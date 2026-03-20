La Unión Europea y Centroamérica refuerzan cooperación empresarial para atraer inversiones

Más de 200 representantes impulsan alianzas económicas entre ambas regiones en foro celebrado en Panamá. Foto: Archivo

Fomentar la cooperación empresarial entre el sector privado de la Unión Europea y Centroamérica aparece como la estrategia principal para aumentar las inversiones en la región, en un momento marcado por la volatilidad en el comercio internacional y la necesidad de crear escenarios más seguros para invertir, de acuerdo con el análisis de especialistas reunidos este jueves en el Foro Unión Europea–Centroamérica, una cumbre de alto nivel organizada para discutir el futuro de la integración económica entre ambas regiones, celebrada en Ciudad de Panamá, según informó la agencia EFE.

El encuentro destaca la urgencia de modernizar los acuerdos existentes e intensificar la colaboración a todos los niveles para responder a los desafíos actuales y futuros en el ámbito económico. Un punto destacado durante el foro, según EFE, es la participación de más de 200 líderes empresariales, autoridades gubernamentales e instituciones financieras de ambas regiones. Este volumen de actores refleja el interés creciente en impulsar inversiones y reforzar los vínculos comerciales y de cooperación económica.

La reunión, organizada por la Unión Europea con el apoyo de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y el Comité Consultivo de Integración Económica (CCIE), identifica como sectores prioritarios la infraestructura sostenible, la logística, la transición energética, la movilidad limpia y la transformación digital.

Un equipo de ingenieros, equipado con cascos de seguridad y uniformes azules, realiza labores de mantenimiento y monitoreo en un moderno centro de datos, rodeados de servidores, cables y avanzadas estaciones de trabajo informáticas. La escena destaca la importancia de la infraestructura tecnológica y la ciberseguridad en la transformación digital de las empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empresas y gobiernos: hacia una relación económica renovada

La propuesta central del foro se basa en que el acercamiento entre empresas resulta fundamental para que las políticas y acuerdos gubernamentales incidan verdaderamente en los flujos de inversión y desarrollo económico. Paolo Garzotti, jefe de Unidad para América Latina y el Caribe en la dirección general de Comercio (DG TRADE) de la Comisión Europea, explicó que la economía de mercado demanda interacción directa y constante entre empresarios europeos y centroamericanos para detectar y aprovechar oportunidades de negocio aún inexploradas.

Según Garzotti: “Lo importante es que los productores o inversores europeos se den cuenta de las oportunidades que tienen aquí y viceversa (...) a veces hay posibilidad en sectores que uno no piensa”. El directivo puntualizó que la intervención estatal, por sí sola, no basta: el llamado “círculo virtuoso” ocurre cuando la acción de los gobiernos facilita el intercambio entre el sector privado y la sociedad civil, generando condiciones favorables para el aumento de la inversión y el desarrollo conjunto.

Uno de los consensos del foro, según EFE, es la importancia de actualizar el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, firmado en 2012 y vigente en su pilar comercial desde 2013. Garzotti indicó que el acuerdo, negociado en 2007 y 2008, provee el “marco jurídico previsible y sólido” necesario para el crecimiento del comercio y las inversiones, pero que el contexto global y el avance tecnológico imponen su revisión. “Se puede hacer aún mejor (...) Es un acuerdo de 2013, fue negociado en 2007-2008, con lo cual en un mundo diferente”, señaló Garzotti a EFE.

La reforma del tratado busca incorporar temas como la digitalización y la sostenibilidad, componentes ahora imprescindibles para la competitividad regional y la adecuación a las tendencias del mercado internacional.

El jefe de la Unidad para América Latina y el Caribe de la dirección general de Comercio (DG TRADE) de la Comisión Europea , Paolo Garzotti, habla durante el Foro Unión Europea - Centroamérica este jueves, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Carlos Lemos

Proyectos para modernizar logística y digitalización

Durante los paneles, los expertos presentaron iniciativas enmarcadas en la estrategia internacional de inversión de la Unión Europea, Global Gateway. Esta apuesta busca fomentar infraestructuras sostenibles y conexiones inteligentes, limpias y seguras en América Central, abarcando sectores como energía, transporte, investigación, salud, educación y, de manera especial, el ámbito digital.

La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) expuso un proyecto de interoperabilidad entre la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana (PDCC) y el Port Community System del Puerto Bahía de Algeciras (Teleport 2.0). La iniciativa pretende mejorar la facilitación comercial y optimizar los procesos logísticos de exportación desde Centroamérica hacia la Unión Europea, reforzando la eficiencia y la seguridad en toda la cadena de suministro.

El director general de Integración Económica, Facilitación del Comercio y Transporte de la SIECA, Eduardo Espinoza Valverde, resaltó ante EFE: “La interoperabilidad entre la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana (PDCC) y el Port Community System del Puerto Bahía de Algeciras representa un paso estratégico para fortalecer la conectividad logística entre Centroamérica y la Unión Europea”.

Más de 200 actores impulsan nuevas inversiones y cooperación en la región

La cita reunió a más de 200 líderes empresariales, autoridades gubernamentales y entidades financieras de Europa y Centroamérica para fomentar la inversión, el comercio y la cooperación. El foco del evento se colocó en áreas como infraestructura moderna, transformación digital y energías limpias, uniendo esfuerzos para hacer frente a la complejidad del entorno global y generar un desarrollo económico sostenible en la región, según información de EFE.