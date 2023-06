Alianza Lima vs ADT EN VIVO HOY: juegan en Huancayo por la Liga 1

¿Cómo llega ADT de Tarma?

El ‘vendaval celeste’ no vive un buen momento porque tiene cinco partidos sin poder ganar, y está obligado a buscar el triunfo contra Alianza Lima para salir del fondo de la tabla. Los hinchas de ADT no aguantaron los malos resultados y acudieron al entrenamiento para encarar a los jugadores por el mal momento el pasado lunes 29 de mayo. El equipo de Franco Navarro no pudo con Unión Comercio la fecha pasada y cayó derrotado por 4-3 en Tarapoto.