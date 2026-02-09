Panamá vuelve a los mercados internacionales para recomprar deuda y reducir intereses

Los bonos internacionales representan más de $32,000 millones del saldo externo del país, el mayor componente de la deuda. EFE/ Carlos Lemos

Panamá volverá a los mercados internacionales de deuda con una nueva emisión de bonos, en lo que marcará la primera colocación externa del actual gobierno, que hasta ahora había optado por financiar sus necesidades mediante préstamos multilaterales, banca comercial y deuda local.

La operación estará enfocada en recomprar bonos próximos a vencer, reducir el pago de intereses y ordenar el perfil de vencimientos de la deuda pública.

La compra de deuda podría alcanzar los 6 mil millones de dólares.

La última emisión de deuda de Panamá en los mercados internacionales se realizó en los últimos meses de la administración del expresidente Laurentino Cortizo, cuando el país colocó bonos con tasas superiores al 7%, reflejo del deterioro en la percepción de riesgo y de la desconfianza de los inversionistas sobre la situación fiscal.

En ese momento, el alto costo del financiamiento evidenció las presiones sobre las finanzas públicas y limitó el margen del Estado para acceder a recursos en condiciones más favorables.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la estrategia contempla una emisión internacional a plazos aproximados de ocho y doce años, cuyos recursos se destinarán a retirar obligaciones existentes y mejorar la estructura financiera del Estado.

La estrategia busca reducir la carga de intereses y evitar concentraciones de pagos en los próximos años. (AP Photo/Vahid Salemi, File)

La medida busca aliviar presiones de corto y mediano plazo sobre las finanzas públicas y reforzar la sostenibilidad fiscal.

De acuerdo con el Informe Mensual de Deuda Pública, el saldo total de la deuda al cierre de diciembre de 2025 aumentó en $444.7 millones respecto a noviembre, impulsado principalmente por desembolsos externos e internos, incluyendo préstamos con SMBC, el BID y emisiones de notas del Tesoro.

El mismo informe señala que la deuda pública total pasó de $58,904.6 millones en noviembre a $59,349.3 millones en diciembre de 2025, reflejando un incremento mensual de 0.7%. Esta evolución refuerza la necesidad del Gobierno de aplicar mecanismos activos de manejo de pasivos para contener el crecimiento del saldo.

El saldo al cierre de diciembre representa un incremento de $5,612.6 millones frente a diciembre de 2024, cuando la deuda pública se ubicaba en $53,736.7 millones, lo que confirma que el endeudamiento siguió aumentando durante 2025, aunque bajo un esquema distinto al de años previos, más enfocado en préstamos directos y financiamiento interno.

Según el reporte oficial sobre acreedores, al cierre de diciembre de 2025 la deuda pública total alcanzó $59,349.28 millones, de los cuales $48,680.75 millones correspondían a deuda externa y $10,668.53 millones a deuda interna. La estructura actual muestra una alta dependencia del financiamiento internacional.

Al cierre de diciembre de 2025, la deuda pública total alcanzó $59,349.28 millones, según los reportes oficiales. EFE

Dentro de la deuda externa, los bonos representan el mayor componente, con un saldo de $32,281.44 millones, distribuidos en emisiones globales con distintos vencimientos, algunos que se extienden hasta 2063. Esta concentración en instrumentos de mercado es uno de los factores que el MEF busca reorganizar mediante la recompra.

El endeudamiento con organismos multilaterales también mantiene un peso relevante, con compromisos por $9,721.65 millones, principalmente con el BID, la CAF y el BIRF. A esto se suman préstamos directos con bancos internacionales por más de $6,058.90 millones.

En el frente interno, la deuda asciende a $10,668.53 millones, impulsada por bonos domésticos, letras y notas del Tesoro, así como financiamiento con bancos oficiales. Este componente ha sido clave para cubrir necesidades de liquidez sin recurrir exclusivamente al mercado externo.

La recompra anunciada permitirá al Estado retirar instrumentos con tasas más elevadas o vencimientos cercanos, sustituyéndolos por deuda de mayor plazo y, potencialmente, menor costo financiero. El objetivo central es reducir la carga de intereses y evitar concentraciones excesivas de pagos en años específicos.

El informe de diciembre también refleja una mejora en el comportamiento de los bonos panameños en los mercados, con una disminución promedio de 13 puntos básicos en los rendimientos durante ese mes, lo que podría favorecer condiciones más competitivas para la nueva emisión.

Entre 2024 y 2025, Panamá priorizó préstamos multilaterales y deuda local antes de retomar las emisiones externas.REUTERS/Erick Marciscano

Durante 2025, Panamá priorizó el uso de financiamiento con organismos multilaterales y banca comercial, además de emisiones locales, como parte de una estrategia para reducir la exposición a la volatilidad internacional. Sin embargo, el aumento sostenido del saldo de la deuda y los vencimientos programados llevaron al Ejecutivo a reconsiderar el acceso directo a los mercados.

La recompra se enmarca dentro de una política de manejo activo de pasivos, que busca optimizar el perfil de la deuda en términos de plazo, moneda y tasa. Este enfoque ha sido utilizado por otros países de la región para fortalecer su posición fiscal y mejorar la percepción de riesgo entre inversionistas.

Otro factor relevante es la presión sobre el presupuesto derivada del pago de intereses, que en diciembre de 2025 representó montos significativos tanto en deuda externa como interna. La reducción de este componente es uno de los principales incentivos de la operación.

Desde el MEF se ha señalado que la emisión estará sujeta a las condiciones del mercado y al apetito de los inversionistas, en un contexto internacional marcado por tasas elevadas y mayor selectividad hacia economías emergentes.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que la mejora en el manejo de las finanzas públicas ya se está reflejando en el perfil crediticio de Panamá, tras el anuncio de una reducción histórica del déficit fiscal en 2025.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, afirmó que la reducción del déficit y la baja en el riesgo país ya se reflejan en menores tasas de interés y en una mayor confianza de los inversionistas. Captura de video

El funcionario destacó que el desbalance se redujo en cerca de 40%, hasta ubicarse en 3.68% del Producto Interno Bruto, un nivel inferior a lo previsto por los mercados y por las propias agencias calificadoras.

Chapman subrayó que el resultado no solo cumple, sino que excede lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, enviando una señal clara de disciplina, seriedad y credibilidad a los inversionistas. Indicó que algunas calificadoras anticipaban un déficit cercano al 4.4%, por lo que el desempeño fiscal superó las expectativas y contribuyó a una reducción significativa de la prima de riesgo país.

Según el titular del MEF, esta mejora ya se traduce en una disminución del costo de financiamiento del Estado, incluso en un contexto internacional marcado por tasas elevadas y volatilidad.

explicó que la baja en las tasas de interés y en el riesgo país ha generado ahorros cercanos a $475 millones, recursos que alivian la presión sobre el presupuesto y fortalecen la capacidad del país para atender compromisos como el subsidio a las pensiones.

El ministro enfatizó que la consolidación fiscal es clave para recuperar y sostener la confianza de los inversionistas, tanto locales como extranjeros, un factor determinante para impulsar la inversión privada, la creación de empleo y el crecimiento económico.

Señaló que el objetivo del Gobierno es ordenar las finanzas públicas, contener el crecimiento de la deuda y sentar bases sólidas para un desarrollo sostenido, sin recurrir a medidas traumáticas que afecten la calidad de vida de la población.