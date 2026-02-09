Panamá

Panamá desplegará más de 30 mil agentes para blindar los Carnavales 2026

El operativo incluye controles en carreteras, restricciones al transporte pesado y coordinación interinstitucional ante el aumento del flujo vehicular hacia el interior

En 2025 se desplazaron más de 150 mil vehículos hacia distintos puntos del interior durante los carnavales, una referencia clave para la logística de 2026. (AP Foto/Matias Delacroix)

Más de 30,000 agentes de la Fuerza Pública panameña serán desplegados en todo el país como parte del operativo Carnavales Seguros 2026, una estrategia que busca reforzar la vigilancia, prevenir incidentes y garantizar la movilización segura de miles de personas durante una de las celebraciones más importantes del calendario nacional.

El anuncio realizado por el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, destaca que el dispositivo iniciará antes del inicio formal de las festividades y se mantendrá activo durante todos los días de actividad.

El operativo contempla la participación coordinada de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras y otros estamentos, con énfasis en los puntos de mayor concentración, los accesos a las provincias centrales y las rutas de alto tránsito.

Las autoridades señalaron que el despliegue busca reducir accidentes, controlar el flujo vehicular y fortalecer la presencia institucional en zonas turísticas y residenciales.

Los carnavales en Panamá se celebran oficialmente del sábado 14 al martes 17 de febrero, aunque las actividades comienzan desde el viernes 13, con eventos musicales, desfiles y actos comunitarios en distintos puntos del país.

Antes de ingresar a las zonas habilitadas para la celebración del carnaval, agentes de la Policía Nacional realizan revisiones preventivas a los asistentes para impedir el ingreso de armas u objetos peligrosos. Cortesía

La festividad, reconocida como una de las más esperadas del año, moviliza a miles de personas hacia el interior y concentra grandes multitudes en ciudades como Las Tablas, Penonomé, Chitré y la capital.

Históricamente, los carnavales representan uno de los períodos de mayor movimiento interno, tanto por turismo como por visitas familiares.

En 2025, más de 150 mil vehículos se desplazaron hacia distintos puntos del interior, según datos oficiales, una cifra que sirve como referencia para la planificación logística de este año. Las autoridades prevén un volumen similar o superior, debido al crecimiento del parque vehicular y al interés sostenido por estas celebraciones.

En el ámbito laboral, el calendario de carnaval también tiene impacto en el sector público y privado. En Panamá, el martes de carnaval es día feriado nacional, mientras que muchas empresas y entidades implementan jornadas compensatorias para otorgar libre el lunes previo.

De igual forma, numerosas compañías reanudan labores el Miércoles de Ceniza al mediodía, mientras que las instituciones públicas retoman actividades el jueves, una vez concluidas las festividades.

Este esquema busca facilitar el desplazamiento, reducir la congestión en las vías principales y permitir una reincorporación progresiva al trabajo.

El ministro Frank Alexis Abrego, en el centro de la imagen, dijo que más de 30,000 agentes de la Fuerza Pública serán desplegados a nivel nacional como parte del operativo Carnavales Seguros 2026. Cortesía

Las autoridades han reiterado que estas medidas requieren planificación anticipada tanto por parte de empleadores como de trabajadores, especialmente en sectores esenciales como transporte, salud y servicios básicos.

El año pasado, durante las fiestas de Carnaval, se reportaron seis fallecidos y se impusieron 7,000 multas de tránsito.

Restricciones

En materia de tránsito, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) emitió un decreto que prohíbe la circulación de vehículos de carga sobredimensionados en todo el territorio nacional durante el período de carnaval.

La restricción estará vigente desde el jueves 12 de febrero a las 6:00 p.m. hasta el jueves 19 de febrero a las 6:00 a.m., con el objetivo de mejorar la fluidez y reducir riesgos en las carreteras.

La medida establece excepciones únicamente para vehículos que se mantengan dentro de los límites estándar, con un ancho máximo de 2.50 metros, un largo de 20.00 metros y una altura de 4.15 metros.

Según la ATTT, esta disposición busca minimizar accidentes, evitar congestionamientos y facilitar el desplazamiento masivo de automóviles particulares y buses durante los días de mayor tránsito.

Los carnavales se celebrarán oficialmente del sábado 14 al martes 17 de febrero, aunque las actividades iniciarán desde el viernes 13 en distintos puntos del país. Cortesía

De forma complementaria, las autoridades informaron que durante el carnaval se suspenderán temporalmente todas las obras viales a lo largo de la carretera Panamericana, especialmente aquellas que impliquen reducción de carriles o desvíos.

Esta decisión apunta a garantizar un flujo continuo tanto en el traslado hacia el interior como en el retorno hacia la capital y otras zonas urbanas.

El Ministerio de Seguridad Pública también hizo un llamado especial a la responsabilidad ciudadana, en particular en el cuidado de niñas, niños y adolescentes, el respeto a las normas de tránsito y la prevención del consumo irresponsable de alcohol. Las autoridades insistieron en que la seguridad es una tarea compartida entre instituciones y ciudadanos.

La ATTT prohibió la circulación de vehículos de carga sobredimensionados del 12 al 19 de febrero para facilitar el desplazamiento masivo durante las fiestas. REUTERS/Manon Cruz

Ciudad capital

La Alcaldía de Panamá emitió un decreto especial para el Festival Carnavalístico Volumen Caribe 2026, que establece horarios permitidos, condiciones y regulaciones para los eventos masivos que se realizarán durante los días de fiesta en la ciudad capital.

El decreto municipal también define como área oficial de celebración la Cinta Costera I y la avenida Balboa, donde se concentrarán los principales escenarios, actividades comerciales y espacios recreativos.

Según lo establecido, la tarima central, los toldos y los puestos temporales iniciarán operaciones el viernes 13 de febrero desde las 6:00 p.m. hasta las 4:00 a.m., mientras que del sábado 14 al martes 17 funcionarán en dos bloques diarios: una jornada diurna de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. y otra nocturna de 6:00 p.m. a 4:00 a.m.. En paralelo, el área infantil y los juegos mecánicos permanecerán habilitados todos los días entre las 5:00 p.m. y las 11:59 p.m., como parte de la oferta familiar del festival.

La Alcaldía de Panamá fijó como área oficial de celebración la Cinta Costera I y la avenida Balboa, con tarima principal y actividades comerciales programadas desde el viernes 13.(Freepik)

En materia de control y orden, la Alcaldía estableció que la venta de bebidas alcohólicas estará permitida únicamente hasta las 3:00 a.m., una hora antes del cierre de los espectáculos principales, y que toda actividad comercial deberá contar con permisos vigentes y cumplir la normativa municipal.

El documento incorpora además una lista de 20 prohibiciones, que incluyen el ingreso de envases de vidrio, armas blancas y hieleras, la venta de alcohol a menores, el uso no autorizado de pirotecnia y los disfraces que simulen cuerpos de seguridad.

Las faltas podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 50 y 1,500 dólares o con trabajo comunitario, mientras que la vigilancia estará a cargo de la Policía Nacional, Bomberos, Senafront, Senan y la Policía Municipal durante todo el desarrollo de las festividades.

