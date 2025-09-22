Opinión

Trump no hace nada gratis

El Tesoro de Estados Unidos y el FMI estarían analizando alternativas para asistir a la Argentina sin pasar por el Congreso

Martin Lousteau

Por Martin Lousteau

El agotamiento de los fondos
El agotamiento de los fondos del FMI obliga a buscar nuevas vías de financiamiento externo (Crédito: la Casa Blanca)

Estoy viendo que el "Todo Marcha de Acuerdo al Plan" (TMAP) no es cierto. Si en unas horas decidiste que bajás las retenciones a cero y hacés un viaje a Estados Unidos para ver si conseguís otro salvataje más, lo que no está funcionando es el plan. Lo de las retenciones tiene un costo fiscal significativo, es como un crédito fiscal muy caro. Estamos viendo qué pasa en Estados Unidos. Creo que deben estar reunidos los equipos para ver cómo pergeñan algo, imagino con el mínimo costo para Estados Unidos, que le resuelva el problema transitorio a la Argentina. Estarán diseñando algo para que no pase por el Congreso. Pero está claro que es un salvataje político de Trump.

Ya se quemaron los dólares del Fondo. Cuando vas al FMI es porque las cosas no te salieron bien, cuando vas al Tesoro de EEUU es porque las cosas no te salieron, pero doble o triplemente.

¿Qué deben estar pergeñando?: cómo el Tesoro de EEUU ayuda a la Argentina sin tener que pasar por el Congreso argentino. Tienen dos vías, una es un swap de la Reserva Federal al Banco Central y la otra posibilidad es que el Fondo de Estabilización Financiera de EEUU compre bonos de la deuda argentina que están por vencer. Deben estar pensando en estas líneas porque necesitan con urgencia el dinero para dar una señal.

Siempre es bueno tener un amigo grandote. La pregunta es qué te pide. Trump no hace nada gratis. Todo es en base a qué consigue, no hace altruismo. Él tiene una pelea desatada con Brasil, le sube aranceles porque la Justicia condenó a Bolsonaro. Pero tiene intereses significativos en el Atlántico Sur. Hizo mucho hincapié en que China no manejara el canal de Panamá y el otro paso que existe entre el Pacífico y el Atlántico es el estrecho de Magallanes.

