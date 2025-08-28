Opinión

La era de la inteligencia artificial: ¿quiénes van a liderar el futuro?

La IA viene a reformular hasta los roles y tiempos de las consultoras tecnológicas, pero no significa que hayan perdido su propósito

Rubén Ghio

Por Rubén Ghio

Guardar
Desde las consultoras es fundamental
Desde las consultoras es fundamental posicionarse como los expertos que ayudan a las empresas a navegar la “niebla de la IA” (Imagen ilustrativa Infobae)

Con la inteligencia artificial irrumpiendo a una velocidad sin precedentes, el debate sobre el futuro de la consultoría está al rojo vivo. Algunos pronostican un futuro sombrío para el modelo tradicional, sugiriendo que las funciones de investigación y las respuestas estratégicas se han “comoditizado” y están a solo un clic de distancia, como así también la necesidad de obtención de resultados más inmediatos y efectivos por parte de los clientes. No obstante, y haciendo uso de un refrán muy popular en nuestro país, “cuando se cierra una puerta, se abre una ventana”: al abordar este tipo de adopciones de soluciones de altísimo impacto y transformación, es clave el acompañamiento de organizaciones tecnológicas que entiendan, se especialicen y sepan transitar este camino, permitiendo ver y analizar todas las aristas que se desprenden, tales como lo cultural, lo tecnológico pero, por sobre todo, el propósito.

Por esto, como consultoras tecnológicas ágiles y altamente especializadas en este tipo de abordajes y soluciones, es importante asumir que sí, la IA viene a reformular hasta nuestros roles y tiempos, pero no significa que hayamos perdido nuestro propósito. Todo lo contrario, la realidad invita a este tipo de organizaciones a trabajar en ciertos aspectos clave para lograr diferenciación y agregar valor real en este nuevo panorama.

Ser un agente de transformación cultural: Más allá de la tecnología

El mayor obstáculo para la adopción de la IA no es la tecnología en sí misma, sino el cambio de mentalidad y la resistencia cultural de las organizaciones.

Son varios los que afirman que menos del 20% de las empresas han escalado la inteligencia artificial de manera significativa, y que la mayoría siguen atrapadas en una etapa de experimentación. Esto se debe, en gran parte, a que ven la IA como una cuestión de implementación tecnológica, en lugar de una transformación del negocio y, comúnmente, se termina recayendo en la incorporación de este tipo soluciones por una cuestión más “trendy” / “hype”, sin tener una identificación real de la necesidad o el impacto que esto genera.

Son muchas las empresas que contactan a las consultoras pidiendo sumar “IA para algún proceso”, sin tener en claro las implicancias ni el impacto. Ahí es cuando una mirada externa criteriosa puede realmente hacer la diferencia.

Ser un faro en la “niebla de la IA”

En un mundo con modelos de lenguaje masivo (LLM) y datos infinitos, la información y el conocimiento son abundantes. Lo que escasea es la capacidad de dar sentido a este “océano de datos”.

En lugar de competir con la cantidad de información, desde las consultoras es fundamental posicionarse como los expertos que ayudan a las empresas a navegar esta “niebla de la IA”. La especialización en un nicho de mercado nos permite construir una reputación sólida que la IA no puede homologar. Y, tal como se viene observando a nivel profesional, donde se requieren perfiles con más y más experiencia / seniority, se puede replicar esta situación en la consultoría, donde los clientes buscan organizaciones ágiles que los puedan guiar a salir de esa “trampa” y ayudarlos a rediseñar sus negocios con la IA en el centro, logrando resultados verdaderamente transformadores.

La relevancia del criterio humano: de las respuestas a las preguntas correctas

En un mundo donde la IA puede generar hechos y respuestas al instante, la capacidad de hacer las preguntas indicadas se vuelve el activo más valioso. La IA puede resolver un problema, pero no puede entender la necesidad emocional o estratégica detrás de él.

El rol humano es proveer “permiso emocional para actuar” y la “protección para sobrevivir si algo sale mal”. Este es el factor de confianza y criterio que la IA no puede ofrecer.

El modelo de consultoría está cambiando, y el valor se mueve de la información a la acción, la reputación y la transformación profunda. Aquellos que logremos dominar esta nueva dinámica no solo sobreviviremos, sino que prosperaremos en la era de la IA.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialTecnologíaConsultoras tecnológicasEmpresasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Desangelado

La presidencia y el gobierno transitaron los últimos 18 meses con altibajos de imagen que pueden señalarse muy claramente

Desangelado

La inflación en Argentina frente al espejo del mundo

La lucha contra la suba de precios comenzó mucho antes de la pandemia, así que se topará con varios obstáculos, exigirá restringir el crecimiento del dinero y llevará tiempo

La inflación en Argentina frente

Pesca ilegal: el riesgo de los anuncios populistas

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, nace cuando un sector pesquero opera al margen de las normas establecidas, aprovechando vacíos regulatorios, falta de supervisión efectiva o tolerancia a la informalidad

Pesca ilegal: el riesgo de

La nueva era de los fondos: eficiencia, tecnología y decisión sin margen de error

Proponemos un enfoque sistemático de toma de decisiones que no busca desplazar al portfolio manager, sino permitirle centrarse en lo que realmente genera valor

La nueva era de los

La transición energética solo será viable si es justa para las comunidades

Emerge la necesidad de obtener una “licencia social para operar”, es decir, el consentimiento informado de las comunidades, que deberán recibir a su vez beneficios concretos

La transición energética solo será
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pidieron llevar a juicio al

Pidieron llevar a juicio al hombre en situación de calle que mató a golpes a un comerciante en Flores

Comenzó oficialmente el operativo “Julio Argentino Roca” en la frontera de Salta tras el despliegue de los militares

Establecieron qué sucederá con los feriados trasladables que caen los fines de semana

El Gobierno nacional volvió a prorrogar la intervención de la Casa de Moneda

Oficializaron el pago del bono de $70 mil para jubilados y pensionados en septiembre

INFOBAE AMÉRICA
Israel confirmó que sus tropas

Israel confirmó que sus tropas operan “día y noche en todos los frentes de combate” tras un asalto comando cerca de Damasco

Israel celebró el “apoyo inquebrantable” de Estados Unidos tras una reunión de alto nivel en Washington

Cinco policías bolivianos y un civil fueron arrestados en Chile durante un operativo antidrogas en la frontera

Los flamencos migratorios envejecen más lento que los residentes

Alerta en Occidente: Kim Jong-un y Vladimir Putin asistirán como invitados del régimen chino al mayor desfile militar en Beijing

TELESHOW
#VivaElAmor con Fino y Elegante:

#VivaElAmor con Fino y Elegante: “Te burlabas de mí porque era pobre”

Momo Benavides: “¿Por qué tuve una vida jodida?”

A un mes del fallecimiento de la Locomotora Oliveras, su hermano Jesús le dedicó unas palabras: “Hasta el último suspiro”

El divertido desafío al que se sometió Nicolás Occhiato en La Voz Argentina: “Es un peligro aparte”

Silvina Escudero habló de su lucha por convertirse en madre: “Solo conté un embarazo que perdí, pero no fue el único”