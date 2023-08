‘El Gran Chef Famosos’ confirma tercera temporada con curiosa promoción: José Peláez y los jurados se van del set

'El Gran Chef Famosos' regresará con una renovada tercera temporada. Latina TV

Después de una exitosa primera y segunda temporada, ‘El Gran Chef Famosos’ confirmó una tercera entrega para este 2023. Sin embargo, en esta ocasión la participación de José Peláez, conductor del programa; y la de Giacomo Bocchio, Nelly Rosinelly y Javier Masías, miembros del jurado, no ha sido confirmada.

Te puede interesar: José Peláez responde si se quedará en ‘El Gran Chef Famosos’: “El programa tiene mi ADN”

“La diversión continúa. Muy pronto se viene una tercera temporada, llena de muchas sorpresas. ¿Quiénes serán los nuevos convocados? Conócelos pronto”, informó el espacio televisivo, producido por Rayo en la Botella, en sus redes sociales.

Aunque la noticia alegró a los fans, la aparición de José Peláez y la de los jurados de ‘El Gran Chef Famosos’ despidiéndose de la teleaudiencia preocupó a cientos de usuarios, quienes pidieron que todos ellos permanezcan en el reality de cocina.

'El Gran Chef Famosos' regresa con una tercera temporada. Latina TV / Rayo en la Botella

“Úsenme como botón de like para que no vaya Peláez”, “No cambien a Peláez por Cristian Rivero”, “No te vayas Peláez, ni el jurado. Son top todos ustedes”, “Súbanle el sueldo a Peláez para que no se vaya”, “No saquen a Peláez, el programa bajaría totalmente”, comentarios los fans de ‘El Gran Chef Famosos’.

Te puede interesar: ¿José Peláez se irá de ‘El Gran Chef Famosos’? Ricardo Morán aclara el futuro del presentador de TV

Hasta el momento, José Peláez no ha confirmado su participación en el programa de Latina TV. Como se sabe, en el podcast La Lengua, dio a entender que no formaría para del concurso culinario debido a las extenuantes jornadas de grabación.

Fans piden la permanencia de José Peláez en 'El Gran Chef Famosos'. Instagram

Ricardo Morán anuncia a los ‘participantes’

Mediante su cuenta de Twitter, Ricardo Morán, quien está a cargo de la productora Rayo en la Botella, anunció que “se viene una tercera temporada con nuevas emociones”.

Te puede interesar: Giacomo Bocchio comparó a Milett Figueroa con un sofisticado plato y a Katia Palma con un “pan con chicharrón”

Asimismo, se animó a “filtrar” los nombres de los nuevos concursantes de la tercera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’.

“Jeanette Enmanuel, Úrsula Boza, Zelma Galve, Paquita la del Barrio, Cecilia Brozovich, Zaraí Toledo, Kiko Ledgard, Pablo de Madalengoitia, Liam Payne, Homero Cristalli, Don Francisco, Alejandro Cavero”, escribió en una primera publicación.

Ricardo Morán dio a conocer a los "convocados" de la tercera temporada de 'El Gran Chef Famosos'.

“Marylin Manson de Yo Soy, R2-D2, piscina artificial de Rafael López Aliaga, Jennifer Lopez, Godzilla, elenco de Heartstopper, Ricardo Belmont, Corco Bein, la bolsa de papel del Doctor Chapatin, Kylie Minogue, El Cacash y Osito Paddington”, agregó.

Ricardo Morán dio a conocer a los "convocados" de la tercera temporada de 'El Gran Chef Famosos'.

Las exitosas temporadas de ‘El Gran Chef Famosos’

La primera temporada ‘El Gran Chef Famosos’ se estrenó el 1 de mayo de 2023, bajo la conducción de José Peláez. Los participantes de esta entrega fueron Natalia Málaga, Milett Figueroa, Andrés Vílchez, Jorge Henderson (retirado), Susan León, Korina Rivadeneira, Karina Calmet, Patricio Suárez Vértiz, Miguel Vergara, Nico Ponce, Fiorella Rodríguez, Patricia Portocarrero y Ricardo Rondón.

En la gran final se enfrentaron Ricardo Rondón y Karina Calmet. El exconductor de ‘En Boca de Todos’ terminó siendo el ganador de la primera temporada.

Ricardo Rondón ganó la primera temporada de 'El gran Chef Famosos'. Latina

La segunda parte de ‘El Gran Chef Famosos’ se estrenó el 22 de junio. Esta vez, los concursantes anunciados fueron: Mónica Torres, Peter Arévalo, Alessandra Fuller, Laura Spoya, Natalia Salas, Mauricio Mesones, Jesús Neyra, Katina Palma, Belén Estevez, Antonio Pavón, Junior Silva y Jimmy Santi. Este último abandonó la competencia e hizo graves acusaciones contra Javier Masías.

Hasta el momento, continúan en competencia Laura Spoya, Alessandra Fuller, Natalia Salas, Mauricio Mesones, Jesús Neyra, Mónica Torres y Mr. Peet.

Participantes de la segunda temporada de 'El Gran Chef Famosos'. (Latina)

¿En qué canal puedo ver ‘El Gran Chef Famosos’?

DirecTV: Canal 192 (SD/HD) Canal 1192 (HD)

Movistar TV: Canal 102 (SD) Canal 702 (HD)

Claro TV/ Canal 2

Best Cable: Canal 2

¿Cómo ver ‘El Gran Chef Famosos’ ONLINE ?

Puedes ver El Gran Chef Famosos a través de Latina Play descargando la aplicación por Play Store o App Store. No tiene costo alguno desde tu tablet o tu celular. También puedes acceder a la señal en vivo por medio de Internet AQUÍ.