Presidente mecha corta

Javier Milei (Bloomberg)

La batalla cultural se libra en múltiples frentes y no reconoce pausas. Esta semana, Javier Milei sacó a relucir la guillotina, un arma de contundencia letal y altísimo efecto disuasorio.

El león no tiene pelos en la lengua. Karina ejecuta, guillotina en mano. Cuesta creer que lo haga sin el santo y seña del bueno de Javier. El mensaje no admite doble lectura: el que amaga con sacar los pies del plato es inmediatamente decapitado. Se es libertario al 100 % o no se es nada.

De la resolución y eficacia karinista puede dar fe Ramiro Marra, quien no dispuso siquiera de un segundo para emitir un último suspiro. El método de aniquilación lo explicita el mismísimo Milei en la primera nota que concedió en su segundo inaugural a A24. Una exquisita primicia de cortesía para la nueva señal, que promete frecuentar.

La semana vino cargada de ejecuciones sumarísimas. Sonia Cavallo pasó del cielo al inframundo tras el virulento correctivo que JM le aplicó a su progenitor en la misma nota con la que agasajó a Antonio Laje.

La puñalada trapera que el libertario le asestó al ahora “impresentable” Domingo Cavallo y el desplazamiento de su hija, designada al frente de la OEA, dispararon un efecto disciplinador. Un rayo paralizante de terror atraviesa ahora al funcionariato libertario.

Sonia Cavallo

El caso Cavallo también expuso una modalidad de designación y remoción de funcionarios basada en quién sabe qué cumplidos, favores o arrebatos. Nada saludable en un gobierno democrático.

El caso de la decapitación de Mariano de los Heros, a quien se desplazó de un plumazo de la titularidad de la ANSES, también da cuenta de los estrictos límites de discrecionalidad que Milei está dispuesto a conceder a sus funcionarios.

Las sugerencias del exministro de Economía de los noventa no gustaron al anarcocapitalista, tras cuya cancelación pasó a ocuparse de los, por él denominados, “econochantas”. Una categoría en la que caben todos los consultores y/o economistas que planteen dudas, advertencias o diferencias en relación con el rumbo de la economía.

Convertidos en el blanco móvil de la semana, los economistas presentaron batalla. Devenido en ángel arcabucero, Alejandro Fantino, un declarado amigo del alma del Presidente, les dedicó una memorable parrafada que pasará a alimentar los archivos del realismo mágico mediático.

El streaming libertario demanda sangre y Fantino lo sabe. “Con tres informes mensuales se alquilan un yate en Rimini, ponen cuatro odaliscas a bailar, traen dos cobras que salgan de la canasta con un hindú tocando la flauta traversa, se hacen pasar Coppertone por la espalda, se van con el barquito a Bahamas y nadan con los delfines”.

La ofensiva desató una guerra de guerrillas en las redes sociales. Lo de Fantino fue replicado por el trolaje digital del oficialismo y los economistas, lejos de achicarse, respondieron.

Mariano de los Heros

“No hay odaliscas en Rimini… No naturalicemos purgas y escraches”, ironizó Eduardo Levy Yeyati. Fue, por lejos, el más delicado.

Lucas Llach fue al hueso: “No me rompan los huevos, estoy mirando Boca Riestra”. Barriobajero, cruzó al influencer estrella, el inefable Dan.

Mientras Fantino y la legión de los gordos libertarios sostenían la refriega con los economistas del CEDES, Milei la emprendió contra Lali Espósito y María Becerra. Despachó rayos y centellas contra las damiselas del pop. Puro papel picado. Popcorn para mantener atenta a la manada.

El carnaval carioca se baila en otro lado. El Senado se prepara para una semana bíblica. Si el proyecto de ficha limpia termina en ley, la expresidenta queda fuera de juego.

El bloque K dispone de 34 senadores dispuestos a cerrar filas para blindar a la jefa. La aprobación del proyecto demanda la mitad más uno del total del cuerpo. Es una reforma electoral. Necesitan llegar a los 37 votos. Noticia en desarrollo.

Según los más suspicaces, si, y solo si, el proyecto que deja a CFK fuera del escenario electoral queda en la nada, los senadores K aprobarían el pliego de Lijo. Afectos a las teorías conspirativas, están los que hablan de un acuerdo entre el oficialismo y la principal fuerza de oposición. Desconfiados, apuestan a que no pase el Senado. Por el momento, es pura especulación. Todo está muy desordenado. La moneda gira en el aire.

Los intereses políticos se cruzan y, en el pasilleo, reina la incertidumbre. Los libertarios están atrapados en la contradicción. Milei quiere a Cristina terminada pero viva. Ninguno de los suyos podría votar en contra de la ficha limpia sin tirar por la borda relato y dignidad.

