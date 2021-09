Educación inclusiva: pensar a la escuela desde la diversidad

La educación es un derecho y, como tal, hay que garantizarlo (Para Mas Org)

“No puede hacer nada”, le dijo el profesor de gimnasia a mi mamá hace muchos años cuando hablar de inclusión llamaba aún más la atención y la sociedad estaba, tal vez, menos preparada para recibir a una niña con discapacidad como yo. Toda mi vida sentí que, cuando mi papá y mi mamá buscaron una escuela para mí, lo hicieron pensando en que yo tuviera las mejores oportunidades de crecer junto a otros niños y niñas en igualdad de condiciones y que me esfuerce, que luche, que intente como los demás. Porque era igual. Mucho más allá de mi diagnóstico y de no poder hacer todo de la misma manera que los demás. Y, aún con muchos obstáculos a los que me enfrenté, gracias a eso pude salir al mundo y defender mis derechos porque aprendí, en la escuela y compartiendo, jugando con otros y con mi ritmo, a valerme por mí misma .

La inclusión en la escuela es, aún hoy, una asignatura pendiente. Los resultados del modelo médico rehabilitador instaurado y los pocos avances que se han dado vinculados al modelo social dejan entrever falencias en la perspectiva desde la cual se percibe a los alumnos y las alumnas que tienen algún tipo de discapacidad. Una mirada que se centra en la incapacidad y en la falla del alumno en lugar de generar los apoyos necesarios para su inclusión en igualdad de condiciones. Esta concepción que invita a que sea la persona la que se adapte no se centra en la diversidad. Por el contrario, construye barreras, etiquetas, estigmatización y exclusión. En este sentido, son muchos los casos de violencia y bullying derivados, principalmente, de la insistencia en focalizar en la “incapacidad” que surge de un diagnóstico.

Sin embargo, si pretendemos apostar a una sociedad inclusiva y abierta debemos cambiar la mirada. ¿Cómo podemos colaborar desde nuestro lugar para construir una educación en la que todos los niños y las niñas tengan un lugar? Principalmente, entendiendo que la educación es un derecho y como tal debe ser garantizado. Y, por otro lado, modificar el eje para empezar a pensar que el “problema” no es del otro, sino del entorno que debe establecer las condiciones adecuadas para que pueda ser parte . Esto implica el desafío de considerar las necesidades del alumno o alumna, los ritmos, las diferencias, los cambios y adaptaciones que debemos generar según cada caso. Y también erradicar algunas ideas que fueron fuertemente instaladas:

“Una persona con discapacidad no podrá adaptarse”: no solamente no es ella la que debe adecuarse a la escuela, sino que es la institución la que debería generar los apoyos necesarios y personalizados de acuerdo a las necesidades de su alumnado. Cabe preguntarnos cómo fomentamos esa adaptación, con qué base y si estamos preparados.

”Será muy difícil que pueda compartir actividades y socializar con otros niños y niñas”: lo cierto es que la dificultad, o no, también va a depender del incentivo y propuestas que adultos generen para que eso sea posible (juegos, actividades compartidas, apoyo). De eso dependerá que niños y niñas sin discapacidad aprendan sobre inclusión y otras formas y que la persona con discapacidad aprenda a socializar y valerse por sí misma.

”Las personas con discapacidad no aportan a la escuela”: la escuela inclusiva es un modelo de aprendizaje para todos. Los niños y niñas con discapacidad sobre autonomía, independencia y socializar con otros, aquellos sin discapacidad que aprenden a ayudar al prójimo, a empatizar y respetar. Y, por último, aprende la escuela que es invitada a cuestionar todas sus normas, formas y modos de actuar para generar y construir una sociedad más respetuosa de la diversidad que, luego, dará el ejemplo.

Sin duda, el modelo de la educación inclusiva, que plantea como centro a la convivencia y educar en la diversidad como mejor opción para educar, trae beneficios y aprendizajes. No solamente al alumno o alumna y a su familia, sino al ámbito educativo y a la sociedad en general. Para esto, es vital fomentar la capacitación de educadores, el trabajo interdisciplinario y la investigación. Pero sobre todo salir de la zona de confort y considerar a las personas con discapacidad desde la diversidad más allá de sus diagnósticos y debilidades. Resulta, entonces, fundamental pasar de la incapacidad a centrarnos en las capacidades del alumno o alumna que va a requerir de todo el apoyo pero que, sin embargo, está ahí esperando a que la sociedad las abrace. En este sentido, no hay un único modo de enseñanza o educar, sino que hay tantos como personas. La educación inclusiva es un derecho pero, también, una responsabilidad que todos debemos asumir.

