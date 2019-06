EL PROYECTO SEGÚN SU AUTOR. "No es una casa en el árbol. Es más bien una tesis de un cambio abrazada a un hermoso árbol que vive en un bosque cordobés -cuenta Nicolás Cugiani- Un nido que anidó durante un año a un terco lleno de ganas, miedos y algunas convicciones. Ese terco soy yo, el papá de Renata, la dueña del primer intento y de la razón del cambio. No soy más que uno entre millones que soñaron habitar un árbol y lo postergaron por razones repetidas que se vuelven rutina. De viajero a publicista, de publicista a storyteller y de storyteller a storyteller cómodo que, en vez de seguir, saltó. O, mejor dicho, trepé a mi idea y empecé a tejer durante un año lo potencial, un prototipo que intenta proponer más que una casa de árbol, un cambio en el punto de vista. Lo hice solo, pero ayudado por muchos incondicionales: mis amigos y vecinos, tanto animales como humanos; mi clan y mis amores; mi amigo Paul Dellatorre, quien confió de primera mano y me presentó el árbol del bosque donde hoy el nido es parte de una tribu que proyecta en la misma melodía, La bochería, que lo llenó de diseño y texturas, y otros más que entraron en mi abrazo. De ese nido salté otra vez y subí la apuesta: en la selva mexicana y a poco del Caribe Maya, cerca de un pueblito llamado Francisco Uh May, varios nidos pretenden ser más que un hotel en los árboles, quieren ser un cambio en el punto de vista de hacer turismo. Esta pretensión se llama Hotelnest. Y en eso estoy ahora".