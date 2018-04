Pero la realidad es un poco más compleja. Las veleidades del lenguaje no tapan el dolor de los hogares que no pueden pagar las tarifas de luz o de gas, ni el dilema del jubilado que, ante la pérdida del valor real de su jubilación, sabe que si va a la farmacia, no puede ir al almacén, o viceversa. El anuncio de la reducción de pobreza para 3 millones de argentinos es una obra maestra de la ficción, un acto de prestidigitación para que creamos en el discurso y no en la realidad, en las palabras y no en los hechos, en los anuncios y no en el bolsillo.