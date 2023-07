Margot Robbie, ¿en busca de la Barbie real?

Margot Robbie en la premier europea de Barbie

“Barbie Hollywood” podría ser la descripción de un producto para una línea de muñecas. Una nueva figura que se pasea por grandes producciones en este barrio de Los Ángeles y revoluciona con cada uno de sus personajes. Hoy podemos decir que este personaje es la nueva marca registrada del feminismo en el universo audiovisual. Si bien Greta Gerwig -la directora del filme- es otra de las mujeres detrás de este éxito, Margot es quien pone la magia frente a las cámaras. Pero ¿quién es realmente Margot Robbie?

Margot es una actriz australiana con gran talento y una belleza indiscutible. En cada alfombra roja donde ella camina genera que los flashes la persigan por todos lados. Su diversidad a la hora de interpretar personajes, la figura de modelo y su sonrisa luminosa son los rasgos característicos de esta estrella de Hollywood (y también podemos claramente agregar sus pies, como señalaría Tarantino).

Margot Interpretó a Naomi en “El Lobo de Wall Street” (2013), a Jane en “La leyenda de Tarzán” (2016) y a Harley Quinn en “Escuadrón suicida” (2016). Posteriormente, interpretó a Tonya Harding en “Yo soy Tonya” (2017), actuación con la cual recibió elogios de la crítica y fue nominada al Oscar. Su camino continuó con sus apariciones en “Las dos reinas” (2018), y particularmente en “Había una vez en Hollywood” (2019), donde fue nada menos que Sharon Tate. Luego llegó “Bombshell” (2019), por la que recibió múltiples nominaciones a los premios BAFTA, los SAG (del Sindicato de Actores) y los Satellite, así como la del Oscar a la mejor actriz de reparto. Siguieron filmes como “Amsterdam” (2022), “Babylon” (2022) y “Asteroid City” (2023). Pero la popularidad siguió bajo el personaje de Harley Quinn, donde volvió a encarnar la villana de DC en “Aves de presa” (2020), y la remake de “El Escuadrón Suicida” (2021).

Margot ha dejado en claro que su paso por la pantalla no pasa desapercibido, y es por eso por lo que es una de las actrices mejores pagas de la industria. Ahora bien, pocos recuerdan a la Barbie paseando por los barrios de Buenos Aires en 2013 rodando el filme “Focus” (2015) y su visita fugaz en el 2022: un viaje secreto junto a su amiga Cara Delevingne que terminó con visitas a una comisaría y a una fiscalía luego de que su personal de seguridad golpeó a un fotógrafo. Ella no quiso aparecer en público ante el incidente que, por cierto, declaró haber sido ajeno a su equipo. No es una actriz que tuviese situaciones escandalosas ni mucho menos, al contrario, sus gestos con los fans, la prensa y colegas son virtudes que se destacan en ella. Incluso en el último video viral que circula por redes en donde vemos a Margot dialogando con lenguaje de señas con un fan.

Al parecer, Margot Robbie hace todo bien, y entre todo lo que hace bien, se suma a la lista de artistas que han levantado las banderas feministas en el cine: desde Ingrid Bergman en “Casablanca”, pasando por “Thelma & Louis”, Sigourney Weaver, la teniente Ripley de “Alien”, hasta Linda Hamilton, Sarah Connor de “Terminator”. Actrices que demostraron relatos donde las películas de acción, terror y ciencia ficción podrían ser protagonizadas por mujeres.

El filme Barbie es una muestra del cine de nuestra época, una sátira y parodia a la vez, que se ríe de un mundo errado y nos muestra el camino de lucha de las mujeres contra el patriarcado. Un filme que incluso se permite la autocrítica del mundo de los estereotipos mediante el humor. La saga “Toy Story” ya nos había anticipado algo de esa mirada con los personajes animados de Barbie y Ken, quienes fueron quizás ese peldaño para escalar a esta película individual y de live-action.

Ahora también podemos marcar que la popularidad de Margot sigue intacta con Harley, pero la villana rebelde de comic parece evolucionar hacia la nueva faceta del juguete Barbie. Ambos personajes tienen muchas cosas en común, no con sus amores, donde una disputa entre Ken y el Joker no tendría sentido, pero que, en verdad, y en ambos casos, los hombres para ellas son accesorios fáciles de manipular. Quizás lo más destacado de ambos protagónicos es la búsqueda de libertad y el manejo de poder que ambas manifiestan en su transformación. Indicios claros de una época donde el empoderamiento de la mujer se ve reflejado cada vez más en los medios. Margot Robbie, una muñeca brava del cine. Belleza, talento y rebeldía. Hoy, Hollywood se rinde a sus pies.

