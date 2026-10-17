Opinión

León XIV y la grieta

La próxima visita papal abre una oportunidad para impulsar el diálogo, atender la desigualdad, defender las PyMEs y convertir unidad nacional en empleo, producción y justicia social

El papa León XIV
El papa León XIV
Guardar

La grieta que la Argentina necesita cerrar no es solamente la que enfrenta a los partidos políticos. Existe otra mucho más profunda y dolorosa: la desigualdad que atraviesa la vida de los excluidos, jubilados, trabajadores, de familias endeudadas que ya no pueden afrontar sus compromisos, de pequeñas y medianas empresas que cierran sus puertas y de comercios que luchan por sobrevivir. Del otro lado están quienes conservan privilegios y eligen mirar para otro lado frente a las dificultades que atraviesan millones de argentinos. Unir a los argentinos significa enfrentar esa fractura social y reconstruir un país donde el progreso y las oportunidades estén al alcance de todos.

En los últimos meses, Jorge García Cuerva, Dante Braida, el cardenal Ángel Rossi y el presidente del Episcopado, Marcelo Colombo, han expresado su preocupación por la situación social. Comparto esas advertencias. La Iglesia no habla de pobreza, trabajo y dignidad por conveniencia política. Lo hace porque constituye un mandato del Evangelio. Así lo demuestra la labor de Cáritas, los curas villeros y tantas instituciones que acompañan a quienes más lo necesitan.

PUBLICIDAD

Hace muchos años, el expresidente Arturo Frondizi me transmitió una enseñanza que nunca olvidé: la Iglesia católica constituye uno de los factores más importantes de cohesión nacional. La mediación papal en el conflicto con Chile y el diálogo impulsado por la Iglesia durante la crisis de 2001, del que participé personalmente, son ejemplos de su contribución a la convivencia nacional.

Siempre he sostenido que las encíclicas sociales de la Iglesia son un faro para los dirigentes de cualquier organización, empresaria, sindical, política o comunitaria. Desde Rerum Novarum, de León XIII, hasta Fratelli Tutti, de Francisco, encontramos enseñanzas que trascienden las creencias religiosas. Son una guía para quienes tenemos responsabilidades de conducción y nos recuerdan que la economía debe estar al servicio de las personas.

PUBLICIDAD

En su encíclica Magnifica Humanitas, León XIV retoma esa tradición frente a uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: la inteligencia artificial y sus consecuencias sobre el trabajo, la sociedad y la dignidad humana. Así como León XIII abordó las desigualdades de la revolución industrial, León XIV nos invita a reflexionar sobre un progreso tecnológico que no puede quedar reservado a minorías privilegiadas. La innovación, la propiedad y el desarrollo económico deben contribuir al bien común, sin generar nuevas formas de exclusión.

Esta enseñanza adquiere particular relevancia en la Argentina. A lo largo de mi trayectoria en la representación de las pequeñas y medianas empresas he sostenido que las PyMEs son mucho más que unidades económicas: representan familias, trabajadores, proveedores y comunidades enteras. Cuando una pequeña empresa cierra, no desaparece solamente una actividad productiva. También se pierden empleos, historias familiares y oportunidades de progreso. Defender a las PyMEs es defender el trabajo argentino y la posibilidad de construir una sociedad integrada.

El país necesita recuperar la producción, fortalecer el mercado interno y promover un desarrollo integral y federal. Con ese espíritu participo de Fuerza SUMA, un espacio plural que promueve el encuentro entre empresarios, trabajadores, profesionales y jóvenes, inspirado también en los principios de la doctrina social de la Iglesia. La unidad nacional no puede limitarse a acuerdos entre dirigentes: debe expresarse en oportunidades concretas para quienes producen, trabajan y buscan progresar.

La próxima visita de León XIV tendrá un valor histórico y simbólico extraordinario. La Argentina se prepara para recibir a un Papa por primera vez desde la llegada de San Juan Pablo II en 1987, hace casi cuarenta años. Tuve el privilegio de participar en iniciativas vinculadas con aquella visita y recuerdo la esperanza que despertó en nuestra sociedad. Hoy volvemos a encontrarnos ante una oportunidad excepcional para recuperar el diálogo, la fraternidad y el sentido de pertenencia nacional.

