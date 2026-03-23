Opinión

Bomberos voluntarios, recursos imprescindibles

La responsabilidad y minuciosidad en el tratamiento de fondos públicos es clave para garantizar el funcionamiento de los cuerpos de Bomberos Voluntarios

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Las sociedades de Bomberos Voluntarios
Las sociedades de Bomberos Voluntarios son un pilar esencial en el sistema de emergencias de Argentina, especialmente durante incendios forestales. (REUTERS/Marcelo Martinez)

Las sociedades de Bomberos Voluntarios constituyen un pilar noble, imprescindible y eficaz dentro del sistema de emergencias.

En épocas donde los devastadores incendios forestales azotaron al sur de la provincia de Buenos Aires y, en mayor medida, a la región patagónica, se pone en la agenda pública la importancia de las sociedades de Bomberos Voluntarios y la inconmensurable vocación de servicio y profesionalismo de hombres y mujeres, sin retribución económica a cambio.

En un suceso inédito, fueron los propios bomberos quienes, en pleno combate del fuego, debieron alzar la voz para bregar por los recursos que les corresponden conforme a la ley.

Fondos enmarcados en una normativa sancionada por el Congreso de la Nación, que distan de ser potestad de un gobierno de turno y resultan cruciales para el mantenimiento y la operatividad de los cuarteles a lo largo del año.

Los distintos focos ígneos lograron ser controlados, pero las controversias en torno al financiamiento continúan y ameritan ser disipadas.

No se trata de transferencias discrecionales ni de aportes extraordinarios. Tampoco de colaboraciones.

Es indispensable abordar este ítem con minuciosidad y responsabilidad para evitar en un futuro las discrepancias recientes.

La situación de los Bomberos Voluntarios debe interpelarnos a todos. Sin incurrir en la intencionalidad política de pretender sacar tajada cuando son ellos quienes arriesgan su vida.

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