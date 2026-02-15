Opinión

Hegemonía política, incertidumbre económica

El respaldo parlamentario conseguido por Milei contrasta con la falta de señales claras que impulsen inversiones y reactiven el aparato productivo

Guardar
Javier Milei y Luis Caputo
Javier Milei y Luis Caputo

El oficialismo acaba de coronar su mejor semana en el ámbito legislativo desde el fulgurante ascenso de Javier Milei a la Presidencia de la Nación en diciembre de 2023. Es que ni con la sanción de la tan mentada Ley Bases el oficialismo libertario había podido avanzar con iniciativas de alta relevancia política con la rapidez, la holgura de votos y el respaldo transversal, como sucedió esta semana en ambas cámaras del Congreso de la Nación.

Con la media sanción en el Senado de la reforma laboral, y en Diputados de la baja de edad de imputabilidad y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el oficialismo no solo consolida la imagen de una nueva hegemonía política sino que exhibe con crudeza una profunda crisis del peronismo -y de la oposición en general- que parece aún no tener fin.

Lo sucedido en el Senado es, en este contexto, toda una postal de esta nueva época: por amplia mayoría el oficialismo logró sancionar una norma que introduce fuertes desregulaciones y flexibilizaciones en la legislación laboral, avanzando contra muchas de las protecciones históricas que las leyes reconocían a los trabajadores desde los tiempos del primer peronismo.

El peronismo experimenta una crisis
El peronismo experimenta una crisis interna y división en Diputados, mientras el oficialismo afianza su liderazgo parlamentario (Comunicacion Senado/Handout via REUTERS)

Algo que ni Alfonsín, ni De la Rúa ni Macri pudieron conseguir, Milei lo alcanzó no solo con holgura sino con el acompañamiento de legisladores que responden a un puñado de gobernadores peronistas y ante la inédita imagen de una Plaza del Congreso que, aunque con algunos incidentes, lució casi vacía ante una magra movilización en la que la CGT tuvo una presencia meramente simbólica.

Sin perjuicio de la holgura que reflejó el tablero de la votación, también debe decirse que el oficialismo exhibió una renovada estrategia que combinó firmeza en algunos puntos que consideraba de vital importancia con importantes dosis de flexibilidad y pragmatismo en otros susceptibles de ensanchar apoyos. Una actitud que no solo quedó en evidencia con el retiro de la reducción de la alícuota de Ganancias que era resistida por los gobernadores, sino con modificaciones tendientes a contener los reclamos de otros sectores empresarios (como los bancos) e incluso a los propios sindicatos, a quienes se les preservó buena parte de sus tradicionales mecanismos de financiamiento.

Si en el Senado el peronismo quedó aislado pero logró mantener la precaria unidad de los bloques que se identifican explícitamente con el espacio justicialista (algo que, por cierto, podría cambiar la semana próxima con la potencial ruptura por parte del bloque de “Convicción Federal”), en la cámara baja la dispersión y la fragmentación fueron la norma. Mientras en la votación en general del proyecto de baja de la edad de imputabilidad el peronismo logró mantener la unidad, en la votación en particular de esta iniciativa y, con más claridad, en la votación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, las diferencias y líneas de fractura fueron inocultables.

Lo cierto es que aún ante un gobierno que avanza sin obstáculos en el Congreso y proyecta la imagen de gobernabilidad que no supo ostentar en el primer tramo de su gestión, ni siquiera la aprobación de uno de los pilares de la tan mentada etapa de “reformas estructurales” parece ser suficiente para exorcizar algunos fantasmas que alimentan la cautela o incluso la desconfianza de los inversores internacionales que, luego de dos años de un gobierno abiertamente pro mercado, aperturista y desregulador, todavía no se deciden a traer al país las inversiones significativas que podrían promover una reactivación de la economía.

El plan económico de Caputo
El plan económico de Caputo combina dólar barato, tasas altas y ajustes fiscales, pero no logra impulsar la reactivación productiva

Sabiendo que la reforma laboral, más allá de los discursos y argumentaciones oficialistas, no estimulará la creación de empleo, el 2026 asoma complicado en lo que respecta al programa económico. Sin indicios de que la economía pueda recuperarse en los aspectos que se sienten en el bolsillo, el oficialismo parece aferrarse a la sensación de estabilidad que proyecta un escenario de calma cambiaria y relativa estabilidad financiera y macroeconómica (con la alerta de la inflación, más aún tras el papelón de la suspensión del nuevo índice)

Así las cosas, parece difícil que con el plan de Caputo, que sigue apelando al dólar barato como ancla inflacionaria, combinado con tasas altas, tarifas elevadas, salarios planchados y un mayor ajuste para sostener el equilibrio fiscal ante la caída de la recaudación, pueda estimular la reactivación del aparato productivo. Un esquema que si bien podrá -aunque con cada vez más dificultades- ponerle un techo a la inflación, y estimular la bicicleta del carry trade que le permita acumular las reservas comprometidas, sacrificará la reactivación económica.

