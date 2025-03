Turbulencias libertarias

Karina Milei - Jorge Macri - Leandro Santoro - Horacio Rodríguez Larreta - Martin Lousteau - Ramiro Marra

“Hay olor a pis”. La etiqueta de campaña con la que Horacio Rodríguez Larreta regresa a la escena política no podía ser más corrosiva. Ni arrebato, ni improvisación. HRL planta una imagen, muy pensada, tan desdorosa como potente.

Pregonero de los consensos y las buenas maneras, el ex jefe de Gobierno sale a imponer un nuevo estilo en la comunicación política. Modosito pero implacable.

El bastión del PRO en CABA está jaqueado. La potencia electoral de Larreta está por verse, pero su irrupción mediática expone la acelerada descomposición del team amarillo. Cuestión de identidad.

Con Karina Milei sitiando la plaza, la excelente performance de Leandro Santoro y el carisma electoral del todavía indeciso Ramiro Marra, la defección larretista aporta lastre a la nave insignia del macrismo.

La foto de Cristian Ritondo y Diego Santilli tampoco suma. En el centro de la escena, omnipresente, Karina Milei, la armadora. A un lado, como quien pasó a bendecir, el hermano Javier. Sebastián Pareja y Eduardo “Lule” Menem completan la escena registrada en la Casa Rosada el pasado lunes que el Gobierno salió a promocionar. Mucho más que mil palabras.

Javier Milei y Karina Milei con Cristian Ritondo y Diego Santilli

Si los susodichos actuaron como enviados de Macri o se cortaron solos es todavía una incógnita. Algo, no obstante, está claro para todos: están condenados a encontrar un acuerdo para imponerse al kirchnerismo que lidera en la provincia de Buenos Aires. Mucho más aún, después de que esta semana el gobernador Kicillof fracasara en su intento de suspender las PASO.

“Fue una reunión positiva en la Casa Rosada. Pero todavía estamos en la fase de palabras y fotos, no hay nada concreto”, dijo Mauricio Macri este viernes recién llegado de Italia.

Para Macri “es difícil saber” por qué no avanzan las negociaciones en relación a una eventual alianza. Puede que el jefe del PRO haya acomodado sus declaraciones para no quedar tan descolocado. La foto en cuestión no cayó nada bien en el campamento de Jorge Macri, quien se prepara para enfrentar el avance de los libertarios en el coto capitalino.

El 18 de mayo es el día D. La elección porteña que Jorge Macri se empeñó en adelantar hasta el extremo será una suerte de compulsa del comportamiento electoral frente al PRO en el año que se viene.

La foto que contiene a Santilli y Ritondo parece estar indicando el avance ante un eventual entendimiento. Es prematuro saber si se busca una alianza, una integración o un corrimiento por abducción de los referentes macristas.

Jorge Macri

La predisposición a saltar el cerco aparece manifiesta en entorchados referentes del partido amarillo. El resultado de las elecciones en CABA es determinante.

Karina Milei insiste en preservar la identidad libertaria. No quiere alianza, ni acuerdo institucional alguno con el PRO. La estrategia de la hermana presidencial es comerse de a una las fichas amarillas.

La fallida sesión de este jueves en la Legislatura bonaerense expuso la fractura interna del bloque de Unión por la Patria. Los legisladores que responden a La Cámpora y al Frente Renovador de Sergio Massa le hicieron el vacío al Gobernador. No hubo quórum y la sesión se cayó. Kicillof quedó pataleando en el aire.

El episodio dejó a la intemperie las diferencias entre Cristina Fernández y Axel Kicillof. Entre ellos el diálogo está cortado. Un mensaje muy fuerte para el Gobernador, a quien en el peronismo todos perciben en un proceso de autonomización de Cristina. El espacio que lo contiene ya tiene nombre: Derecho al Futuro. Los acordes de una nueva canción.

CFK juega a la indefinición pero se entiende que prefiere demorar la suspensión de las PASO porque eso complicaría el desdoblamiento de la elección en la Provincia de Buenos Aires, una estrategia electoral a la que aspira el Gobernador.

Cristina Kirchner

Los intendentes del peronismo bonaerense también quieren desdoblar. Temen que en una elección concurrente los termine arrastrando el tsunami libertario. CFK juega al misterio a la hora de estas definiciones pero se sobreentiende que su apuesta es a nacionalizar la elección. La polarización le sienta bien.

La manifiesta fragilidad kicillofista refuerza el convencimiento de que LLA y PRO deben ir juntos. El peronismo lidera en las encuestas electorales y para enfrentarlo es necesario un acuerdo.

La aceleración del estado de descomposición al que han ingresado las fuerzas políticas es funcional a la estrategia polarizadora y afecta a todos los espacios.

La escisión de cuatro senadores del bloque peronista del cristinismo quedó debajo del radar mediático, eclipsada probablemente por la seguidilla de escándaletes que ofreció el desmadrado bloque de diputados libertarios.

