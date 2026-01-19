Influenza y neumonía marcan el cierre sanitario de 2025 en Panamá

A diferencia del síndrome gripal, que agrupa cuadros respiratorios leves, la influenza es una infección viral que puede evolucionar rápidamente a neumonía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cuadros respiratorios graves volvieron a destacar en el reporte sanitario más reciente: Panamá notificó 418 casos de infecciones respiratorias agudas graves en la semana epidemiológica 53 (del 28 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026), además de 1,096 casos de síndrome gripal.

Aunque el dengue es la enfermedad predominante en el acumulado nacional, el cierre del año mostró un peso relevante de las infecciones respiratorias en la demanda de atención médica y en la vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud.

Dentro de ese bloque respiratorio, la influenza sigue siendo la que más muertes ha provocado. En la última semana se reportaron dos defunciones, elevando el acumulado de 2025 a 116 muertes.

El 85.3% de los fallecidos no estaba vacunado y el 92.2% tenía factores de riesgo, entre ellos edad avanzada, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, neurológicas, respiratorias e inmunosupresión.

A diferencia del síndrome gripal, que agrupa cuadros respiratorios leves, la influenza es una infección viral que puede evolucionar rápidamente a neumonía y complicaciones severas en poblaciones vulnerables.

El dengue se mantiene como la enfermedad predominante por número de casos. REUTERS/Rodolfo Buhrer

Las infecciones respiratorias agudas graves, que incluyen neumonía y bronconeumonía, se diferencian del resto de los cuadros respiratorios por su mayor severidad y riesgo de hospitalización. En 2025 acumulan 21,836 casos.

Este tipo de infecciones suele afectar con mayor fuerza a niños pequeños y adultos mayores y representa una de las principales causas de saturación hospitalaria en temporada de lluvias y en picos de circulación viral.

El síndrome gripal, por su parte, cerró el año con 56,019 casos acumulados. Aunque suele ser autolimitado, su alto volumen de contagios lo convierte en un termómetro de la circulación de virus respiratorios en la comunidad y en un factor que puede anticipar aumentos posteriores en influenza o neumonía.

En paralelo a este frente respiratorio, el dengue se mantiene como la enfermedad predominante por número de casos. Hasta la semana epidemiológica 53 se registraron 16,262 casos acumulados a nivel nacional.

De ese total, 14,428 fueron clasificados sin signos de alarma, 1,726 con signos de alarma y 108 como dengue grave. Esta forma severa puede provocar hemorragias, daño orgánico y shock, y requiere atención médica inmediata.

Las autoridades sanitarias piden a la población eliminar los criaderos del mosquito que transmite el dengue. Cortesía

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti y se diferencia de las infecciones respiratorias porque no se contagia de persona a persona.

Otras enfermedades transmitidas por mosquitos siguen activas, aunque con una incidencia mucho menor. Durante la semana 53 se notificó un caso de chikungunya, elevando el acumulado a 40 casos en 2025. Esta enfermedad se caracteriza por fiebre alta y dolor articular intenso y persistente.

En cuanto al zika, no se reportaron casos en la última semana y el acumulado anual es de apenas dos casos. Aunque suele ser leve, el zika puede causar malformaciones congénitas si la infección ocurre durante el embarazo.

La malaria continúa siendo una de las infecciones más persistentes en Panamá. En la semana 53 se notificaron 96 casos, para un acumulado anual de 11,805. Se mantienen cuatro defunciones en 2025, todas mujeres entre 14 y 94 años, en las regiones de Panamá Este (2), Veraguas (1) y Darién (1).

La malaria es causada por un parásito transmitido por el mosquito Anopheles y puede provocar fiebre recurrente, anemia y complicaciones graves si no se trata oportunamente.

La malaria continúa siendo una de las infecciones más persistentes en Panamá. REUTERS/Jim Young/File Photo

Entre las enfermedades de origen parasitario y bacteriano también figuran la leishmaniasis y la leptospirosis. La primera acumuló 1,506 casos tras registrar 17 nuevos en la última semana. Es transmitida por la picadura de flebótomos y puede provocar lesiones cutáneas o afectar órganos internos.

La leptospirosis, una infección bacteriana asociada al contacto con agua o suelos contaminados con orina de animales, suma 95 casos en lo que va de 2025 y suele intensificarse durante la temporada lluviosa.

El hantavirus, una enfermedad viral transmitida por roedores, no registró nuevos casos en la semana 53 y mantiene un acumulado de 27 casos en 2025. Sin embargo, el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, su forma más grave, suma 24 casos.

Esta variante puede causar insuficiencia respiratoria aguda y tiene una letalidad elevada. Por su parte, la fiebre por el virus Oropouche no tuvo casos nuevos en la última semana, pero el acumulado nacional asciende a 709 casos.

Otras patologías de baja frecuencia, pero alto impacto sanitario, incluyen el gusano barrenador en humanos, con 121 casos acumulados en 2025, y la viruela símica (mpox), que se mantiene con 15 casos hasta la fecha.

Aunque no registran brotes masivos, requieren vigilancia constante por su potencial de propagación y por la complejidad de su manejo clínico.

En Panamá, los casos de hantavirus se incrementan durante la estación seca. Shutterstock

El Ministerio de Salud reiteró que la participación comunitaria y la acción de los gobiernos locales son claves para reducir la propagación de enfermedades.

Entre las recomendaciones figuran el lavado frecuente de manos con agua y jabón o gel alcoholado, el uso de mascarilla ante síntomas respiratorios, cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar, evitar la automedicación y acudir oportunamente a una instalación de salud.

El informe deja un mensaje claro: aunque el dengue domina en número de casos, el mayor movimiento reciente y la mayor presión sobre el sistema de salud se concentran en los cuadros respiratorios.

En particular, la influenza sigue siendo la principal causa de muertes por enfermedades infecciosas en el país, mientras que la coexistencia de múltiples brotes subraya la necesidad de reforzar la vigilancia epidemiológica y las estrategias de prevención en un contexto donde varias de estas patologías son evitables con medidas simples y vacunación.