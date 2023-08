Perú vs Brasil EN VIVO HOY: dónde ver partido por Mundial de Vóley Sub 19 Hungría-Croacia 2023

Perú vs Brasil: el combinado ‘incaico’ enfrentará hoy, miércoles 2 de agosto, a la escuadra ‘verdeamarelha’ en la ciudad húngara de Szeged por la jornada 2 del Mundial de Vóley Sub 19 2023. Los dirigidos por el técnico Martín Escudero irán por su primer triunfo luego de caer ante Tailandia en su debut. Su oponente no se la dejará fácil, pues es una de las potencias del continente y viene de ganar a Canadá.