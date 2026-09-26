El nuevo rol de la robótica en la neurorrehabilitación

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante décadas, la rehabilitación neurológica se apoyó principalmente en el trabajo manual de kinesiólogos y fisioterapeutas. Hoy, el desarrollo de la robótica aplicada a la medicina está modificando ese paradigma.

Equipamientos de última generación permiten realizar cientos e incluso miles de movimientos repetitivos, precisos y seguros, posible de sostener únicamente de manera tecnológica, potenciando uno de los mecanismos más importantes del cerebro: la neuroplasticidad.

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La neuroplasticidad es la capacidad del sistema nervioso para reorganizarse y generar nuevas conexiones neuronales después de una lesión. Esa capacidad es la que permite que personas que sufrieron un accidente cerebrovascular (ACV), un traumatismo craneoencefálico, una lesión medular u otras patologías neurológicas puedan recuperar, al menos parcialmente, funciones que habían perdido.

En este contexto, la robótica se convierte en una aliada fundamental. Uno de los desarrollos más innovadores es el sistema R-Gait, un rehabilitador de la marcha diseñado para pacientes con compromiso neurológico. La repetición de movimientos seguros y constantes envía información al cerebro una y otra vez, favoreciendo la creación de nuevos circuitos neuronales y ayudando al paciente a recuperar la capacidad de caminar de manera progresiva.

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La misma lógica se aplica a los miembros superiores mediante exoesqueletos robóticos para brazo. Estos dispositivos acompañan y guían el movimiento de hombro, codo y mano, permitiendo repetir cientos de veces un mismo gesto terapéutico. Ese entrenamiento intensivo estimula nuevamente al cerebro para reconectar funciones que habían quedado afectadas como consecuencia de un ACV, un traumatismo u otra lesión neurológica.

A diferencia de una recuperación espontánea, estos tratamientos requieren semanas de trabajo sostenido. La evidencia científica demuestra que la intensidad, la repetición y la precisión de los movimientos son factores determinantes para favorecer la reorganización cerebral y mejorar la independencia funcional del paciente.

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En Argentina, esta tecnología ya comenzó a incorporarse en centros especializados. Uno de ellos funciona en la ciudad de Funes, Santa Fe, donde pacientes acceden a programas de neurorehabilitación asistidos por robótica. Los especialistas coinciden en que este tipo de equipamiento representa el presente de la rehabilitación neurológica y que, a medida que su implementación se expanda, cada vez más centros podrán ofrecer tratamientos respaldados por la evidencia científica y orientados a mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan el desafío de volver a aprender movimientos esenciales para recuperar su autonomía.

R-GAIT y R-TOUCH: tecnología para recuperar la marcha y la movilidad

En la recuperación de la marcha, cada paso cuenta. Por eso, uno de los desarrollos más innovadores es el sistema R-GAIT, un rehabilitador robótico diseñado para pacientes con compromiso neurológico. Durante cada sesión, la persona puede realizar entre 200 y 1.500 pasos en un entorno controlado, reproduciendo un patrón de marcha lo más natural posible.

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La repetición constante de ese movimiento ayuda al cerebro a recibir información una y otra vez, favoreciendo el reaprendizaje motor y acompañando al paciente en el desafío de volver a caminar con mayor seguridad.

La misma lógica se aplica a la rehabilitación de miembros superiores mediante R-Touch, un sistema robótico que acompaña y guía el movimiento de hombro, codo, mano y dedos. A través de ejercicios repetitivos, medibles y adaptados a cada paciente, permite trabajar gestos funcionales vinculados a actividades de la vida diaria, como abrir y cerrar la mano, tomar objetos o mejorar la coordinación.

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En la práctica clínica, estos equipos no reemplazan el trabajo del profesional: lo complementan y lo potencian. La tecnología permite obtener datos medibles, registrar la evolución del paciente, ajustar objetivos y diseñar tratamientos personalizados según sus necesidades, posibilidades y avances.

Historias reales detrás de cada avance

Las historias detrás de estos tratamientos permiten entender el verdadero impacto de la tecnología: pacientes que vuelven a entrenar la marcha después de haber perdido seguridad para caminar; personas que trabajan la movilidad de su mano para recuperar gestos cotidianos; familias que acompañan pequeños avances que, en la vida diaria, representan grandes logros.

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A diferencia de una recuperación espontánea, estos procesos requieren tiempo, planificación y trabajo sostenido. La intensidad, la repetición y la precisión de los movimientos son factores determinantes para favorecer la reorganización cerebral y mejorar la independencia funcional del paciente.

Una herramienta para recuperar autonomía y calidad de vida

La robótica aplicada a la rehabilitación representa mucho más que innovación tecnológica. Es una herramienta concreta para acompañar a las personas en el desafío de volver a aprender funciones esenciales: caminar, mover una mano, recuperar equilibrio, coordinación y autonomía.

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La tecnología robótica ya forma parte de ese camino, acercando nuevas posibilidades terapéuticas a pacientes que necesitan recuperar movimiento, independencia y calidad de vida.