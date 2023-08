Alejandro Muñante en contra de que Vladimir Cerrón declare a la prensa desde el Congreso

Secretario general de Perú Libre brindó declaraciones desde el Congreso. | Infobae Perú / Camila Calderón

Pide tomar cartas en el asunto. Alejandro Muñante, legislador de Renovación Popular, expresó su rechazo ante las declaraciones del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, al interior del Congreso de la República. A través de sus redes sociales, el legislador celeste hizo un ‘llamado de atención’ a la Mesa Directiva “por permitir estas irresponsables declaraciones desde la sede del Parlamento”.

“El sentenciado por corrupción, Vladimir Cerrón, acaba de decir que nuestro Ejército es un poder de facto. Tremenda ignorancia y falta de respeto a una institución elemental de nuestra patria. No les bastó con usar las instalaciones del Congreso hace unos días para exaltar la figura de un golpista”, escribió Muñante.

Sobre el tema, también se puso en contacto con el medio RPP e indicó que el grupo presidido por Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) “no puede permitir que el Poder Legislativo se vuelva un centro, una vitrina para gente con ideas completamente trasnochadas y que puedan llamar a la desestabilización del sistema democrático”.

“El señor Cerrón, un sentenciado por corrupción, no debe tener ninguna licencia para usar las instalaciones del Parlamento para exaltar la figura de un golpista y mucho menos para insultar a nuestras Fuerzas Armadas”, insistió.

¿Qué dijo Vladimir Cerrón?

El exgobernador regional de Junín utilizó las instalaciones del Parlamento para defender al vacado expresidente Pedro Castillo —quien hoy afronta prisión preventiva por los presuntos delitos de organización criminal, rebelión y conspiración—, y aseguró que fue víctima de un golpe de Estado, pese a que emitió un mensaje a la Nación anunciado el cierre inconstitucional del Congreso y otras entidades como la Fiscalía.

“Hemos reconocido a Pedro Castillo porque ha emanado del voto popular, es la expresión genuina del pueblo. Y efectivamente se la ha propinado un golpe de Estado que no son como los de antes, sino un golpe de Estado sistemático donde han participado intereses empresariales nacionales y trasnacionales, banca financiera nacional e internacional […] Independientemente que nuestro partido tenga o haya tenido contradicciones políticas, ideológicas y programáticas con Castillo había que respetar el voto popular y a eso se debe la insurgencia del sur”, declaró Cerrón desde el Congreso.

Asimismo, defendió la alianza entre Fuerza Popular y Perú Libre e indicó que de obtener uno de los espacios en la Mesa Directiva, el exmandatario continuaría en el sillón presidencial, pese a que su vacancia se dio a través de una votación en el Pleno del Parlamento.

“Les diría a los sectores de izquierda no popular de que la participación del partido es esencial en la Mesa Directiva, que anteriormente era una hegemonía de la derecha. Cuando hablamos de fuerzas políticas tradicionales no solo nos referimos a las fuerzas derechistas, sino también a la izquierda ‘caviar’ que estuvo un buen tiempo en la Mesa Directiva. Si Perú Libre hubiera estado el primer y segundo año en la Mesa Directiva, con toda seguridad no se hubiera dado el golpe de Estado militar-parlamentario que le propinaron a Pedro Castillo”, indicó.

“Ya hemos aprendido de las lecciones y de los golpes, que nos ha costado perder un Gobierno popular, el no haber estado. Por tanto, si este Congreso es democrático como dicen, la izquierda siempre debe estar representada a ese nivel”, agregó el cabecilla de Perú Libre.

Sobre contrataciones de ‘Los Dinámicos del Centro’

En otro momento, Cerrón Rojas defendió las contrataciones de Gianpiere Levis Guerra Valenzuela y Ricardo Untiveros, implicados en el caso ‘Los Dinámicos del Centro’, en el Congreso. “Todos los que están trabajando en el Congreso, si bien es cierto tienen investigaciones, nadie tiene una sentencia. Es más, ni debe existir esa sentencia porque esa famosa organización criminal solamente está en la cabeza y en la invención de quienes han querido desatar una guerra política contra el partido”, respondió.