‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: Minuto a minuto del programa del 6 de noviembre

Magaly Medina responde a Deyvis Orosco por decir que él no tenía amistad con ella y que no fue quien le pidió ser madrina de su hijo. Ante ello, la periodista decidió contar cómo fue que se dio este pedido y afirmó que fue la pareja quien tomó la decisión

“A mí Jessica no me pidió ser madrina. A mí me citaron a un restaurante un día por la mañana para invitarme un brunch, llegue con mi esposo y llegaron todos a comer. Ahí ellos, con mucho protocolo, los dos (Deyvis y Cassandra), me pidieron ser la madrina de su hijo por nacer”, mencionó la periodista.