Sin crecimiento económico en el horizonte próximo, comienzan a evidenciarse inexorablemente algunos problemas derivados de la erosión del aparato productivo, lo que se manifiesta en el cierre de empresas y la pérdida de empleos formales que, al menos por ahora, no se trasladan a los índices de desempleo producto de que una gran parte de los nuevos desempleados pasan a la informalidad. Una situación de precariedad laboral que, por cierto, la ley con media sanción del Senado no viene de alguna manera a “blanquear”.

*Sociólogo, consultor político y autor de “Comunicar lo local” (La Crujía, 2021).

Temas Relacionados

EconomíaJavier MileiReforma laboralÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cuba bajo presión: energía, sanciones y poder

La presión de Washington y las restricciones a proveedores internacionales han colocado a la isla en una situación de extrema vulnerabilidad

Cuba bajo presión: energía, sanciones

Ventajas ajenas

El crecimiento del desempleo y el cierre de empresas contrastan con los beneficios concentrados en grupos económicos privilegiados

Ventajas ajenas

El enorme desafío intelectual que enfrenta Javier Milei

Mientras el Gobierno avanza a paso firme con su agenda en el Congreso, el fenómeno inflacionario desafía los fundamentos teóricos libertarios y obliga a revisar viejas certezas sobre el funcionamiento de la economía argentina

El enorme desafío intelectual que

Ser millonario en Argentina vs. Estados Unidos: cuántos años de salario se necesitan para alcanzar el millón de dólares

Un análisis comparativo entre los dos países revela la verdadera dificultad de alcanzar un patrimonio similar, cuántos años de trabajo se requieren y cómo influyen la inflación, los ingresos y el tipo de cambio

Ser millonario en Argentina vs.

Europa se estanca

Desde 2019, Estados Unidos creció 15% y el viejo continente solo 5%. Proyecciones de organismos internacionales advierten que la brecha continuará ampliándose

Europa se estanca
DEPORTES
La UEFA pone un límite

La UEFA pone un límite al VAR: “No puede convertirse en un análisis microscópico del juego”

Hace 50 años comenzaba el exitoso ciclo del Toto Lorenzo en Boca: cómo formó el equipo, todos los títulos y las mejores anécdotas

Surgió en Estudiantes, pasó por Gimnasia, dejó Argentina tras la crisis de 2001 y se reinventó en Honduras: “Encontré mi lugar en el mundo”

La “receta para el caos” en la nueva era de la Fórmula 1 que preocupa de cara a la primera carrera: “Les aconsejo que estén frente a la TV”

El video del “aterrador” choque entre dos embarcaciones a casi 80km/h en plena competencia: dos tripulantes fueron hospitalizados

TELESHOW
JAF, el rockero que sigue

JAF, el rockero que sigue en la ruta, habla de la música actual: “Ya no hace falta cantar, afinar, ni tocar”

Dani La Chepi, entre el miedo y la ovación: la vida detrás de Miranda en “Papá por siempre”

El romántico regalo a la distancia de Maxi López para Daniela Christiansson en San Valentín

Mirtha Legrand impactó con un vestido plata con cristales y detalles de alta costura en la noche de San Valentín

La llamativa decisión del programa de Mirtha Legrand para suplir la ausencia de Jimena Monteverde en el ciclo

INFOBAE AMÉRICA

El nuevo primer ministro de

El nuevo primer ministro de Bangladesh advirtió que el país enfrenta una economía frágil e instituciones debilitadas

Japón destinará USD 17 millones en equipamiento militar de defensa para Ucrania por medio de la OTAN

Australia invertirá USD 2.800 millones en nuevas instalaciones para construir submarinos nucleares bajo el pacto AUKUS

Viajes, concursos de modelaje y contactos empresariales: cómo salpican a Ecuador los archivos desclasificados de Epstein

Pablo Goncálvez, el primer asesino serial de Uruguay, se instaló en Punta del Este: “Siempre anda en la de él”