Jorge Bergoglio fue uno de los grandes impulsores del diálogo interreligioso en nuestro país. Su legado nos recuerda que es posible construir puentes entre personas de distintas creencias y convicciones. Ese mismo espíritu debe orientar nuestra convivencia nacional. Nuestros obispos tienen la responsabilidad de continuar expresándose con libertad y los dirigentes debemos escuchar sus enseñanzas sin prejuicios ni condicionamientos partidarios.

La llegada de León XIV debe ayudarnos a volver a mirar la realidad de los excluidos, de las familias, de los trabajadores y de las PyMEs. Su encíclica nos recuerda que ningún progreso será verdaderamente humano si deja a millones de personas al margen de sus beneficios. La Argentina necesita una palabra que una, pero también decisiones que transformen esa unidad en trabajo, producción, solidaridad y justicia social. Porque la verdadera grieta que debemos cerrar es la que separa a quienes tienen oportunidades de quienes han perdido la esperanza de progresar.

Temas Relacionados

Papa León XIVIglesia CatólicaDesigualdad socialPymes

Últimas Noticias

¿Ética o marketing institucional? Los límites del poder

Toda organización debe traducir sus principios en controles verificables, responsabilidades claras y decisiones capaces de prevenir daños

¿Ética o marketing institucional? Los límites del poder

La IA nos está haciendo confundir producir con saber

En una época en la que podemos generar código, textos y soluciones en segundos, el verdadero diferencial ya no es conseguir que una máquina haga algo, sino entender qué hizo, por qué funciona y cuándo está equivocada

La IA nos está haciendo confundir producir con saber

Escuchar aquello que no se oye

Detectar señales, acompañar sin juzgar y coordinar respuestas son pasos esenciales para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a situaciones de violencia

Escuchar aquello que no se oye

El sentido de la universidad pública argentina

Su alcance trasciende las aulas, con impacto directo en la innovación, la salud, la cultura y las posibilidades de ascenso para nuevas generaciones

El sentido de la universidad pública argentina

Relación entre la macro y la micro: una nota

Políticas públicas orientadas al respeto de derechos individuales, propiedad privada e intercambios libres favorecen decisiones de consumidores, empresas y mercados frente a recetas estatales inspiradas por Keynes

Relación entre la macro y la micro: una nota

DEPORTES

La primera transmisión, el equipo que ganó el Prode en directo y la huella de un programa emblemático: 75 años de fútbol y TV en Argentina

La primera transmisión, el equipo que ganó el Prode en directo y la huella de un programa emblemático: 75 años de fútbol y TV en Argentina

A 45 años del día que Carlos Reutemann perdió el título de F1: la revelación sobre la verdadera falla que tuvo su auto

La selección argentina femenina Sub 17 tendrá su debut histórico en el Mundial ante Alemania: todo lo que hay que saber

12 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: de la posible titularidad de Paredes ante Vasco a un pedido de perdón a un periodista

El demoledor nocaut del argentino Emiliano Sordi en la PFL que le permitió volver a ganar una pelea tras cinco años

TELESHOW

Hace 75 años nacía la televisión argentina, y hoy recupera su nombre histórico: Canal 7

Hace 75 años nacía la televisión argentina, y hoy recupera su nombre histórico: Canal 7

La vida extraordinaria de Noëlle Balfour: de su relación con Gustavo Cerati al día en que Axl Rose la llamó al escenario

El director Julián Tagle reflexiona sobre su documental familiar: “Los Machado son magnéticos, trágicos y genuinos”

Juan Minujín contó como llegó a trabajar con Angelina Jolie y Salma Hayek: "Al principio dije que no"

La respuesta de Daniela Celis tras las críticas que recibió por su convocatoria para encontrar pareja: “No le da vergüenza”

INFOBAE AMÉRICA

Científicos del CONICET identificaron un mecanismo que podría favorecer la resistencia del cáncer de páncreas

Científicos del CONICET identificaron un mecanismo que podría favorecer la resistencia del cáncer de páncreas

El régimen de Irán reportó que un superpetrolero se incendió tras chocar con una mina marítima en Ormuz

Régimen impone nuevos cargos contra el opositor Javier Martín, conocido como el “Spiderman cubano”

¿Tienen empatía los psicoanalistas lacanianos?: una respuesta con Jacques-Alain Miller

Mike Flanagan, el director que idolatra a Stephen King desde quinto grado, reimagina “Carrie” con ciberacoso, simulacros de tiroteo y el visto bueno del propio autor