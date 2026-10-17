La IA nos está haciendo confundir producir con saber

Hay algo preocupante de la manera en que estamos incorporando la inteligencia artificial a nuestra vida cotidiana: cada vez podemos producir más cosas, pero no necesariamente entendemos mejor lo que hacemos.
Hoy cualquiera puede pedirle a ChatGPT que escriba un texto, desarrolle una aplicación o programe un sistema. En segundos obtiene un resultado que antes podía demandar horas de trabajo o conocimientos específicos. El avance es extraordinario. El problema aparece cuando confundimos la capacidad de producir algo con la capacidad de comprenderlo.
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En el desarrollo de algoritmos, esta diferencia es evidente. Un programa puede estar bien escrito, ejecutarse sin errores y ofrecer resultados prometedores. Sin embargo, nada de eso demuestra que realmente funcione. Para comprobarlo hay que probarlo, analizar sus resultados y detectar sus limitaciones.
Con la inteligencia artificial ocurre lo mismo: que una respuesta esté bien redactada no significa que sea verdadera; que un código funcione no garantiza que sea seguro; y que una estrategia parezca rentable al analizar datos del pasado no asegura que vaya a funcionar en el futuro.
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El resultado es apenas el comienzo del trabajo, no su final
La IA generativa redujo enormemente el costo de producir. Pero cuanto más fácil resulta generar respuestas, más importante se vuelve saber evaluarlas. Una computadora puede explorar miles de alternativas en poco tiempo, aunque, si los criterios utilizados son incorrectos, también puede producir miles de resultados inútiles.
La velocidad no corrige un mal planteo. Y la automatización no reemplaza la necesidad de pensar qué estamos haciendo.
No creo que todos debamos convertirnos en programadores ni que tengamos que conocer cada detalle técnico de las herramientas que usamos. Sí creo que necesitamos conservar algo fundamental: la capacidad de entender el problema, evaluar las respuestas y reconocer cuándo algo no funciona como debería.
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El riesgo aparece cuando delegamos también nuestro criterio. Cuando aceptamos una respuesta porque parece convincente, un análisis porque suena sofisticado o una recomendación porque está bien argumentada. En ese punto, la herramienta deja de ampliar nuestras capacidades y empieza a reemplazar nuestro propio juicio.
Por eso, el desafío no consiste solamente en aprender a utilizar la inteligencia artificial, sino también en aprender a cuestionarla. Contrastar información, probar hipótesis y reconocer la incertidumbre son habilidades cada vez más necesarias, precisamente porque producir una respuesta dejó de ser una tarea difícil.
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La responsabilidad también importa. No es lo mismo pedirle a una IA que organice una lista de tareas que utilizarla para evaluar una inversión o tomar una decisión que afecte a otras personas. Cuanto mayores sean las consecuencias, más importante será verificar los resultados y asumir la responsabilidad por lo que hacemos con ellos.
Creo que estamos entrando en una etapa en la que el conocimiento no pierde valor, sino que cambia de forma. Quizás ya no necesitemos ejecutar cada tarea manualmente, pero sí entender lo suficiente para decidir qué delegar, cómo evaluar lo obtenido y cuándo desconfiar.
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Podemos generar millones de respuestas, probar miles de alternativas y completar en minutos tareas que antes demandaban horas. Pero ninguna de esas capacidades nos exime de decidir qué es correcto, qué es útil y qué consecuencias estamos dispuestos a asumir.
Cuando una máquina puede producir cada vez más, la diferencia está en saber qué hacer con ese resultado. Porque producir no es lo mismo que comprender, y obtener una respuesta nunca debería ser lo mismo que dejar de hacerse preguntas.
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