Diana Gonzales rechaza silencio de Dina Boluarte: “Tiene ministros, vocero, pero la gente quiere escucharla”

Parlamentaria sostuvo que a Dina Boluarte le falta transparencia y rendición de cuentas. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Congreso / Presidencia

La mayoría de su bancada votó en contra de las tres mociones de vacancia contra Dina Boluarte; sin embargo, para la parlamentaria Diana Gonzales (Avanza País) es necesario que la presidenta rinda explicaciones sobre los cuestionamientos que la alcanzan. Entre ellos, el caso Rolex, la desactivación del equipo especial que apoyaba el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), ausencia de sus funciones para realizarse intervenciones estéticas y más.

“Yo considero que sí es saludable que la presidenta Dina Boluarte rinda explicaciones no solo ante los 130 congresistas sino ante los 35 millones de peruanos que quieren escucharla de manera puntual. Tiene ministros, tiene voceros, pero la gente quiere escucharla; es esa una de las razones por las que debería ir al Congreso a responder”, mencionó en diálogo con Canal N.

Lamentó que la izquierda haya perdido la “oportunidad de demostrar al país que está unida”. “No se han logrado ni siquiera los 49 votos que podría haber sumado con tres diferentes mociones de vacancia que tranquilamente podrían haberse resumido a una con contenidos fuertes”, mencionó.

Si bien la última conferencia de prensa en la que participó Dina Boluarte y respondió algunos cuestionamientos se llevó a cabo hace más de un mes, lleva más de un año sin brindar entrevistas. De acuerdo a la legisladora es porque “no sabe qué decir, no sabe cómo darle la cara al país después de tantos sucesos que hemos visto”. “Pedirle explicaciones no es una falta de respeto a la investidura porque la primera persona que debe respetarla es ella con transparencia y rendición de cuentas. Creo que está buscando distintos caminos para transmitir mensajes que no son muy claros”, agregó.

Congreso no aprueba admitir proceso de vacancia contra Dina Boluarte (Canal N)

Recordó y lamentó que el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, haya cuestionado las mociones presentadas en contra de la mandataria, pese a que es facultad del Parlamento. “Sería bueno que, en su calidad de primer ministro, pueda aconsejar a la presidenta, ya que es obligación de todas las autoridades rendir cuentas”, mencionó la legisladora.

Como se recuerda, el premier no solo rechazó las iniciativas legislativas, sino que se refirió a las agrupaciones parlamentarias que impulsaron las mociones y las confrontó. “A ese grupo reducido de bancadas y parlamentarios les decimos que no lo van a lograr, que no vamos a permitir que alguien quiera quebrar la gobernabilidad del país para conducirnos a la inestabilidad y el caos. La presidenta Dina Boluarte, con un gabinete sólido y unido, les dará frente”, resaltó entonces.

¿Cómo votaron las bancadas cada moción?