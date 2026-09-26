La moral como política de Estado: los impuestos

Una ilustración sobre gestión tributaria representa el destino de los impuestos en obras públicas como escuelas, hospitales y puentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La decisión de Argentina de colocar la moral como política de Estado no debe quedar reducida a una declaración de principios. Debe manifestarse concretamente en el vínculo con el ciudadano, el presupuesto, los impuestos, el gasto público y la rendición de cuentas.

El ciudadano paga impuestos por obligación legal y porque toda comunidad política necesita sostener bienes comunes como seguridad, justicia, salud, educación e infraestructura. Esa obligación adquiere mayor legitimidad cuando el Estado muestra con claridad la asignación de los recursos, los resultados obtenidos y su traducción en servicios y mejora de la vida pública.

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El problema ético de los impuestos no es su existencia. No hay sociedad políticamente organizada sin cargas comunes. El problema aparece cuando la carga fiscal deja de integrarse en un pacto razonable y se percibe como una transferencia obligatoria sin trazabilidad, eficacia ni devolución pública visible. En ese caso, el impuesto pierde parte de su dimensión cívica y es percibido como extracción estatal.

Según la OCDE, la presión tributaria argentina fue del 29,1% del PBI en 2021, frente a un promedio latinoamericano del 21,7%. ARCA informó que la recaudación tributaria de 2025 alcanzó $183.109.217 millones, con una variación interanual nominal del 39,4%. El ciudadano argentino no vive en un Estado fiscalmente ausente, sino en uno que recauda de manera significativa. La cuestión no es solo cuánto se paga, sino qué legitimidad adquiere ese pago cuando debe traducirse en servicios y confianza pública.

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La legalidad define la obligación formal, pero la legitimidad democrática exige razonabilidad, igualdad, proporcionalidad, destino verificable y control público. Una política fiscal moral no debe limitarse a recaudar mejor, sino también a administrar, explicar y rendir cuentas.

El presupuesto público, más que una ley contable, expresa las prioridades reales de una comunidad política. Allí se decide qué se financia, qué se posterga y qué sacrificios se solicitan a la ciudadanía. Por eso, constituye también una responsabilidad moral ante ella.

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La transparencia no consiste sólo en publicar datos, sino en hacerlos comprensibles, auditables, comparables y vinculables con resultados. Una planilla disponible no equivale necesariamente a una rendición de cuentas inteligible. No es lo mismo información pública que responsabilidad pública, porque la primera exhibe datos, la segunda obliga a explicar y responder.

La tradición liberal vinculó la legitimidad del poder con la protección de la vida, la libertad y la propiedad; la republicana añadió la necesidad de controles efectivos frente al ejercicio arbitrario de la autoridad. Desde ambas perspectivas, la claridad fiscal no es un detalle administrativo, sino una forma de respeto cívico.

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Desde la justicia distributiva, la tributación sólo se justifica plenamente cuando sostiene instituciones justas, protege a los más vulnerables y transforma el sacrificio individual en bienes comunes. Cuando el ciudadano percibe que sus impuestos se diluyen en ineficiencia, privilegios, burocracias redundantes o programas sin evaluación, la solidaridad fiscal se erosiona y la obediencia tributaria no puede sostenerse indefinidamente sólo con sanciones.

Por ello, una ética fiscal mínima debería apoyarse en cuatro principios:

Trazabilidad: identificar qué sectores, programas y finalidades absorben los recursos públicos. Proporcionalidad: relacionar la carga fiscal con la capacidad contributiva y con criterios constitucionales de igualdad y razonabilidad. Prioridad: distinguir entre lo necesario, lo conveniente, lo accesorio y lo ideológicamente prescindible. Evaluación: revisar periódicamente los programas, auditar sus resultados y reformularlos o descontinuarlos cuando no cumplan sus objetivos.

