Opinión

La IA nos está haciendo confundir producir con saber

En una época en la que podemos generar código, textos y soluciones en segundos, el verdadero diferencial ya no es conseguir que una máquina haga algo, sino entender qué hizo, por qué funciona y cuándo está equivocada

Perfil de una cabeza dibujado como un laberinto amarillo frente a una máquina que emite hojas de papel sobre un fondo azul oscuro.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Hay algo preocupante de la manera en que estamos incorporando la inteligencia artificial a nuestra vida cotidiana: cada vez podemos producir más cosas, pero no necesariamente entendemos mejor lo que hacemos.

Hoy cualquiera puede pedirle a ChatGPT que escriba un texto, desarrolle una aplicación o programe un sistema. En segundos obtiene un resultado que antes podía demandar horas de trabajo o conocimientos específicos. El avance es extraordinario. El problema aparece cuando confundimos la capacidad de producir algo con la capacidad de comprenderlo.

PUBLICIDAD

En el desarrollo de algoritmos, esta diferencia es evidente. Un programa puede estar bien escrito, ejecutarse sin errores y ofrecer resultados prometedores. Sin embargo, nada de eso demuestra que realmente funcione. Para comprobarlo hay que probarlo, analizar sus resultados y detectar sus limitaciones.

Con la inteligencia artificial ocurre lo mismo: que una respuesta esté bien redactada no significa que sea verdadera; que un código funcione no garantiza que sea seguro; y que una estrategia parezca rentable al analizar datos del pasado no asegura que vaya a funcionar en el futuro.

PUBLICIDAD

El resultado es apenas el comienzo del trabajo, no su final

La IA generativa redujo enormemente el costo de producir. Pero cuanto más fácil resulta generar respuestas, más importante se vuelve saber evaluarlas. Una computadora puede explorar miles de alternativas en poco tiempo, aunque, si los criterios utilizados son incorrectos, también puede producir miles de resultados inútiles.

La velocidad no corrige un mal planteo. Y la automatización no reemplaza la necesidad de pensar qué estamos haciendo.

No creo que todos debamos convertirnos en programadores ni que tengamos que conocer cada detalle técnico de las herramientas que usamos. Sí creo que necesitamos conservar algo fundamental: la capacidad de entender el problema, evaluar las respuestas y reconocer cuándo algo no funciona como debería.

El riesgo aparece cuando delegamos también nuestro criterio. Cuando aceptamos una respuesta porque parece convincente, un análisis porque suena sofisticado o una recomendación porque está bien argumentada. En ese punto, la herramienta deja de ampliar nuestras capacidades y empieza a reemplazar nuestro propio juicio.

Por eso, el desafío no consiste solamente en aprender a utilizar la inteligencia artificial, sino también en aprender a cuestionarla. Contrastar información, probar hipótesis y reconocer la incertidumbre son habilidades cada vez más necesarias, precisamente porque producir una respuesta dejó de ser una tarea difícil.

La responsabilidad también importa. No es lo mismo pedirle a una IA que organice una lista de tareas que utilizarla para evaluar una inversión o tomar una decisión que afecte a otras personas. Cuanto mayores sean las consecuencias, más importante será verificar los resultados y asumir la responsabilidad por lo que hacemos con ellos.

Creo que estamos entrando en una etapa en la que el conocimiento no pierde valor, sino que cambia de forma. Quizás ya no necesitemos ejecutar cada tarea manualmente, pero sí entender lo suficiente para decidir qué delegar, cómo evaluar lo obtenido y cuándo desconfiar.

Podemos generar millones de respuestas, probar miles de alternativas y completar en minutos tareas que antes demandaban horas. Pero ninguna de esas capacidades nos exime de decidir qué es correcto, qué es útil y qué consecuencias estamos dispuestos a asumir.

Cuando una máquina puede producir cada vez más, la diferencia está en saber qué hacer con ese resultado. Porque producir no es lo mismo que comprender, y obtener una respuesta nunca debería ser lo mismo que dejar de hacerse preguntas.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialAutomatizaciónProgramación

Últimas Noticias

¿Ética o marketing institucional? Los límites del poder

Toda organización debe traducir sus principios en controles verificables, responsabilidades claras y decisiones capaces de prevenir daños

¿Ética o marketing institucional? Los límites del poder

León XIV y la grieta

La próxima visita papal abre una oportunidad para impulsar el diálogo, atender la desigualdad, defender las PyMEs y convertir unidad nacional en empleo, producción y justicia social

León XIV y la grieta

Escuchar aquello que no se oye

Detectar señales, acompañar sin juzgar y coordinar respuestas son pasos esenciales para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a situaciones de violencia

Escuchar aquello que no se oye

El sentido de la universidad pública argentina

Su alcance trasciende las aulas, con impacto directo en la innovación, la salud, la cultura y las posibilidades de ascenso para nuevas generaciones

El sentido de la universidad pública argentina

Relación entre la macro y la micro: una nota

Políticas públicas orientadas al respeto de derechos individuales, propiedad privada e intercambios libres favorecen decisiones de consumidores, empresas y mercados frente a recetas estatales inspiradas por Keynes

Relación entre la macro y la micro: una nota

DEPORTES

La primera transmisión, el equipo que ganó el Prode en directo y la huella de un programa emblemático: 75 años de fútbol y TV en Argentina

La primera transmisión, el equipo que ganó el Prode en directo y la huella de un programa emblemático: 75 años de fútbol y TV en Argentina

A 45 años del día que Carlos Reutemann perdió el título de F1: la revelación sobre la verdadera falla que tuvo su auto

La selección argentina femenina Sub 17 tendrá su debut histórico en el Mundial ante Alemania: todo lo que hay que saber

12 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: de la posible titularidad de Paredes ante Vasco a un pedido de perdón a un periodista

El demoledor nocaut del argentino Emiliano Sordi en la PFL que le permitió volver a ganar una pelea tras cinco años

TELESHOW

Hace 75 años nacía la televisión argentina, y hoy recupera su nombre histórico: Canal 7

Hace 75 años nacía la televisión argentina, y hoy recupera su nombre histórico: Canal 7

La vida extraordinaria de Noëlle Balfour: de su relación con Gustavo Cerati al día en que Axl Rose la llamó al escenario

El director Julián Tagle reflexiona sobre su documental familiar: “Los Machado son magnéticos, trágicos y genuinos”

Juan Minujín contó como llegó a trabajar con Angelina Jolie y Salma Hayek: "Al principio dije que no"

La respuesta de Daniela Celis tras las críticas que recibió por su convocatoria para encontrar pareja: “No le da vergüenza”

INFOBAE AMÉRICA

Científicos del CONICET identificaron un mecanismo que podría favorecer la resistencia del cáncer de páncreas

Científicos del CONICET identificaron un mecanismo que podría favorecer la resistencia del cáncer de páncreas

El régimen de Irán reportó que un superpetrolero se incendió tras chocar con una mina marítima en Ormuz

Régimen impone nuevos cargos contra el opositor Javier Martín, conocido como el “Spiderman cubano”

¿Tienen empatía los psicoanalistas lacanianos?: una respuesta con Jacques-Alain Miller

Mike Flanagan, el director que idolatra a Stephen King desde quinto grado, reimagina “Carrie” con ciberacoso, simulacros de tiroteo y el visto bueno del propio autor