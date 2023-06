Sporting Cristal vs Cantolao EN VIVO HOY: partido por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1

El estreno del VAR en la Liga 1

El encuentro entre Sporting Cristal vs Academia Cantolao marcará el debut del Sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR). Después de varios meses de capacitación de los árbitros, se implementará el videoarbitraje de manera oficial en la Liga 1. La Federación Peruana de Fútbol determinó que se use en todos los partidos del Torneo Clausura, y solo los estadios que recibieron la certificación FIFA serán programados: el único que no está apto es el Iván Elías Moreno.