Estos principios no son una utopía. Nueva Zelanda obtuvo 87/100 en transparencia presupuestaria en el Open Budget Survey 2023. Estonia informó que el 98% de las declaraciones de renta presentadas en 2025 se realizó mediante su plataforma e-MTA. Dinamarca y Finlandia obtuvieron, respectivamente, 89 y 88 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público, 2025. Estos datos no prueban una relación causal entre digitalización, transparencia, carga fiscal y confianza, pero muestran que la accesibilidad, la trazabilidad y los controles institucionales pueden coexistir con una tributación elevada.

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La OCDE sostiene que la confianza tributaria se relaciona con la transparencia, la comunicación, la simplificación y la educación del contribuyente. La voluntad de pagar no se construye únicamente mediante la sanción, sino también mediante instituciones previsibles y responsables.

Esto no justifica la evasión, que sigue siendo una infracción legal, pero tampoco permite ignorar que un sistema opaco erosiona la legitimidad percibida de esa obligación. Cuando pagar impuestos parece financiar una maquinaria que no devuelve, no protege y no explica, la ley conserva coerción, pero pierde fuerza cívica.

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El dinero público no pertenece al gobierno, sino a la comunidad política. El funcionario no es su propietario, sino su administrador conforme a la ley y al interés público. Quien administra recursos ajenos tiene deberes reforzados de legalidad, integridad, cuidado, información y rendición de cuentas.

La discusión debe abandonar tanto el romanticismo estatista como el simplismo antiestatal. No todo gasto público es virtuoso por ser público, ni todo impuesto es ilegítimo por ser obligatorio. Pero un impuesto sin transparencia, control, razonabilidad ni retorno público verificable se degrada moralmente y puede dejar de percibirse como un pacto para ser visto como apropiación.

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El límite al poder de recaudar no consiste simplemente en recaudar menos, sino en justificar mejor. Un Estado responsable debe explicar cuánto necesita obtener, por qué, para qué, cómo lo administra y qué resultados puede mostrar. La verdadera austeridad no es únicamente reducir el gasto, sino subordinarlo a razones públicas verificables.

Argentina necesita discutir los impuestos no sólo desde la contabilidad, sino también desde la moral pública. No alcanza con preguntar cuánto recauda el Estado o cuánto déficit tiene. También hay que preguntar qué justifica cada carga, qué resultados produce cada programa y qué mecanismos permiten verificar que el esfuerzo ciudadano se transforma en orden, servicios y bien común.

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Pagar impuestos es un acto de pertenencia a una comunidad política. Para que esa pertenencia sea reconocible, el ciudadano debe poder identificar aquello que financia: hospitales, escuelas, tribunales, seguridad, servicios e infraestructura. Cuando esa devolución aparece, el impuesto recupera su dimensión de responsabilidad compartida.

Una política fiscal moral pide contribución, pero ofrece claridad; exige esfuerzo, pero rinde resultados; invoca el bien común, pero administra cada peso con la conciencia de que proviene de la ciudadanía. Esa es la diferencia entre un Estado que sólo recauda y un Estado que merece confianza.

En Argentina, estudios sobre moral tributaria describen el fenómeno de los “moralistas evasores” como ciudadanos que en abstracto consideran correcto pagar impuestos, pero que incumplen cuando perciben el sistema como complejo, injusto o con escaso control. Esto confirma que la coerción legal no basta. La motivación intrínseca para cumplir se fortalece con transparencia, simplificación y percepción de retorno público, y se debilita con opacidad, privilegios y gasto poco justificable.

Desde el derecho constitucional, el poder de imposición no es ilimitado: debe respetar legalidad, igualdad, razonabilidad y no confiscatoriedad. Una ética fiscal coherente exige que cada tributo se justifique no sólo como fuente de ingresos, sino como instrumento de justicia distributiva y de financiación de fines públicos legítimos.

Blindar la moral como política de Estado requiere instituciones que hagan visible el nexo entre lo que el ciudadano aporta y lo que recibe; normas claras y estables; controles efectivos; y una narrativa pública que no reduzca la discusión a más o menos Estado, sino a qué Estado, para qué y con qué resultados.