No tienen proyecto para Hispanoamérica que no sea la integración política, es decir la nada, pues si no hay integración de los mercados, se voltean las aduanas, se establece una política de seguridad social equivalente, de leyes laborales semejantes, moneda única, entre otras cosas, lo que se diga es jarabe de pico. Perón fue claro: si a Brasil, para consolidar la unidad, hay que decirles que son más buenos, son más buenos; si hay que decirles que son más lindos, son más lindos y a Chile les dijo que no tenía problemas que, en la unidad, Chile manifestara que se anexionaba a la Argentina. El progresismo ha impedido la unidad porque son proteccionistas. No tienen política de seguridad, ni saben qué hacer con el narcotráfico. En fin, son muchas más sus falencias y debilidades. Ya aparecerán a lo largo de su gobierno.