Cristina Kirchner (AP)

La duda es cómo jugarán algunos de los aliados cuando llegue el momento de la verdad. Son varios los legisladores que están en la mira. Los misioneros del Frente Renovador de la Concordia y el peronista correntino Carlos Espínola están siendo observados con atención. No son los únicos.

Entretanto, Cristina se asoma al abismo. La jefa del kirchnerismo no para de recibir malas noticias.

El fiscal de la causa Vialidad pide a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que condene a CFK a 12 años de prisión. Apela el fallo de Casación, que la condenó en segunda instancia a 6 años. Para Mario Villar, hubo asociación ilícita y corresponde agravar la pena.

No son solo cuestiones judiciales las que arrojan a Cristina Kirchner al mismísimo averno. El liderazgo que la sostiene se deteriora minuto a minuto.

El sofocón de la sesión que aprobó la eliminación de las PASO mostró al peronismo en estado de desconcierto y división. El debate de ficha limpia, en cambio, se realineó tras la consigna de la proscripción. Cuestión de supervivencia. Todo muy frágil.

El PJ se embloca en defensa de CFK, pero por detrás de la escena, el avispero del justicialismo arma un puzzle con posibles alternativas. Julio Zamora, intendente de Tigre, se reúne con Juan Schiaretti. Trabajan con Florencio Randazzo para revitalizar Hacemos, el partido que los contuvo en 2023 y que ahora podría aglutinar a los que pretenden salir a romper la polarización. Todos se imaginan sacando a CFK de escena tan rápido como sea posible.

Inquieto, Fernando Gray, jefe comunal de Esteban Echeverría, tantea fuera del peronismo. Emilio Monzó, Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto también sueñan con construir un espacio de centro. Horacio Rodríguez Larreta orbita en ese firmamento.

Axel Kicillof

En el escenario bonaerense, el liderazgo de CFK cruje. A la disputa entre quienes responden al gobernador Axel Kicillof y La Cámpora se suma el sector de los intendentes, que se cortan solos y no reconocen la conducción partidaria.

De lo que pasa en la Ciudad, mejor ni hablar. La reunión del congreso partidario del PJ capitalino también busca despegarse de la conducción cristinista. Leandro Santoro es la figura del momento, con un perfil más cercano al de un radical alfonsinista que a cualquier variante del kirchnerismo.

Los buenos datos que arroja la gestión económica: este jueves se conoció el número más bajo de inflación de la actual administración. El 2,2 % tonifica el discurso gubernamental.

No parece preocupar a Milei y los suyos que el proyecto de ficha limpia sea rechazado. En cualquier caso, el debate es pura ganancia para el oficialismo. Los que voten por su rechazo quedarán muy expuestos. El argumento de la proscripción no convence a nadie. En cuanto a los jueces de la CSJN, siempre queda el recurso del decreto.

Si no dispone de la oportunidad de vencer a Cristina en las urnas, más temprano que tarde será la justicia quien la sacará de escena. La confirmación de la sentencia en la causa Vialidad incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Lo de Macri es diferente. La astucia libertaria ha logrado ubicar al expresidente en un no lugar. Un sitio donde no se es ni se deja de ser. El PRO atraviesa una crisis de sentido. Las posibilidades de acordar con LLA un armado electoral se escurren. La idea de que “hay que ir juntos para terminar con el kirchnerismo” pierde terreno a medida que se acelera el trasvasamiento de dirigentes del PRO al libertarianismo sin aval ni consulta con la conducción partidaria.

Mauricio Macri (Jaime Olivos)

El uno a uno es lo que se lleva. Los armadores de LLA siguen reclutando conversos. En primera línea, atrapados en el avasallante operativo de seducción que despliegan los libertarios: Néstor Grindetti, Diego Santilli y Guillermo Montenegro.

En la semana que termina, Diego Santilli no solo salió a aclarar que no está trabajando en la mesa de campaña del jefe de Gobierno porteño. También compartió una sugestiva foto con el intendente de Mar del Plata. Ambos reclaman cerrar filas con los libertarios en la provincia de Buenos Aires. Teléfono para Macri.

En la semana que comienza, arreciarán los embates de la denominada “batalla cultural”. Milei participará de la cumbre de la CPAC.

Es probable que regrese recargado. Fuegos de artificio que seguramente complacen a Trump y la audiencia de la derecha alternativa, pero que, al menos hasta aquí, no han logrado convencer al presidente norteamericano de exceptuar a la Argentina libertaria del peso de los aranceles al acero y el aluminio.

El presidente tiene mecha corta y lo vigoriza sostener su narrativa dentro de la lógica del enfrentamiento y el conflicto. Mientras Milei celebra a viva voz la misa anti-woke, la procesión está en otra parte.