Gritos, empujones, zamarreos y megáfonos para ofrecer un espectáculo tan entretenido como disfuncional a los intereses del oficialismo. La precariedad del cuerpo de legisladores libertarios, ostensiblemente inestables tanto ideológica como emocionalmente, obliga a prestar atención a la conformación de las listas que se presentarán.

La Boleta Única Electrónica aporta una novedad interesante para el proceso electoral pero fortalece el peso de las individualidades, convocando a subir personajes que ya dispongan de un estándar de conocimiento público. El casting legislativo ya está en marcha y busca entre mediáticos, influencers y famosos. Ignotos abstenerse.

La semana que termina deja al Gobierno reconfortado por un par de logros.

El oficialismo logró 129 votos para ratificar el DNU del acuerdo con el FMI

El blindaje para ir adelante con el acuerdo con el FMI que Diputados otorgó a Milei este miércoles trajo un alivio a la inestabilidad cambiaria de los últimos días y renueva las expectativas en relación al plan económico. El acompañamiento de los legisladores de las fuerzas aliadas y dialoguistas, quienes superando resquemores y maltratos pusieron el voto para acompañar, también reconfortó al oficialismo.

El operativo de contención de la protesta callejera implementado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich resultó, esta vez, exitoso. Se pudo protestar y se hizo sin violencia ni represión. La calle está en orden.

La decisión de la CGT de ir a un paro nacional el 10 de abril abre un nuevo frente de tensión. Expresa el fin de una tregua que el libertarianismo oficializó en 2024 cuando decidió postergar cambios en el aporte solidario y obligatorio al que hoy están obligados trabajadores y que nutre con generosidad las cajas sindicales.

Fue muy interesante escuchar a Omar Maturano, titular de La Fraternidad, quien dijo que frente a la creciente presión social es mejor abrir la canilla y dejar correr un poco de lo acumulado para descomprimir. El miedo al desborde de las bases y el avance de las organizaciones de la izquierda radicalizada está siempre subyacente entre los popes del sindicalismo cegetista. Es probable que busquen curarse en salud.

Entre los temas pendientes, hay dos especialmente sensibles: el tratamiento de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, y la votación de Ficha Limpia. La situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner sobrevuela ambos asuntos.

La decisión de Victoria Villarruel de convocar a una sesión especial para tratar los pliegos de Lijo y García Mansilla para el jueves 3 de abril y la postergación del tratamiento de Ficha Limpia previsto para el pasado jueves abren un espacio para la negociación. El rechazo de los pliegos configuraría un estrepitoso fracaso para el Gobierno.

Ariel Lijo y Manuel García Mansilla

Si se aprueba el proyecto que deja afuera de la carrera electoral a los candidatos condenados en dos instancias, Cristina Fernández de Kirchner quedaría excluida. Los próximos días resultan decisivos en este juego de tensiones.

La escisión oficializada esta semana de cuatro senadores de UxP que dicen permanecerán dentro del bloque pero fuera del espacio cristinista resta poder de fuego al cristinismo.

Las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y Julio de Vido, a quienes se prohíbe el ingreso a territorio norteamericano por su involucramiento en causas de corrupción, aportan una cuota de dramatismo a la ya complicada situación de CFK.

“Abusaron de sus cargos al orquestar beneficiarse económicamente de múltiples tramas de soborno relacionadas con contratos de obras públicas, lo que resultó en el robo de millones de dólares al gobierno argentino”, dice el comunicado del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Un guiño de la administración Trump que el mileísmo agradece.

Entre las curiosidades de la semana que concluye resalta la filtración de audios de un chat del grupo de diputados libertarios en el que Martín Menem los insta a presentar batalla parlamentaria con los peores métodos.

“Los quiero gritándome, a los gritos, puteando. Nada pacífico”.

“Hay mucha inteligencia artificial atrás, no solo hay audios, también hay videos”, dijo Martín Menem negando la legitimidad de lo filtrado. Echale la culpa a la IA. Corren tiempos difíciles para distinguir lo verdadero de lo falso.

El miércoles terminó en un nuevo sobresalto para el oficialismo. José Luis Espert denunció que su cuenta de X fue hackeada luego de que desde la misma se lanzara la promoción de la criptomoneda $LIBRA V2. El texto arrobaba a Javier Milei e incluía el contrato para comprar la cripto.

Tras el posteo, la cripto escaló su valor exponencialmente. Tras alcanzar los USD 128.000, perdió casi el 96% de su valor luego de que se retiraran fondos de manera masiva. Ocurrió lo mismo que con Javier Milei.

Espert pasó el resto de la semana dando explicaciones en los medios. Dijo que el hackeo “es político, más que técnico”. Todo muy raro, muy confuso. Se investiga qué pasó. Noticia en desarrollo.

Las turbulencias libertarias de estos días dan cuenta de un gobierno con fragilidades parlamentarias y manifiestas debilidades en su desempeño político.