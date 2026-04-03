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Múltiples ofensivas de Israel contra Hezbollah en El Líbano y objetivos del régimen en Irán

Las Fuerzas de Defensa buscan fortalecer el control del territorio al sur del río Litani y destruir infraestructura de Hezbollah en Beirut, además de seguir debilitando a la Guardia Revolucionaria en Teherán

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Múltiples ofensivas de Israel contra Hezbollah en Líbano

Más de 40 combatientes de Hezbollah fueron eliminados y 75 ataques contra infraestructuras de la organización se ejecutaron en las últimas semanas durante la operación terrestre de la Unidad Multidimensional israelí, subordinada a la División 36, en el sur del Líbano.

Las acciones se desarrollaron mientras la tensión en la frontera norte de Israel intensificó la intervención militar. El Comando Norte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) enfatizó la decisión de impedir ataques a su territorio.

Las recientes operaciones reflejaron un endurecimiento de la postura militar israelí frente a Hezbollah y su respaldo por parte del régimen iraní, que según las FDI, impulsó a la organización a intensificar su propio accionar.

Israel anuncia la muerte de otros 15 miembros de Hezbollah durante los últimos ataques contra Líbano
Israel anuncia la muerte de otros 15 miembros de Hezbollah durante los últimos ataques contra Líbano

La actual campaña terrestre arrancó luego de que las fuerzas de Israel detectaron un lanzador preparado para disparos hacia su territorio y respondieron con ataques precisos, eliminando a tres operadores del dispositivo.

Este desencadenamiento se inscribió en un contexto de expansión militar que, según las fuerzas israelíes, incluyó por primera vez una oleada extensa de ataques coordinados contra infraestructura bajo control iraní en Teherán y posiciones identificadas en Beirut.

En la fase más reciente del conflicto, el Comando Norte de las FDI impulsó la expansión de la zona de seguridad en territorio libanés como elemento central de su doctrina defensiva, acompañada por el despliegue de tripulaciones de helicópteros y de la Unidad 669, especializada en rescate de heridos.

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Las evacuaciones médicas fueron ejecutadas en tiempo real, integrando personal médico y de combate, con el propósito de garantizar asistencia inmediata y reducir la mortalidad en la línea de fuego. Las FDI calificaron estos procedimientos como “misión moral de la más alta importancia”, informando que, desde el inicio de la campaña, se realizaron decenas de evacuaciones aéreas, algunas mediante aterrizajes en territorio libanés.

Las FDI atacaron infraestructura de Irán en Teherán y Beirut

El ataque a infraestructura vinculada al régimen iraní en Teherán representó una escalada inédita y coincidió con la intensificación de las operaciones en Beirut.

Al menos dos muertos y once heridos en nuevos ataques de Israel contra Líbano
Al menos dos muertos y once heridos en nuevos ataques de Israel contra Líbano
Una columna de humo señala el lugar de un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, un suburbio del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Hussein Malla)
Una columna de humo señala el lugar de un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, un suburbio del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Hussein Malla)

La simultaneidad en blancos ubicados fuera del tradicional escenario de hostilidades acentuó el nivel de confrontación y marcó una postura que las autoridades israelíes definieron como determinante para evitar daños en su territorio y disuadir el respaldo iraní a Hezbollah.

El despliegue de cazas, junto a la movilización de la Unidad 669 para rescates y evacuaciones dentro y fuera del sur libanés, ilustró el carácter multidimensional de la ofensiva.

Desde el comienzo de la operación terrestre en el sur del Líbano, la Unidad Multidimensional bajo el mando de la División 36 eliminó a más de 40 miembros de Hezbollah y ejecutó aproximadamente 75 ataques contra su infraestructura.

Las Fuerzas de Defensa de Israel indicaron que los operativos respondieron a lanzadores de cohetes identificados y a la necesidad de ampliar la zona de seguridad, mientras la Unidad 669 realizó evacuaciones médicas con apoyo de helicópteros en zonas de combate.

Múltiples ofensivas de Israel contra Hezbollah en Líbano

Decenas de evacuaciones aéreas ejecutadas en territorio libanés

Durante la campaña israelí, la coordinación entre las tripulaciones de la Fuerza Aérea y la Unidad 669 permitió la respuesta inmediata ante combatientes heridos, tanto en territorio nacional como en el sur del Líbano. La cadena de rescate incluyó primeros auxilios en el terreno y traslados prioritarios en helicópteros para hospitalización urgente, mientras los equipos médicos efectuaron tratamientos críticos directamente en la línea de combate.

Un operativo reciente de evacuación de la Fuerza Aérea Libanesa documentó la secuencia, desde el cierre inicial de puertas hasta la autorización de paso, con el registro de una primera persona herida dentro del dispositivo.

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