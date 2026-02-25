Piña panameña abre ruta hacia Quebec tras programa exportador del TLC

Entre 2013 y 2025, la piña panameña acumuló cerca de $800 mil en exportaciones a Canadá, equivalente a alrededor del 1% del total. Cortesía MICI

Un contenedor de 54 mil libras de piña fresca saldrá esta semana desde Panamá hacia Quebec, en una operación que el Ministerio de Comercio e Industrias presentó como el primer resultado comercial inmediato del programa “Formación y acompañamiento exportador hacia Canadá”, activado a través del mecanismo de cooperación del Tratado de Libre Comercio Panamá–Canadá que entró en vigor en 2013.

El envío corresponde a fruta verde sin corona destinada a procesamiento en Canadá, y se plantea como un piloto con ambición de continuidad: la meta es consolidar un contenedor semanal y luego avanzar a dos por semana, lo que aumentaría la demanda de producción y la articulación con proveedores locales.

La propietaria de Industria 4.0 Panamá, S.A., Kimberly Rudas, explicó que la negociación con el comprador canadiense se cerró durante la propia fase de formación, impulsada por las herramientas adquiridas en la asistencia técnica.

El programa exportador capacitó a 15 funcionarios del MICI, MIDA y ARAP y brindó asesoría a empresas lideradas por mujeres. Cortesía MICI

La piña panameña goza de reconocimiento internacional por su alto contenido de azúcares naturales, su equilibrio entre dulzura y acidez y su perfil aromático intenso, características asociadas a las condiciones climáticas del país y a la calidad del suelo tropical donde se cultiva.

Este sabor distintivo y la textura jugosa la posicionan como un producto atractivo para mercados exigentes, especialmente en segmentos de procesamiento y consumo premium, donde se valora la consistencia del dulzor y la uniformidad del fruto como atributos diferenciadores dentro de la oferta global de frutas tropicales.

La lectura oficial es clara: el proyecto buscó que la capacitación no terminara en certificados, sino en ventas concretas, y este primer embarque se coloca como prueba de que el entrenamiento, cuando está bien diseñado, puede convertirse en acceso real a mercado.

El programa combinó formación especializada para 15 funcionarios del MICI, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, junto con asesoría personalizada a empresas lideradas por mujeres en áreas como agricultura, agroindustria y productos del mar.

La apuesta fue doble: fortalecer la capacidad del Estado para acompañar exportadores y, a la vez, elevar la preparación empresarial para competir en un mercado que exige estándares sanitarios, logística confiable y disciplina comercial.

Las exportaciones panameñas hacia Canadá alcanzaron aproximadamente $89.4 millones en 2013-2025, dominadas por oro, plásticos y café. (Foto AP/Matías Delacroix)

Durante el cierre del programa, la viceministra de Comercio Exterior, Astrid Ábrego, sostuvo que la iniciativa fue diseñada como una intervención orientada a resultados y no como un curso aislado.

En el planteamiento institucional, se trata de dotar a las empresas de herramientas concretas para enfrentar un mercado de alto valor agregado, con procesos más estrictos de trazabilidad, documentación y cumplimiento de requisitos, desde el empaque hasta la llegada al destino final.

El movimiento es relevante porque, aunque Panamá mantiene exportaciones hacia Canadá, la participación de frutas como la piña ha sido limitada en el historial del intercambio.

Los datos de exportación hacia ese mercado muestran una canasta dominada por otros rubros, mientras que la piña aparece con un peso todavía bajo en el acumulado de los últimos 13 años. Por eso el MICI y los participantes del programa proyectan que, si el esquema de envío semanal se consolida, podría abrirse un repunte sostenido en un producto que hoy no figura como protagonista en el comercio bilateral.

Entre 2013 y 2025, el envío acumulado de este producto ronda los 800 mil dólares, equivalente a cerca del 1% del total exportado, lo que confirma que se trata de un rubro aún en fase incipiente dentro del mercado canadiense.

Sin considerar el oro, los productos panameños más exportados a Canadá desde la entrada en vigor del TLC han sido envases y artículos plásticos, café, harina de pescado, pescado fresco y mariscos, reflejando una canasta basada en manufacturas ligeras y productos del mar. REUTERS/Luisa González

Este bajo punto de partida explica que el nuevo embarque anunciado tenga relevancia estratégica, ya que podría impulsar un repunte progresivo del volumen exportado, diversificar la canasta agrícola y abrir oportunidades para encadenamientos con productores locales.

La embajadora de Canadá en Panamá, Patricia Atkinson, indicó que el proyecto se enmarca en la aplicación plena del TLC y recordó que el intercambio bilateral ha crecido más de 500% desde su entrada en vigor en 2013.

El mensaje apunta a que el tratado no solo debe medirse por el volumen total, sino por su capacidad de generar oportunidades de diversificación, especialmente para sectores con potencial agrícola y agroindustrial que buscan entrar a nichos de consumo y procesamiento en Norteamérica.

En el período 2013-2025, las exportaciones panameñas hacia Canadá alcanzaron aproximadamente $89.4 millones, con una canasta dominada por metales preciosos y manufacturas específicas.

El principal producto fue el oro en bruto, que concentró cerca del 71% del valor exportado, seguido por artículos plásticos para transporte y envase, café, harina de pescado y pescado fresco, lo que refleja una mezcla entre bienes primarios y manufacturas ligeras.

El oro en bruto concentró cerca del 71% de las exportaciones panameñas a Canadá; por ello, el cierre en 2013 de la concesión de extracción operada por una empresa canadiense redujo significativamente ese flujo y provocó una desaceleración en la balanza comercial bilateral. Archivo

También figuran plata, productos del mar, frutas tropicales y derivados plásticos, evidenciando una relación comercial con fuerte peso en recursos naturales y alimentos procesados.

Otros rubros relevantes incluyen madera aserrada, mariscos, desechos plásticos, bebidas alcohólicas, productos pesqueros congelados y material reciclable, todos con participaciones menores pero constantes dentro del intercambio.

Tras el cierre de la mina de oro operada por una empresa de capital canadiense, ubicada cerca del área donde operaba la concesión de cobre de First Quantum, el intercambio comercial comenzó a desacelerarse.

En conjunto, la estructura exportadora muestra que Panamá mantiene un perfil concentrado, donde pocos productos explican la mayor parte del valor enviado a Canadá, lo que refuerza la importancia de iniciativas que impulsen nuevos rubros agrícolas —como la piña— para avanzar hacia una diversificación exportadora y un mayor aprovechamiento del TLC bilateral.

El componente institucional también fue presentado como un efecto multiplicador. Los funcionarios capacitados asumirán un rol de asesores técnicos y “formadores de formadores”, con el compromiso de replicar el conocimiento adquirido para acompañar a más empresas interesadas en exportar. Jerack Serrano, analista de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, destacó que el reforzamiento especializado permitirá orientar con mayor precisión a las compañías que buscan entrar al mercado canadiense, reduciendo tropiezos en trámites, documentación y cumplimiento de exigencias.

Un contenedor de 54 mil libras de piña fresca saldrá hacia Quebec como primer resultado comercial del programa exportador del MICI. Foto: Agencia Andina

Como parte de la iniciativa, se elaboraron tres estudios de mercado sobre exportación de salsas, frutas y pescado fresco hacia Canadá, que fueron compartidos con gremios empresariales y centros académicos para ampliar su impacto.

En términos prácticos, el objetivo es que el conocimiento no se quede en un grupo pequeño, sino que nutra decisiones de producción, empaque, estándares y negociación comercial, especialmente en rubros donde Panamá busca ganar terreno.