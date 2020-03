Uno de los motivos que puede impulsar a un empleado a cometer un fraude es la percepción de que la compañía en la que trabaja lo ha desfavorecido de alguna manera. Por ejemplo, considera que no se valoran sus tareas, que el pago no es adecuado, que su jefe lo trata mal o que no ha recibido el reconocimiento o el ascenso que merecía . Esto no necesariamente tiene que ser real. Basta con que así lo perciba el colaborador para que esté propenso a dejar de ver al fraude como algo ilegal y lo empiece a entender como una compensación. Esta insatisfacción funciona como justificativo para cruzar una línea moral.