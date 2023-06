Caso ‘mocha sueldo: Comisión de Ética realizará audiencia este lunes de las congresistas Rosío Torres y María Cordero

Caso ‘mocha sueldo: Comisión de Ética realizará audiencia este lunes 19 de las congresistas Rosío Torres y María Cordero. Foto: Composición Infobae

Este lunes 19 de junio se conocerá que pasará con los casos de recorte de sueldo contra dos congresistas. La Comisión de Ética tiene sesión desde las 17:00 p.m. donde se agendó precisamente estas acusaciones que serán debatidas y votarían contra Rosío Torres Salinas y María Cordero Jon Tay.

Ambas parlamentarias están en la larga lista de haberles recortado un porcentaje de la remuneración de sus propios trabajadores. Situación que fue denunciado en los últimos meses, donde se presentó audios y chats que comprometen a las legisladoras.

Los expedientes N.º 118-2022-2023/CEP-CR y N.º 122-2022-2023/CEP-CR, de Torres y Cordero, respectivamente, se encuentran dentro de la agenda del grupo de trabajo presidido por Karol Paredes. En el caso de Heidy Juárez y Magaly Ruiz se modificó de suspensión de 120 días por un pago de multa de 30 días de su sueldo.

Isabel Cortez presentó informe a la Comisión de Ética para que no se investigue a 'Los Niños'. Foto: Andina

Caso Rosío Torres

El caso de la parlamentaria sustentaba que ninguna persona había salido públicamente a denunciarla por el recorte de sueldo. Es así como en una de las audiencias presentó declaraciones juradas de sus trabajadores donde se señalaban que había dado dinero, pero como préstamo o aportación, el cual estaba dirigido a su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra.

Sin embargo, la última semana, Nathali Flor Rubio Yllatopa se atrevió a dar su testimonio a Punto Final de la situación que había vivido en el despacho de la parlamentaria. Ella fue mencionada en la conversación de la congresista con su sobrino en el chat que evidenció el citado medio.

Torres manifestaba que “tienen al enemigo” en su propio despacho y esa era precisamente Rubio Yllatopa. Es decir, si la congresista no tenía nada que ocultar, por qué involucraba a una de sus trabajadoras, quien más adelante fue cesada.

Caso Rosío Torres: nuevas pruebas comprometen a la congresista

“A mí particularmente, no lo hacía mensualmente. Lo hacía la fecha de nuestro bono que nos dan, que era en julio o diciembre”, afirmó.

Es así como el testimonio y las pruebas de Nathali Rubio han sido incluidos en este expediente. Además, refirió que le había “obligado” a firmar el documento que no responsabiliza a Torres del caso ‘mocha sueldo’.

Caso María Cordero

La situación de la exfujimorista es igual o incluso más complicada, ya que existen audios en su contra. También, un excolaborador denuncia que se le habría recortado el sueldo hasta el 75%. Cordero Jon Tay es recordada por su frase “vamos al cajero”, la cual sus propios excompañeros de bancada han calificado como “vergonzoso”.

Braden Paredes es acusado de ser la persona intermediaria de estos presuntos cobros, pero es la misma parlamentaria que los habría hecho en algún momento, tal y como se escucha en un audio. Sin embargo, ante la negativa del trabajador, Cordero le exigía que el monto sea otorgado lo más antes posible.

“Vamos al cajero entonces, no sé. No, no es que no tengas, es que yo necesito, ese es el tema. Las operaciones no esperan y son personas que me han ayudado en campaña, o sea, yo ya quedé. No puedes estar mañana, mañana, así no son las cosas”, manifestó.

En otro audio, la que sería la legisladora menciona que estos pagos son porque no le “alcanza” y debe cubrir los gastos como medicina del expresidente Alberto Fujimori, quien está preso en el penal Barbadillo.

Ambas congresistas están siendo investigadas por el Ministerio Público. Es decir, también deberán responder a la justicia.