Casos de nepotismo y faltas laborales activan sanciones contra 11 servidores públicos panameños

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), es la responsable en materia de ética y transparencia en Panamá. Cortesía

La autoridad encargada de vigilar la conducta ética de los servidores públicos en Panamá impuso sanciones a once funcionarios tras comprobar violaciones graves al Código de Ética, una decisión que vuelve a poner en el centro del debate el comportamiento de quienes ejercen funciones públicas.

Los casos incluyen nepotismo, conflictos de interés, incumplimiento del horario laboral y falta de requisitos académicos, en un contexto marcado por cuestionamientos a la integridad institucional.

Las sanciones corresponden a expedientes administrativos abiertos en distintas entidades del Estado, luego de investigaciones que confirmaron faltas graves a las normas que rigen el ejercicio de la función pública.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), ente rector en materia de ética y transparencia, indicó que los procesos se desarrollaron conforme a los principios de legalidad y debido proceso.

Entre los casos analizados figura una denuncia anónima presentada contra funcionarias de la Lotería Nacional de Beneficencia por un presunto caso de nepotismo.

La investigación determinó que las hijas de las funcionarias habían sido nombradas dentro de la institución mientras sus madres ocupaban cargos de jefatura.

Aunque posteriormente las hijas presentaron su renuncia, el proceso continuó y derivó en recomendaciones de destitución y sanciones administrativas contra las responsables.

Entre las sanciones aplicadas por la ANTAI figura un expediente relacionado con un funcionario de la Universidad de Panamá, tras comprobarse faltas al Código de Ética. Cortesía

Otro expediente involucró a la alcaldesa del distrito de Remedios, en la provincia de Chiriquí, tras comprobarse la existencia de un vínculo de parentesco con una persona nombrada dentro de la estructura municipal.

La investigación confirmó que la persona formaba parte del organigrama del municipio, por lo que se impuso a la alcaldesa una sanción equivalente al 50% de su salario mensual.

También se registraron sanciones contra servidores públicos de la Universidad de Panamá por casos de nepotismo, así como contra funcionarios de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre que no contaban con los títulos académicos requeridos para los cargos que desempeñaban.

En otros expedientes, se comprobó el incumplimiento del horario laboral, lo que dio lugar a sanciones conforme al Código de Ética.

La diversidad de los casos evidencia que las faltas éticas no se concentran en una sola institución ni en un nivel específico del Estado, sino que atraviesan distintos sectores de la administración pública.

La ANTAI es una entidad autónoma creada mediante la Ley 33 de 25 de abril de 2013, con la responsabilidad de velar por la transparencia en la gestión pública, garantizar el acceso a la información estatal y supervisar el cumplimiento de los principios éticos por parte de los servidores públicos.

La normativa de la ANTAI prohíbe que los servidores públicos nombren, contraten o influyan en la designación de familiares dentro de la misma institución, según el Código de Ética y la Ley 33 de 2013. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre sus funciones está la aplicación del Código de Ética de los Servidores Públicos, que establece normas sobre probidad, imparcialidad, uso adecuado del tiempo laboral y la prohibición de prácticas como el nepotismo y los conflictos de interés.

Su trabajo incluye la recepción de denuncias ciudadanas, la apertura de investigaciones administrativas, la verificación de documentación, entrevistas a los involucrados y la emisión de sanciones o recomendaciones a las instituciones correspondientes.

Las medidas pueden ir desde multas de hasta el 50% del salario mensual hasta recomendaciones de destitución o la remisión de casos a otras instancias cuando se detectan posibles faltas de mayor gravedad.

En 2025, la ANTAI sancionó a trece funcionarios por nepotismo y uso indebido del tiempo laboral, a cuatro por realizar actividades personales con uniforme institucional y a dieciséis servidores municipales por contrataciones irregulares y conflictos de interés, entre otros casos. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Durante 2025, se registraron sanciones contra funcionarios de municipios, juntas comunales y otras entidades por nepotismo, conflictos de interés y uso indebido del tiempo laboral. En algunos casos, las investigaciones derivaron en sanciones económicas y recomendaciones de destitución.

También se documentaron expedientes relacionados con el uso de recursos públicos para actividades personales durante la jornada laboral, así como la contratación de familiares en la misma unidad administrativa. En años anteriores, las sanciones incluyeron multas por incumplimientos al Código de Ética en distintos niveles de la administración pública.

Este historial muestra una continuidad en la aplicación de medidas disciplinarias. No obstante, el volumen de expedientes también ha alimentado el debate sobre la efectividad de las sanciones administrativas como herramienta para prevenir prácticas irregulares en el sector público.