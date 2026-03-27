Panamá

Buques de guerra de Estados Unidos llegarán a Panamá para ejercicios de cooperación marítima multinacional

Se trata del USS Nimitz, un portaaviones y uno de los buques navales más grandes del mundo, y del USS Gridley, un destructor equipado con sistemas avanzados de radar y defensa

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El portaaviones estadounidense Nimitz atracará en aguas abiertas para realizar maniobras militares. (Créditos: USS Nimitz)
El portaaviones estadounidense Nimitz atracará en aguas abiertas para realizar maniobras militares. (Créditos: USS Nimitz)

Los buques estadounidenses USS Nimitz y el USS Gridley permanecerán en aguas panameñas desde este domingo 29 de marzo hasta el 2 de abril, como parte de los ejercicios de cooperación marítima multinacional denominados “Mares del Sur 2026”, Southern Seas 2026.

La embajada de Estados Unidos en Panamá anunció que El USS Nimitz es un portaaviones y uno de los buques navales más grandes del mundo, permanecerá anclado en aguas abiertas durante la visita.

Esta es la primera vez en más de 50 años que un portaaviones visita aguas panameñas, lo que según la sede diplomática es una muestra la solidez de la relación bilateral entre Estados Unidos y Panamá, y la importancia que Estados Unidos otorga a sus estrechos lazos con la nación istmeña.

El USS Gridley, un destructor equipado con sistemas avanzados de radar y defensa, atracará en el puerto de Amador, en las riberas del Canal de Panamá.

La presencia de estas embarcaciones en Panamá brindará a los tripulantes la oportunidad de descanso y recuperación durante las operaciones realizadas como parte del ejercicio “Mares del Sur 2026”.

Estados Unidos refuerza su presencia marítima en América Latina mediante los ejercicios Mares del Sur 2026. (Foto cortesía Embajada de Estados Unidos)
Estados Unidos refuerza su presencia marítima en América Latina mediante los ejercicios Mares del Sur 2026. (Foto cortesía Embajada de Estados Unidos)

La información de la embajada estadounidense indica que hasta 3,500 tripulantes por día desembarcarán en Panamá, generando un impacto económico positivo para numerosos negocios locales, en restaurantes, comercios y sitios turísticos, a la vez que ofrece a estos tripulantes una oportunidad única de conocer la nación canalera.

Algunos de los tripulantes participarán de manera oficial en actividades de enlace comunitario, incluyendo eventos deportivos con grupos de jóvenes. De igual manera, la embajada de Estados Unidos organizará visitas guiadas de estas embarcaciones para grupos preseleccionados, incluidos estudiantes y autoridades.

La llegada de estos navíos a Panamá, destaca la sede diplomática, resalta la solidez de la cooperación ampliada en seguridad entre Estados Unidos y Panamá bajo el presidente Donald Trump, particularmente de nuestros lazos en materia de seguridad marítima. En su undécima edición, “Mares del Sur 2026” llevará a cabo ejercicios de paso y operaciones en el mar con naciones socias como parte de su objetivo de circunnavegar el continente.

“Mares del Sur 2026” incluirá sesiones de intercambio de conocimiento entre especialistas y brindará la oportunidad a invitados distinguidos de países socios para observar de primera mano las operaciones de un portaaviones.

La sede diplomática explicó que la visita del USS Nimitz y el USS Gridley es reflejo del compromiso continuo de Estados Unidos de trabajar junto a socios cercanos en el hemisferio, como Panamá, para avanzar nuestros objetivos de seguridad compartidos.

El USS Gridley atracará en el puerto de Amador, en las riberas del Canal de Panamá.
El USS Gridley atracará en el puerto de Amador, en las riberas del Canal de Panamá.

Reportes de prensa indican que el Comando Sur de EE.UU. explicó que el Nimitz y el destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, USS Gridley (DDG 101), realizarán ejercicios de paso y operaciones en el mar con las fuerzas marítimas de las naciones aliadas del continente sudamericano.

“Mares del Sur 2026 incluirá intercambios de expertos y brindará la oportunidad a distinguidos visitantes de las naciones aliadas de observar de cerca las operaciones de los portaaviones”, indicó el Comando.

Además, se han planificado encuentros con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, con visitas a puertos previstos en Brasil, Chile, Panamá y Jamaica.

“El despliegue Mares del Sur 2026 ofrece una oportunidad única para mejorar la interoperabilidad y aumentar la competencia con las fuerzas de nuestras naciones socias en todo el dominio marítimo”, señaló el contralmirante Carlos Sardiello, comandante del Comando Sur de las Fuerzas Navales de EE. UU./Cuarta Flota de Estados Unidos., citado por medios de comunicación.

El despliegue Mares del Sur 2026, de acuerdo con el Comando Sur, será la edición 11 del ejercicio en la región desde 2007 y propósitos bien definidos, como fomentar la buena voluntad, fortalecer las alianzas marítimas y contrarrestar las amenazas.

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