Conferencia de Alianza Lima EN VIVO HOY: habla José Bellina tras salida de Guillermo Salas

Guillermo Salas no estaba enterado de su salida

“Normalmente no cito a una persona cuando tengo la oportunidad de hablarle si no me ha autorizado. Y sí me lo ha autorizado, acabo de preguntarle por segunda vez en el día a Guillermo Salas si le han informado una situación relacionada a su desvinculación de la institución, su salida o algún ofrecimiento de tener otro puesto en el club. Y lo real es que no le han informado nada”, declaró el ‘Chicho’ en el programa ‘Fútbol como cancha’.