Público, DISEDE y las demás autoridades, acordó no realizar la premiación en la fecha programada”, señaló en su comunicado.

Asimismo, dio a conocer la nueva programación del evento: se realizará el domingo 12 de noviembre a las 15:00 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate. La ‘U’, ayer, la confirmó en su pronunciamiento y dio más detalles de las entradas.

Universitario venció 2-0 a Alianza Lima y se consagró campeón de la Liga 1 2023

Precios de las entradas para premiación de Universitario

La ‘U’ publicó los precios de los boletos para asistir al estadio Monumental:

- Sur y Norte: 5 soles

- Oriente: 15 soles

- Occidente: 20 soles

* Hoy solo se pondrán a la venta 30 mil entradas para socios y ya se agotaron dos tribunas: Oriente y Occidente.

Precios de las entradas para asistir a la premiación de Universitario por título de Liga 1 2023 - Créditos: Universitario.

Habrá estacionamiento limitado en el estadio Monumental durante la premiación de Universitario - Créditos: Captura de Ticketmaster.

Largas colas en la venta de entradas

A las 11:00 horas inició la venta de boletos para asistir a la premiación de la ‘U’ y, como era de esperarse, se formaron largas colas virtuales en la página de Ticketmaster de casi una hora de espera.

Hinchas de Universitario hacen largas colas para comprar entradas y asistir a la premiación de Liga 1 - Créditos: Captura de Ticketmaste.

Cronograma de las entradas para premiación de Universitario

Universitario publicó el cronograma de ventas de entradas para “La Fiesta de los Campeunes”. Se estipularon dos días. El primero será hoy viernes 10 de noviembre para los socios cremas, socios adherentes y abonados. Y el segundo se llevará a cabo mañana 11 del mismo mes para el público en general. Ambos arrancarán a las 11:00 horas.

Los boletos se podrán conseguir por medio de la página Ticketmaster Perú y se debe tener en cuenta los siguientes datos:

- El aforo preventa para los socios y abonados es de 30 mil tickets. Es decir cerca de 25 mil estarán disponibles para la hinchada general.

- Solo se podrá adquirir una entrada por persona.

- No se permitirá cambio de titularidad.

Cronograma de venta de entradas para la premiación de Universitario por título de Liga 1 2023 - Créditos: Universitario.

Canal TV que transmitirá la premiación de Universitario

Muchos hinchas ‘merengues’, que no podrán asistir a la ceremonia de premiación de su equipo, tienen una incógnita: ¿Qué canal lo transmitirá? El Consorcio de Fútbol Perú o más conocido como GOLPERU tiene contrato vigente con la ‘U’; sin embargo, no está claro si cuenta con la autorización de emitir eventos que no conlleven un partido.

Por otro lado, Liga 1 Max, propiedad de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y 1190 Sports, podría basarse en que la entrega del trofeo y medallas en una sucesión de la final vuelta disputada en el estadio Alejandro Villanueva. En las próximas horas habría novedades sobre este tema.

Los números del campeón

El rendimiento de Universitario fue de menos a más. A inicios de temporada no le fue bien con Carlos Compagnucci y esto aceleró la salida del argentino. Jorge Fossati fue el elegido por la directiva para asumir las riendas del equipo. Hubo un cambio total en los resultados. El uruguayo y compañía cerraron su campaña con sorprendentes cifras: 25 triunfos, 9 empates y 8 derrotas. Nunca perdió en el estadio Monumental.

Universitario cortó una sequía de 9 años sin campeonar - Créditos: Universitario.

Premios para la ‘U’

El título nacional trajo consigo la clasificación como Perú 1 a la próxima edición de la Copa Libertadores. Por su participación en la fase de grupos recibirá 3 millones de dólares y tendrá la posibilidad de embolsarse 100 mil dólares por cada partido ganado en dicha instancia. Además, la Conmebol confirmó que dará un millón de dólares a todos los campeones de Sudamérica.