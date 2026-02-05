Con $23.8 millones, Panamá apuesta por centros comunitarios en barrios olvidados

Cada centro contará con espacios para deporte, bibliotecas, talleres artísticos, tecnología y formación comunitaria. (Adobe Stock)

Una inversión proyectada de $23.8 millones marcará el arranque de “Latidos del Barrio”, un plan de desarrollo de 10 centros comunitarios que busca llevar cultura, deporte, salud, educación y participación ciudadana a comunidades vulnerables.

El programa fue presentado ante el Consejo de Gabinete por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera.

Su meta declarada es beneficiar a más de 2 millones de panameños que viven en barrios históricamente rezagados.

El diseño del programa apunta a un enfoque preventivo. Con foco en jóvenes. Para reducir factores asociados a violencia, consumo de drogas y pandillas.

La propuesta plantea centros concebidos como espacios de encuentro, formación artística y revitalización de áreas públicas, bajo la premisa de que el acceso a actividades culturales y deportivas puede traducirse en oportunidades concretas y cohesión social.

El plan se plantea a tres años. Cuatro centros se ubicarían en el área metropolitana. Seis centros se desarrollarían en distintas provincias.

La inversión total equivale a una estimación de $10.82 por persona dentro del universo de beneficiarios proyectado, un dato usado por las autoridades para sustentar el componente de inversión social y el acceso equitativo a servicios comunitarios.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, explicó que el programa busca fortalecer el tejido social a través de centros comunitarios vivos y multifuncionales. Captura de video

Durante la presentación en Gabinete, la primera dama describió el programa como una intervención que se construye desde el territorio. Con escucha comunitaria. Con acompañamiento directo.

En su exposición, subrayó que la iniciativa busca reconocer el talento existente en los barrios y convertirlo en oportunidades, promoviendo valores vinculados a convivencia, respeto y solidaridad.

La ministra de Cultura afirmó que “Latidos del Barrio” se concibe como un programa institucional con metodología definida para fortalecer el tejido social, recuperar espacios públicos y reforzar la presencia efectiva del Estado.

No solo infraestructura. Centros vivos y multidisciplinarios. “La cultura no es un lujo”, sostuvo, al presentar el programa como una herramienta estratégica para desarrollo humano, prevención social y cohesión comunitaria.

El corazón del modelo son los centros comunitarios. Espacios multifuncionales. Con cinco ejes de trabajo. Según la explicación dada en la conferencia, la propuesta integrará cultura y arte; deporte y recreación; educación y formación para la vida; bienestar emocional, medio ambiente y salud comunitaria; y participación ciudadana con liderazgo local.

La iniciativa busca beneficiar a más de dos millones de personas en comunidades vulnerables de todo el país. EFE/ Carlos Lemos

En cuanto a contenidos, el programa plantea instalaciones y actividades como canchas deportivas, bibliotecas, ludotecas, artes plásticas y salas de usos múltiples para danza y capacitaciones.

También estudios de música y grabación,cursos de inglés, áreas de ciencia y tecnología con computadoras, programación, pizarras interactivas e impresoras 3D. Incluso se mencionó la inclusión de espacios recreativos vinculados a videojuegos y aprendizaje digital, con la intención de atraer a los jóvenes sin perder el componente formativo.

La ministra indicó que el ministerio asumirá un rol de coordinación interinstitucional para articular programas públicos y sumar aliados privados en el territorio, de forma que educación, salud, deporte, prevención y cultura confluyan en los mismos puntos de intervención.

Entre los primeros proyectos mencionados como parte de la fase inicial figuran centros ubicados en la Cinta Costera, en el área de El Chorrillo; San Joaquín, en Pedregal; y Ciudad Esperanza, en Arraiján. Tres licitaciones ya fueron adjudicadas, según explicó la ministra, y se encuentran a la espera de refrendo para avanzar. Indicó que el plazo estimado para que estas obras estén listas es de aproximadamente un año.

El programa Latidos del Barrio contempla una inversión total de $23.8 millones para desarrollar diez centros comunitarios en tres años. Cortesía

En la conferencia se precisó además un costo de referencia por proyecto. Alrededor de $1.5 millones cada uno. La ministra remarcó que se trata de obras de escala contenida, diseñadas para ser funcionales, atractivas y replicables, con el objetivo de avanzar hacia los siete centros restantes en el marco del plan trianual.

Un componente que las autoridades presentaron como evidencia de impacto es la Red de Coros y Orquestas Juveniles. Creció de 1,215 estudiantes en 2017. A más de 8,800 en 2026. Ese salto fue citado como prueba de que la inversión cultural sostenida puede traducirse en resultados medibles en formación y participación juvenil.

El acceso a los centros sería gratuito. La ministra explicó que el ingreso se manejaría con mecanismos similares a los utilizados en programas existentes del Ministerio de Cultura, combinando matrícula, evaluación por niveles y acompañamiento formativo.

En el diseño expuesto, el funcionamiento se concentraría en horarios posteriores a la escuela, con franjas pensadas para cubrir las tardes y mantener a niños y adolescentes en entornos supervisados y productivos.

En cuanto a expansión territorial, se mencionó la intención de llegar a provincias como Darién, Chiriquí, Bocas del Toro, Colón y Coclé. La lógica del programa, según explicó la ministra, es que el centro funcione como base operativa para que maestros y equipos lleguen a los estudiantes, especialmente en comunidades donde el acceso a oferta cultural y deportiva ha sido limitado.